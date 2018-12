Waldbrand am Graseck/Jochberg: Die Natur erholt sich

Vor zwei Jahren zog sich ein verheerender Waldbrand über den Steilhang des Grasecks. Nach zwei Vegetationsperioden lässt sich der Schaden an der Natur nun genauer beziffern.

Kochel am See– Zwei Wanderer aus München waren am Silvesterabend 2016 am Graseck aufgestiegen, um das Feuerwerk im Loisachtal zu beobachten. Als sie ein Lagerfeuer entzündeten, gerieten die Flammen auf dem strohtrockenen Untergrund außer Kontrolle. Beim Versuch zu löschen, stürzte einer der beiden ab und verletzte sich schwer. Der Brand breitete sich schnell aus. Gegen 3 Uhr rief Landrat Josef Niedermaier den Katastrophenfall aus. Fast drei Tage wurde von Hubschraubern aus gelöscht. Die beiden Männer wurden später wegen fahrlässiger Brandstiftung verurteilt – zu 9000 beziehungsweise 6750 Euro Geldstrafe. Ihre Haftpflichtversicherung kam für die Einsatzkosten in Höhe von rund einer halben Million Euro auf.

An die Versicherung hat sich jetzt auch der Tölzer Forstbetrieb der Bayerischen Staatsforsten gewandt. Zwei Vegetationsperioden wollte Leiter Rudolf Plochmann bis zum endgültigen Schadensgutachten abwarten. „Am Anfang sah es ziemlich wüst da oben aus“, sagt der Forstbetriebschef. An einem großen Teil der bis zu 300 Jahre alten Kiefern hatten sich die Nadeln rot gefärbt. „Das lag an der Hitze“, sagt Plochmann. Doch viele der Bäume erholten sich, trieben schon im ersten Jahr wieder aus – wenn auch recht spät. „Es hat sich gezeigt, dass zwar die Nadeln durch die Hitze abgestorben waren, die Lebensschicht der Bäume, das Kambium, aber nicht zerstört war“, erklärt Plochmann. Kiefern hätten glücklicherweise eine dicke Borke, die den Baum vor dem Feuer schützte.

Das sei „eine erfreuliche Entwicklung“

Das erste Gutachten war bereits im Frühsommer erstellt worden. Es ging von mehreren 100 000 Euro Schaden aus. Da sich das Ganze aber positiver entwickelte, wie Plochmann bei einem Begang feststellte, „haben wir gesagt, wir warten noch einen zweiten Sommer ab. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass der Schaden deutlich geringer ist als vor zwei Jahren befürchtet“. Das Gutachten sei angepasst worden. „Es geht immer noch um eine sechsstellige Summe, aber eher im niedrigen Bereich.“ Das sei „eine erfreuliche Entwicklung“, so der Forstexperte.

Nach der Ertüchtigung des Steigsystems am Graseck sollen im kommenden Jahr die Ersatzpflanzungen in Angriff genommen werden. Das ist nicht einfach. „Das Gelände ist sehr steil. In manchen Bereichen wird man sich eventuell anseilen müssen. Aber es ist beherrschbar“, sagt Plochmann. Bei den Neupflanzungen werde man vor allem wieder auf Kiefern setzen. Sie seien gut geeignet, um mit den schwierigen Standortbedingungen zurechtzukommen. Der steile Südhang weise nur eine dünne Humusschicht mit sehr geringen Wasserspeicherqualitäten auf.

