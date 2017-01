Katastrophenalarm am Jochberg: So geht es am Montag weiter

Webcam zeichnete Waldbrand auf

Kochel am See - Das neue Jahr beginnt mit einem Großeinsatz der Feuerwehr am Jochberg/Graseck. Wegen eines Waldbrandes wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Alle Informationen hier im Ticker.

Münchner Wanderer haben in der Nacht zu Neujahr einen Waldbrand am Jochberg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ausgelöst.

Die Löscharbeiten könnten noch mehrere Tage andauern, der Bereich ist schwer zugänglich. Rund 100 Hektar am Jochberg sollen betroffen sein.

Das Gebiet rund um den Jochberg ist zur Einsatzzeit für den Verkehr gesperrt.

+++ 20.35 Uhr: Sobald die Löscharbeiten morgen gegen 7.30 Uhr wieder beginnen, muss die Fahrbahn der B11 erneut für den Verkehr gesperrt werden. Die Einsatzkräfte müssen die Flamme unter Kontrolle bringen. Wir halten Sie über die neuen Entwicklungen auf dem Laufenden.

+++ 18.11 Uhr: Der Tag endet für die Einsatzkräfte am Jochberg/Graseck. Kochels Bürgermeister Thomas Holz ist vor allem dankbar für die große Einsatzbereitschaft der Rettungskräfte. „Es ist erstaunlich, wie schnell die ehrenamtlichen Kräfte in dieser Nacht im Einsatz waren.“

Einsatzleitung am Jochberg: Erste Löscherfolge, aber noch keine Kontrolle

+++ 16.45 Uhr: Am Ende des ersten Einsatztages am Jochberg werden rund 293.000 Liter Wasser über der Einsatzstelle abgelassen worden sein.

+++ 16.40 Uhr: Voraussichtlich gegen 17.30 Uhr wird die B11 (Kesselbergstraße) nahe des Jochbergs wieder für den Verkehr freigegeben - allerdings nur über Nacht.

+++ 16.37 Uhr: Gerade ist die Lagebesprechung zu Ende gegangen. Die sieben Maschinen werden noch bis 17.30 Uhr fliegen. Sie bleiben aber über Nacht im Loisachtal stationiert, um am Montag um 7.30 Uhr wieder einsatzbereit zu sein. Die Lage vor Ort fasst René Mühlberger, Pressebeauftragter der Örtlichen Einsatzleitung, zusammen: „Wir haben erste Löscherfolge erzielt, aber die Lage ist nicht unter Kontrolle.“

Brand am Jochberg: Zuletzt gab es 2011 einen Katastrophenalarm in der Tölzer Region

+++ 16 Uhr: Der aktuelle Brand am Jochberg dürfte wohl einer der verheerendsten in der Tölzer Region sein - leider ereignet sich so etwas aber immer wieder. Der letzte Katastrophenfall in der Gegend wurde vor fünf Jahren ausgerufen. Damals war am Sylvenstein im Bereich Falkenberg/Schwarzberg ein Flächenbrand ausgebrochen, der 15 Hektar Wald vernichtete. Wir haben eine Chronologie der Waldbrände für Sie zusammengestellt.

+++ 15.40 Uhr: Momentan sind sieben Hubschrauber im Einsatz. Es wird versucht, bis zum Einbruch der Dunkelheit das Feuer am Jochberg soweit einzudämmen, dass es sich in der Nacht nicht weiter ausdehnt, sagt die Polizei.

+++ 15.15 Uhr: Die Feuerwehr geht davon aus, „dass rund 100 Hektar von dem Brand betroffen sind“, sagt Feuerwehr-Sprecher René Mühlberger gegenüber dem Tölzer Kurier. Das tatsächliche Ausmaß des Brandes am Jochberg wird man allerdings erst feststellen können, wenn der Bereich betreten werden kann.

Jochberg in Flammen: Webcam zeichnet Verlauf des Brandes auf

+ Eine Webcam auf dem Herzogstand hat die Entwicklung des Brandes in der Nacht zu Neujahr dokumentiert. © foto-webcam.eu +++ 14 Uhr: Wegen des Brandes kommt es zu Straßensperrungen. Die B 11 Mittenwald - Wolfratshausen ist zwischen der Einmündung der B 2 bei Krün und Kochel am See in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperre wird voraussichtlich den ganzen Neujahrstag dauern (Umleitung über die B307 und die B13 über Bad Tölz und die B11 nach Kochel).

+++ 13.41: Eine Webcam auf dem Herzogstand vis-à-vis vom Jochberg hat den Brand im Zeitraffer aufgezeichnet. Der erste Punkt ist bereits gegen Mitternacht auf der rechten Seite des Bildes (siehe unten) zu sehen.

+++ 12.30 Uhr: So lange aus der Luft gelöscht wird, bleibt die B11 am Kesselberg gesperrt. „Anders geht es nicht, weil die Außenlastbehälter über die Straße geflogen werden“, sagt Kreisbrandrat und Örtlicher Einsatzleiter Karl Murböck.

Jochberg in Flammen: Ursache für den Waldbrand noch unklar

+++ 12.20 Uhr: Noch ist unklar, ob die Ursache des Brands ein Signalfeuer oder doch ein Lagerfeuer ist. Die Kripo ermittelt.

+++ 12.10 Uhr: Laut Polizei stehen mindestens 100 Hektar Wald und Wiese in Brand. Fünf Helikopter sind momentan im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, zwei weitere werden erwartet. Die Löscharbeiten werden wohl einige Tage lang dauern.

Waldbrand am Jochberg: Wanderer aus München gerieten in der Nacht in Bergnot

Nach Angaben der Polizei wollten zwei Münchner das Feuerwerk im Loisachtal von oben aus betrachten. Von der Kesselbergstraße machten sie sich zu Fuß auf Richtung Jochberg. Einer der beiden rutschte auf dem feuchten Untergrund allerdings aus und stürzte etwa 100 Meter in eine Schlucht. Dabei brach er sich glücklicherweise aber nur ein Bein.

Sein Begleiter (36) alarmierte die Bergwacht. Um sie auf die Position aufmerksam zu machen, so die ersten Angaben, nutzte er ein Signalfeuer, das außer Kontrolle geriet und einen Flächenbrand auslöste.

+ An der unzugänglichen Stelle kann nur aus der Luft gelöscht werden. © Dominik Bartl

Gegen 3.40 Uhr wurde der Katastrophenfall ausgerufen. An der schwer zugänglichen Stelle ist das Löschen nur aus der Luft möglich. Hubschrauber sind im Einsatz.

Waldbrand am Jochberg: B 11 wird gesperrt

Der Verletzte wurde noch in der Nacht von der Bergwacht gerettet. Der 32-Jährige wird derzeit in der Murnauer Unfallklinik behandelt. Er hat sich das Bein gebrochen. Die Bundesstraße 11 (Kesselberg) ist gesperrt.

Die Polizei rät Wanderern und anderen Bergsportlern dringend von Unternehmungen im Umkreis des Jochberggebietes ab. Das Luftfahrtbundesamt hat über dem betroffenen Gebiet eine Flugverbotszone eingerichtet, um die Löscharbeiten mit den Hubschraubern nicht zu behindern.

(Dieser Text wird laufend aktualisiert.)