Walchenseer Dorfladen schließt

Von: Christiane Mühlbauer

Sabine Gistl (re.) und Sophie Sanner stehen in den letzten Tagen hinter dem Tresen. Danach, so hofft Gistl, könnte der Laden mit einer kreativen Idee weitergeführt werden, denn es wäre schön, wenn es für die Walchenseer frische Backwaren gebe. © pröhl

Nach nur einem Jahr steht der Dorfladen in Walchensee, das „Semmelbergerl“, erneut vor dem Aus. Am Sonntag ist der letzte Tag. Die Besitzer hoffen, dass sich das kleine Geschäft in anderer Form neu aufstellen kann, um Bürger und Urlauber zu versorgen.

Walchensee – Ein Auf und Ab war es in den vergangenen Jahren mit dem Dorfladen in Walchensee. Er befindet sich im Besitz der Bäckerei-Familie Lugauer, von deren Stammgeschäft in Benediktbeuern auch die Backwaren kommen. Vor einem Jahr hatten die Geschwister Sabine und Michael Gistl, Großcousins des Benediktbeurer Bäckers Anton Lugauer, sich entschlossen, das Geschäft mit viel Herzblut zu übernehmen. Das Haus wurde renoviert, verkauft wurden dann viele regionale Produkte.

Laden hat eine lange Geschichte

Doch Fakt ist: Der Laden trägt sich nicht. Es habe Zeiten gegeben, da lag der Tagesumsatz nur bei 80 Euro, berichtet Sabine Gistl. „Einmal haben wir an einem Nachmittag nur eine Zwiebel verkauft.“ Vor Kurzem habe der Betriebsleiter gekündigt, und die einzige Kraft sei derzeit eine Schülerin, für die aber nun bald wieder der Unterricht beginne. Zudem gebe es noch zwei Ehrenamtliche. Dieser Sonntag, 27. August, ist nun der letzte Verkaufstag. Der Laden hat eine lange Geschichte: „Unsere Großeltern, Lugauer und Gistl, hatten vor hundert Jahren den Dorfladen gestartet. In dieser Zeit wurde das Haus auf unterschiedlichste Weise genutzt: Leihbücherei, Metzgerei, Friseur, Lebensmittel und vieles mehr haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Was immer blieb, waren die Backwaren“, berichtet Sabine Gistl.

Umsatzzahlen waren vom Wetter und von den Touristen abhängig

Die beiden Geschwister waren auf die Einnahmen aus dem Laden nicht angewiesen. Sabine Gistl führt eine Agentur für Kommunikation und Design, ihr Bruder Michael ist Orthopäde. Sabine Gistl stand auch selbst häufig hinter der Theke in dem kleinen Geschäft, das unter den Gistls den einprägsamen Namen „Semmelbergerl“ erhielt. „Es gab Höhen und Tiefen“, sagt sie, wenn sie über die vergangenen zwölf Monate spricht. Personal zu finden, sei in Walchensee schwierig. „Es leben dort zu wenig Leute permanent, und die sind voll ausgelastet mit ihren Jobs und ehrenamtlichen Diensten wie zum Beispiel Wasserwacht und Feuerwehr“, sagt Gistl. Personal von außen könne man nicht holen, weil der Großteil der Wohnungen als Ferien- oder Zweitwohnsitz belegt sei. „Und da die Umsatzzahlen so sehr vom Wetter und den Touristen vor Ort abhängen, kann man auch niemanden vernünftig bezahlen, um dort durchgehend zu arbeiten.“ Außerdem müsse man ja auch noch an die Nebenkosten denken wie etwa Strom.

Der Laden hatte in den Oster- und Pfingstferien täglich geöffnet, ansonsten mittwochs bis sonntags von 7 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Am besten sei der Umsatz mit den Backwaren gelaufen: „Morgens frische Semmeln zum Frühstück, das war sowohl für Einheimische als auch für die Urlauber super“, sagt Gistl. Genau das, so hofft sie, könnte man dort weiterführen.

„Man muss jetzt einfach kreativ denken“

Gistl sucht nun – im Namen der Familie – einen Nachmieter. Sie würde sich wünschen, dass ein Bürobetrieb, ein Selbstständiger oder zum Beispiel auch ein Künstler einzieht, der morgens die Backwaren verkauft. „Vielleicht kann man ja auch ein kleines Café einrichten“, sagt sie. Das Areal habe auf jeden Fall Charme, und die Familie würde sich sehr freuen, wenn der „Laden“ eine Zukunft habe. „Man muss jetzt einfach kreativ denken.“

Gistl trägt die Situation mit Fassung. Als sie vor gut einem Jahr beim Landratsamt das Konzept vorstellte, sei ihr damals schon gesagt worden, sie solle „lieber die Finger davon lassen“: „Es hieß, dass Dorfläden und Unverpackt-Läden alle zu kämpfen hätten, wegen steigenden Preisen und schwieriger Personalsituation.“ Aber sie hätte das Projekt „mal durchspielen wollen. Und jetzt habe ich valide Zahlen“, sagt die Geschäftsfrau.

Kontaktaufnahme: Wer mit Sabine Gistl Kontakt aufnehmen möchte, kann das per Mail an gistl@boccalu.com

