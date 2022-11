Walchensee: Turm löst sich langsam von evangelischer Kirche

Von: Christiane Mühlbauer

Der Untergrund, auf dem die evangelische Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, ist in Bewegung geraten. Deshalb spaltet sich der Turm vom Hauptschiff ab. Auch das Dach muss neu gedeckt werden, und der Keller ist feucht. © arp

Nicht nur die katholische, auch die evangelische Kirche in Walchensee ist dringend sanierungsbedürftig. Das kleine Gotteshaus der Protestanten wurde nun umfangreich untersucht. Doch ob und wann es mit den Arbeiten los geht, steht noch nicht fest.

Walchensee – Idyllisch umgeben von Bäumen und Sträuchern, liegt die evangelische Kirche in Walchensee malerisch eingebettet ins Dorf. Doch wer sich das Gebäude näher anschaut, entdeckt einen großen Riss im Mauerwerk. „Das Grundproblem ist, dass der Untergrund, auf die Kirche mit Bruchsteinen gebaut wurde, langsam aber stetig den Hang abwärts sackt“, erklärt Pfarrerin Elke Binder. Der Turm spaltet sich vom Hauptschiff ab. „Es haben sich Risse gebildet, die sich aber glücklicherweise nur sehr langsam verändern“, sagt sie mit Blick auf die Beobachtung in den vergangenen Jahren. Die Kirche wurde 1949 geweiht. Jetzt muss auch das Schindeldach erneuert werden.

Sanierungskosten: Zirka 180 000 Euro

Ein Bodengutachten sowie geotechnische Berechnungen wurden in den vergangenen Monaten schon erstellt. Zudem ergab es sich, dass die in Kochel lebende Architektin Kristina Schwesinger im Rahmen eines universitären Forschungsprojekts mit dem Schwerpunkt auf Altbauten eine genaue Baubestandsaufnahme der Kirche durchführen konnte. Binder ist sehr dankbar dafür, kam doch Schwesinger auf sie zu. „Es wurden zum Beispiel Materialproben genommen und Vermessungen durchgeführt“, berichtet die Pfarrerin. Dabei kam noch eine andere Problemstelle zutage, nämlich die Holzdecke im feuchten Keller. Eine Schätzung der gesamten Sanierungskosten beläuft sich auf 180 000 Euro – das ist fast doppelt so viel wie die anfangs veranschlagten 100 000 Euro.

Deutlich zu sehen sind die Risse im Mauerwerk. © arp

Der Kirchenvorstand habe intensiv über das Projekt diskutiert, berichtet Binder. Es sei auch die Frage im Raum gestanden, ob es der Aufwand wirklich wert sei. In Walchensee leben zeitweise knapp 100 Protestanten. Die Entscheidung sieht bislang so aus, dass man die Kirche saniert, wenn es sich mit Spenden und Zuschüssen machen lässt. „Aber aus eigener Kraft kann das unsere kleine Kirchengemeinde nicht stemmen“, sagt Binder. Die Landeskirche würde sich immerhin mit 30 Prozent an den Kosten beteiligen. Für den weiteren Betrag sind schon Spenden eingegangen, unter anderem von Privatpersonen, von der Dorst-Löcherer-Stiftung, von der Sparkassenstiftung und von der Gemeinde.

Auch Dach muss neu gedeckt werden

Die finale Entscheidung im Kirchenvorstand ist allerdings noch nicht gefallen – erst sollen die Ausschreibungen für die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kirche steht nicht unter Denkmalschutz. „Wir möchten es in zwei Bauabschnitte teilen“, sagt Binder. „Am Dringlichsten sind die Fundamentsanierung und neue Schindeln für den Turm.“ Im Dezember will Architektin Schwesinger einen Vortrag über die Baugeschichte der Kirche halten. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Spendenkonto

Für die Sanierung der evangelischen Kirche wurde ein Spendenkonto eingerichtet: Evangelische Kirchengemeinde Kochel IBAN: DE51 7039 0000 0003 7248 16 Verwendungszweck: Kirche Walchensee

