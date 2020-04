Walchensee: Verletzter Taucher verweigert Transport

Ungewöhnlich endete für die Wasserwacht Walchensee und den Notarzt die Hilfsmaßnahme für einen verletzten Taucher: Der Mann wollte nicht ins Krankenhaus.

Walchensee – Die Wasserwacht Walchensee wurde am Karfreitagvormittag zu einem Tauchunfall gerufen. Um kurz vor 11 Uhr wurde ein Fischer auf Höhe der „Galerie“ auf einen Taucher aufmerksam, der um Hilfe rief, und verständigte sofort die Wasserwacht, berichtet diese. Wie sich herausstellte, hatte der 55 Jahre alter Taucher aus dem Landkreis Rosenheim unter Wasser Probleme mit seiner Ausrüstung bekommen. Aus diesem Grund stieg er aus rund 35 Metern Tiefe unkontrolliert und zu schnell nach oben. Der Fischer unterstütze den Mann, der mit einem befreundeten Taucher unterwegs war, bei der Rückkehr an Land. Die Wasserwacht Walchensee war schnell zur Stelle. Auch der Rettungshubschrauber vom Unfallkrankenhaus in Murnau kam an den See, weil dies die schnellste Möglichkeit für einen Notarzt war, berichtet Alois Grünwald, Leiter der Wasserwacht. Der Verletzte wollte jedoch nicht ins Krankenhaus geflogen werden. Auf eigene Verantwortung trat der Taucher zusammen mit seinem Freund dann die Heimreise an, berichtet Grünwald.

Am Walchensee ereignen sich immer Tauchunfälle. Im vergangenen Jahr wurde ein Taucher tagelang vermisst. Der Leichnam des 52-Jährigen wurde erst nach zweiwöchiger Suche in 70 Metern Tiefe entdeckt.

