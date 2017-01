Waldbrand bei Kochel: Katastrophenfall ausgerufen

© In der Silvesternacht brach am Graseck über der Kesselbergstraße ein Waldbrand aus.

Löscheinsatz mit Hubschraubern

Kochel am See - Das neue Jahr beginnt mit einem Großeinsatz der Feuerwehr im Loisachtal. Am Graseck ist in der Silvesternacht ein Waldbrand ausgebrochen. Noch in der Nacht wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Die Löscharbeiten aus der Luft laufen.

Nach Angaben der Polizei wollten zwei Münchner das Feuerwerk im Loisachtal von oben aus betrachten. Von der Kesselbergstraße machten sie sich zu Fuß auf Richtung Jochberg. Einer der beiden rutschte auf dem feuchten Untergrund allerdings aus und stürzte in eine Schlucht.

Sein Begleiter alarmierte die Bergwacht. Um sie auf die Position aufmerksam zu machen, nutzte er ein Signalfeuer - und die Situation geriet außer Kontrolle.

+ An der unzugänglichen Stelle kann nur aus der Luft gelöscht werden. © Dominik Bartl

Gegen 3.40 Uhr wurde der Katastrophenfall ausgerufen. An der schwer zugänglichen Stelle ist das Löschen nur aus der Luft möglich. Hubschrauber sind im Einsatz.



Kesselberg: B 11 gesperrt

Der Verletzte wurde noch in der Nacht von der Bergwacht gerettet. Er wird derzeit in der Murnauer Unfallklinik behandelt. Die Bundesstraße 11 (Kesselberg) ist gesperrt.

Weitere Informationen folgen.