Probebetrieb fürs Walchenseekraftwerk? Künftiger Betreiber steht offenbar fest

Von: Andreas Steppan

Weitgehend trocken ist das Bett des Rißbachs. Sein Wasser wird seit den 1950er-Jahren zur Energiegewinnung durch den Rißbachstollen in Richtung Walchensee abgeleitet. Dass sich hier in Zukunft etwas ändert, ist eine der Forderungen von Naturschutzverbänden, wenn die Wasserrechte in der Region bis 2020 neu geordnet werden. © Wolfgang Müller

So, wie der Betrieb des Walchenseekraftwerks aktuell läuft, kann er aus Sicht von Naturschützern nicht weitergehen. Für die Zeit ab 2030 wird jetzt neu verhandelt.

Kochel am See/Jachenau – Für den Betrieb des Walchenseekraftwerks nach 2030 sollen neue ökologische Auflagen entwickelt werden. Das war jüngst Thema bei einem „Umweltdialog“ zwischen Ministerium und diversen Verbänden in Bad Tölz. Klar scheint dabei aktuell nur eines: An Uniper als Kraftwerksbetreiber führt auch in Zukunft wohl kein Weg vorbei.

Umweltdialog zum künftigen Betrieb des Walchenseekraftwerks

Wie kann der Betrieb des Walchenseekraftwerks in Zukunft umweltverträglicher werden? Zu dieser Frage fand kürzlich im Tölzer Landratsamt zum ersten Mal ein „Umweltdialog“ statt. Dazu hatte das bayerische Umweltministerium diverse Vereine und Verbände eingeladen. Vor allen Beteiligten liegt nun ein langer und komplizierter Prozess.

Die Rechte des Konzerns Uniper, im Bereich rund um den Walchensee Wasser zur Stromgewinnung zu nutzen, enden bekanntlich zum 30. September 2030. Seit einiger Zeit laufen Gespräche darüber, welche Bedingungen der Freistaat an den künftigen der Betrieb des Walchenseekraftwerks sowie die kleineren Anlagen in Obernach und Niedernach knüpfen wird.

Es ist ein Fortschritt, dass das Thema nicht im Hinterzimmer verhandelt wird.

In diesen Prozess werden auch Naturschutzorganisationen eingebunden. Laut einem Sprecher des Umweltministeriums waren zu der Veranstaltung in Bad Tölz WWF, Landesbund für Vogelschutz, Landesfischereiverband, Bund Naturschutz, Alpenschutzkommission CIPRA, Deutscher Alpenverein, Isar-Allianz Münchner Forum, Rettet die Isar jetzt, Isartalverein, Verein zum Schutz der Bergwelt und Forum Walchensee eingeladen.

„Es ist ein Fortschritt, dass das Thema nicht im Hinterzimmer verhandelt wird“, lobt Karl Probst, Vorsitzender des Vereins „Rettet die Isar jetzt“ im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. Wobei: Ginge es nach dem Lenggrieser, dürfte es ruhig noch mehr Öffentlichkeitsbeteiligung sein. „Große Informationsveranstaltungen in den betroffenen Gemeinden, zu denen jeder Bürger gehen kann, wären gut“, sagt er.

Uniper bleibt aller Voraussicht nach Betreiber des Walchenseekraftwerks

Auch Fabian Unger, der als Mitarbeiter beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) das Thema betreut, ist „dankbar für die Einladung“. Damit sei schon einmal eine wichtige Forderung aus einem gemeinsamen Positionspapier von 13 Verbänden erfüllt: „dass wir in dem Verfahren, die Möglichkeit bekommen, uns einzubringen“.

Von einer weiteren Forderung aus besagtem Positionspapier müssen sich die Verbände dagegen wohl verabschieden: Sie hatten sich gewünscht, dass nach 2030 der Freistaat „alleiniger Inhaber der Rechte sowie Eigentümer der Betriebsanlagen, die zum Betrieb des Walchenseekraftwerks notwendig sind“, sein sollte. Zumindest die Option auf einen solchen „Heimfall“ des Kraftwerks an den Staat hätte die Verhandlungsposition des Ministeriums gegenüber Uniper verbessert, meint Probst.

Wir sehen, dass sich die Ökosysteme in dem Gebiet nachhaltig verschlechtert haben.

Bei dem Treffen im Landratsamt sei aber klar kommuniziert worden, dass das aufgrund der bestehenden Verträge nicht möglich sei: Uniper ist und bleibt Eigentümer des Walchenseekraftwerks. An dem Konzern führt somit beim Betrieb des gesamten Walchensee-Systems kein Weg vorbei. Per se ist das für Probst noch kein Problem: „Wir können mit Uniper leben – wenn die Bedingungen stimmen.“

Für Fabian Unger vom LBV ist dabei klar, dass „der Betrieb, wie er jetzt stattfindet, so nicht weiterlaufen kann“. Denn: „Wir sehen, dass sich die Ökosysteme in dem Gebiet nachhaltig verschlechtert haben.“ Die künftige Nutzung der Wasserkraft am Walchensee sei an heutige Richtlinien und Naturschutzansprüche anzupassen. Wie das konkret aussehen sollte, „das müssen wir auch unter uns Verbänden noch klären“, sagt Unger. „Wir sind da noch nicht am Ende der Überlegungen angekommen.“

Für Probst und seinen Verein „Rettet die Isar“ hat zum Beispiel eindeutig Priorität, dass in Zukunft wieder mehr beziehungsweise überhaupt Wasser durch den Rißbach fließt. Dessen Wasser wird nämlich seit den 1950er-Jahren gemeinsam mit dem Fischbach und dem Alpenbach durch den Rißbachstollen zum Walchensee abgeleitet und treibt das Kraftwerk in Niedernach ein.

Was ist wichtiger: Restwasser oder Schnarrschrecke?

Zuletzt hatten Bürger auch kritisiert, dass der Pegel des Walchensees in diesem Frühjahr zu stark abgesenkt worden sei – ein großes Thema für das „Forum Walchensee“. Diese Gruppe von Bürgern fordert, dass die Pegelabsenkung per Vorschrift auf maximal einen Meter begrenzt werden soll. Probst hingegen wendet ein: „Wenn man dafür auf Restwasser im Rißbach verzichten müsste, würde ich sagen: Da ist Wasser im Rißbach ökologisch das Wichtigere.“

Das wiederum schränkt Unger vom LBV ein. „Dass in einen Fluss Wasser gehört, ist eine legitime Forderung und auch eine zentrale Frage“, sagt er. „Aber das darf nicht zum Wegfall der letzten Habitate gefährdeter Arten führen.“ Die Gefleckte Schnarrschrecke etwa braucht vegetationsarme Kiesbänke als Lebensraum und kommt außer an der oberen Isar kaum noch woanders vor. „Man muss überlegen: Wie kann ich dem einen helfen, ohne dem anderen Tier oder der anderen Pflanze zu schaden?“, sagt Unger.

Ganz abgesehen von solchen Naturschutz-Konflikten seien bei den Vorschriften für den Kraftwerksbetrieb ja auch noch Fragen wie Hochwasserschutz und Anlagensicherheit zu berücksichtigen – und natürlich die Wirtschaftlichkeit. Das Umweltministerium verweist darauf, dass „die Wasserkraftnutzung als klimafreundliche und regenerative Form der Stromerzeugung gesichert und zugleich an die geltenden Umweltrichtlinien für Natur und Gewässer angepasst werden soll“. Kein Wunder, dass Unger von einem „hochkomplexen System“ spricht, „das durchdacht werden muss“.

Kiestransport an der oberen Isar wird am Computer simuliert

Vor diesem Hintergrund sind die acht Jahre bis zum Ende der jetzt geltenden Wasserrechte nicht viel Zeit. Unger und Probst mahnen unisono so bald wie möglich einen „Probebetrieb“ des Walchenseekraftwerk-Systems unter verschiedenen Bedingungen an.

Das Umweltministerium berichtet unterdessen von drei Teilprojekten, die aktuell bereits in Vorbereitung seien. Dabei gehe es zum einem um eine „Modellierung des Sedimenttransports“. Kiesbänke ohne Aufwuchs von Pflanzen und Gehölzen seien „ein wesentliches Merkmal der Gewässerlandschaft an der oberen Isar“, so ein Sprecher. „Bei Hochwasser können derartige Kiesflächen abgeschwemmt und an anderer Stelle wieder abgelagert werden.“ Diese Prozesse würden nun am Computer simuliert. „So können die Auswirkungen unterschiedlicher Abflüsse berechnet und kartografisch dargestellt werden.“

Umweltministerium plant für Prozess mehrere Jahre ein

Zum anderen arbeite das Ministerium daran, den Fauna-Flora-Habitat-Managementplan an der oberen Isar bis Lenggries zu aktualisieren. Dafür gebe es eine neue Bestandserfassung von Lebensraumtypen, Tier- und Pflanzenarten, und es werde die Maßnahmenplanung zu deren Erhalt oder Wiederherstellung konkretisiert.

Das dritte Projekt sei ein „ökologisches Entwicklungskonzept“, das zwei verschiedene fachliche Ansätze in Einklang bringen soll: auf der einen Seite die Ziele des Naturschutzes aus den FFH-Managementplänen, auf der anderen Seite den wasserwirtschaftlichen Blick auf eine naturnahe Gewässer- und Auenentwicklung.

Alle Belange und Erkenntnisse berücksichtigen und am Ende zu einer „ausgewogenen und tragfähigen Lösung für die nachhaltige Nutzung des Walchensee-Systems“ zu gelangen: Diesen Prozess hat das Ministerium nach eigenen Angaben „auf mehrere Jahre angelegt“.

