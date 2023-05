Walchenseekraftwerk: SPD Kochel startet Landtags-Petition

Von: Andreas Steppan

Das Walchenseekraftwerk würde die SPD gerne in staatlicher Hand sehen. © Archiv

Die Kochler SPD lässt beim Thema Walchenseekraftwerk nicht locker und will es in den Landtagswahlkampf mitnehmen. Die Forderung: Rückkauf durch den Freistaat.

Kochel am See – Die Kochler SPD lässt beim Thema Walchenseekraftwerk nicht locker und will es in den Landtagswahlkampf mitnehmen. Dazu beschreitet der Ortsverein nun den Weg einer Landtags-Petition. Die Forderung: Der Freistaat möge das Kraftwerk wieder zurückkaufen. Um dem Nachdruck zu verleihen, will sich die örtliche SPD laut ihrer Vorsitzenden Angelica Dullinger Vereine und Verbände als Verbündete suchen sowie Unterschriften sammeln.

„Unverzüglich Verhandlungen mit dem Bund aufnehmen“

„Bürgerenergie statt Konzernstrategie: Bayerische Wasserkraft wieder in öffentliche Hand“: So ist der Petitionstext der Kochler SPD überschrieben. Darin wird die Staatsregierung aufgefordert, „unverzüglich in Verhandlungen mit dem Bund über einen An- beziehungsweise Rückkauf sämtlicher Wasserkraftwerke in Bayern, welche sich derzeit im Besitz des Uniper-Konzerns befinden, einzutreten“. Der Freistaat solle dafür sorgen, „dass Eigentum, Besitz, Erträge und Verfügungsgewalt über die betroffenen Kraftwerke, die dazugehörigen Infrastrukturen und Immobilien vollständig in die öffentliche Hand überführt werden“. Dabei solle in engem Einvernehmen mit den betroffenen Kommunen vorgegangen werden.

Die Forderung, die Privatisierung des Walchensee-Kraftwerks rückgängig zu machen, ist verstärkt aufgeflammt, seit der Bund den ins Straucheln geratenen Uniper-Konzern gerettet hat und nun 99 Prozent seiner Anteile hält. Im Kochler Gemeinderat hatte für die SPD kürzlich Klaus Barthel einen Antrag eingebracht, dass sich die Gemeinde bei Bund und Land für eine Wiederverstaatlichung einsetzen solle, fand aber wie berichtet keine Mehrheit.

Antrag zum Walchenseekraftwerk beim SPD-Parteitag

Aus Angelica Dullingers Sicht muss bei dem Thema nun weiter öffentlicher Druck aufgebaut werden, „und zwar über die Grenzen von Kochel hinaus“, wie sie sagt. Dies sei zum Beispiel am Wochenende beim SPD-Landesparteitag passiert. Wie Barthel berichtet, stellte er dort im Namen von Ortsverein, Kreisverband und Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) einen Antrag auf eine Änderung des „Regierungsprogramms“ der SPD. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Im Kapitel zu Umwelt- und Energiefragen wurde nun das Beispiel der Uniper-Wasserkraftwerke als konkretes Beispiel für das das Anliegen der Partei aufgenommen, dass die öffentliche Hand stärkeren Einfluss bei der Energiegewinnung haben sollte.

Mit dem Mittel der Petition habe sie schon gute Erfahrungen gemacht, erklärt Dullinger. Bei einer Petition prüft der Landtag zunächst seine Zuständigkeit. Ist diese gegeben, dann wird das eingebrachte Anliegen in einem Fachausschuss oder im Petitionsauschusss öffentlich behandelt. „Ich halte viel davon“, sagt Dullinger.

Walchenseekraftwerk: SPD will Unterschriften sammeln

Eine Mindestzahl an Unterschriften ist für eine Landtags-Petition nicht notwendig. Trotzdem möchte die Kochler SPD ihre Forderung auf eine möglichst breite Basis stellen und hat daher laut Dullinger bereits diverse Verbände angefragt, die Petition zu unterstützen. Zudem sollen Unterschriften gesammelt werden. Wo die Genossen die Listen genau auslegen oder wo sie sich direkt zum Sammeln auf den Weg machen, dass soll an diesem Mittwoch bei einem Stammtisch (19.30 Uhr, „Kochler Stuben“) besprochen werden.

Aus Dullingers Sicht hat sich die Privatisierung des Walchenseekraftwerks in den 1990er-Jahren als falsch erwiesen. Zum Schaden der Gemeinde Kochel sei es zum Beispiel gewesen, dass das Unternehmen seine Gewinne aus der rentablen Wasserkraft mit Verlusten aus anderen Konzernsparten verrechnet habe. Der Kommune seien dadurch enorme Gewerbesteuereinnahmen entgangen. Auch wirft sie Uniper vor, beim Kraftwerksbetrieb der Gewinnmaximierung den Vorrang vor Umweltbelangen gegeben zu haben. „Uniper hat das ziemlich ausgereizt. Mit dem Freistaat als Betreiber ließe es sich etwas rücksichtsvoller fahren.“

Der Bund ist europarechtlich verpflichtet, bei Uniper möglichst bald wieder auszusteigen. In der SPD-Petition heißt es: „In dieser Situation müssen wir rechtzeitig verhindern, dass die bayerische Wasserkraft in die Hände der meistbietenden Kapitalanleger, von Investmentfonds, privaten Aktionären oder gar Spekulanten fällt.“

