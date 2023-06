Wassermangel: Herzogstandhaus schließt

Von: Melina Staar

Teilen

Das wunderbare Panorama vom Herzogstand kann man auch in dieser Woche genießen. Nur bleibt das Berggasthaus geschlossen. © Herzogstandbahn/A

Weil Regenwasser für den Betrieb der Toiletten fehlt, schließt das Berggasthaus auf dem Herzogstand von heute bis voraussichtlich Freitag seine Türen. Geplant ist, Wasser in Tanks auf den Berg zu bringen.

Kochel am See – Wer in den Pfingstferien Urlaub hatte und nicht in die Ferne gefahren ist, kam auch im Tölzer Land auf seine Kosten: Zwei Wochen traumhaftes Wetter, Sonnenschein satt und warme Temperaturen. Dies nutzten viele für Ausflüge, wie beispielsweise auf den Herzogstand. „Es war richtig viel los“, berichtet Johannes Klughammer, Mitarbeiter des Herzogstandhauses. Einerseits erfreulich, schließlich hatten die Hütten im verregneten Frühjahr wenig Betrieb. Auf der anderen Seite aber auch problematisch: Denn beim Herzogstandhaus wird das Wasser knapp.

Herzogstandhaus: Auch aus der Quelle kommt derzeit nur wenig Wasser

Die Konsequenz: Ab diesem Montag bis voraussichtlich Freitag wird das Berggasthaus geschlossen. „Es hat längere Zeit nicht geregnet, es kommt kein Wasser nach“, erklärt Klughammer. Am Haus könne man nur eine begrenzte Menge an Wasser speichern. Diese sei nach dem großen Besucherandrang aufgebraucht. Gemeint ist vor allem das Nutzwasser. Das Regenwasser wird nämlich für die Toilettenanlage verwendet.

Aber auch aus der Quelle, die das Haus mit Frischwasser versorgt, komme derzeit „nur wenig“ Wasser, so Klughammer. Im Moment könne man nur auf Regen warten, „das wäre das Beste“. Sollte der Niederschlag bis zum Wochenende ausbleiben, wird Wasser in Tanks zum Haus gefahren. Ab Donnerstag ist der Transport voraussichtlich möglich. Ein paar Buchungen für das Restaurant mussten abgesagt werden, Übernachtungen sind erst ab Freitag wieder gebucht. Bis dahin soll das Wasser wieder fließen.

Für das Herzogstandhaus ist das kein neues Erlebnis. „Letztes Jahr mussten wir regelmäßig Wasser rauffahren“, so Klughammer. Dies habe die Sommerferien betroffen. Auch in früheren Zeiten habe es hin und wieder Wasserknappheit gegeben. Aber seit einigen Jahren ist das Wandern deutlich stärker im Trend, „es kommen Massen an Menschen in die Berge, daher wird immer mehr Wasser gebraucht“. Dazu sind die Toiletten am Herzogstandhaus die einzigen oben auf dem Berg – auch an der Bergstation der Bahn gibt es keine. Unter der Woche werden laut Klughammer etwa 10 000 Liter Nutzwasser pro Tag verbraucht, am Wochenende sind es 12 000.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Kiosk ist diese Woche geöffnet

Klughammer rechnet damit, dass in diesem Sommer noch öfter Wasser zum Haus transportiert werden muss. „Das wird wohl zum Standard“, schätzt er. Neben dem großen Andrang in den Bergen gebe es immer häufiger längere Zeiten, in denen es gar nicht regne. „Das sind dann lange Durststrecken.“

Ganz auf Verpflegung verzichten müssen Wanderer aber auch in dieser Woche nicht. Der Kiosk ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet – nur Dienstag ist Ruhetag. Es gibt Getränke sowie eine reduzierte Speisekarte – denn für mehr würde wieder Frischwasser benötigt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.