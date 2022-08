Wasserrechte am Walchenseekraftwerk: Kochel spricht von „vertaner Chance“

Industriedenkmal Walchenseekraftwerk: Vor 98 Jahren ging es in Kochel in Betrieb, nun möchte die Gemeinde bei der Neuvergabe der Wasserrechte mitreden. Nicht nur schade, sondern ein fataler Fehler

Zur Gründung der Arbeitsgruppe

Der Kreistag hat jüngst beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit der Neuvergabe der Wasserrechte am Walchenseekraftwerk befasst. Nicht vertreten: die Gemeinde Kochel. Dafür gab es nun Kritik.

Kochel – Die Wasserrechte am Walchenseekraftwerk laufen Ende 2030 aus. Auf Antrag der Freie Wähler-Fraktion beschloss der Kreistag Bad Tölz-Wolfratshausen jüngst, stellvertretend für alle Städte und Gemeinden im Landkreis eine Arbeitsgruppe „Wasserrechte“ einzusetzen. Die Gemeinde Kochel hatte im Vorfeld dazu in einer Stellungnahme empfohlen, jeweils einen Vertreter der hauptsächlich betroffenen Gemeinden Kochel, Jachenau und Lenggries in die Arbeitsgruppe aufzunehmen. Dies wurde vom Kreis- und Umweltausschuss mehrheitlich abgelehnt (wir berichteten).

Bürgermeister ist enttäuscht über die Entscheidung auf Kreisebene

In der jüngsten Gemeinderatssitzung zeigte sich Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) davon enttäuscht. Im Prozess der Neuvergabe der Wasserrechte an Walchenseekraftwerk, Tölzer Isarkraftwerk und Straßlacher Mühltalkraftwerk werden Behörden, Kommunen, Interessensverbände und Kraftwerksbetreiber um Stellungnahmen gebeten. Auch der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen darf sich als Gebietskörperschaft für seine Städte und Gemeinden äußern. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern aller Kreistagsfraktionen soll sich nun in die komplexe Materie einarbeiten und eine konsensfähige Stellungnahme vorbereiten.

Alles Ringen um eine passende Formulierung brachte nichts

In seiner Juni-Sitzung hatte sich Kochels Gemeinderat mit dem Antrag der Freien Wähler beschäftigt und ein Schreiben an den Kreistag erarbeitet. „Wenn der Landkreis schon eine Stellungnahme abgeben soll, dann bitte mit besonderem Blick auf die betroffenen Gemeinden“, forderte Holz und fügte hinzu: „Da wird über uns geredet, wir haben ja die ganzen Stromleitungen, die Absenkung vom Walchensee, das Kraftwerk.“ Über die genaue Formulierung des Schreibens war am Ratstisch intensiv gerungen worden. Mit der ursprünglichen Fassung, die Mitwirkung der betroffenen Gemeinden Kochel, Jachenau und Lenggries solle verhindern, dass der Landkreis „eine gegebenenfalls konträre Auffassung vertritt“, hatten Sonja Mayer (Mitte), Bettina Sindlhauser (Freie Bürger Ried) und Klaus Barthel (SPD) Bauchschmerzen. „Bei dieser Formulierung ist die Ablehnung sicher, weil das Ergebnis schon feststeht“, meinte Barthel.

Betroffene Gemeinden werden im Prozess gehört

Die Runde einigte sich schließlich auf den Vorschlag von Veronika Lautenbacher (CSU) und forderte, die Interessen der besonders betroffenen Gemeinden „ausreichend zu berücksichtigen“. Genützt hat die Feinjustierung des Wortlautes nichts, die Erweiterung der Kreistags-Arbeitsgruppe um Mitwirkende aus den drei Gemeinden wurde in Bad Tölz abgelehnt. Die Arbeitsgruppe werde zu groß, die Bürgermeister dürften ohnehin Stellungnahmen abgeben, hieß es.

Bürgermeister findet Entscheidung „völlig unverständlich“

Für Holz unverständlich. Er halte es nach wie vor für „ganz normal und völlig verständlich“, dass man als betroffene Kommune mitarbeiten und seine Fachkenntnisse zur Verfügung stellen wolle, erklärte er. Sporadisch nur zu einzelnen Sitzungen vorbeikommen zu dürfen, reiche nicht aus. „Beim Meinungsbildungsprozess sind wir nicht dabei“, ärgerte sich Holz. In seinen Augen nicht nur schade, sondern ein fataler Fehler. „Man hat die Chance einer engen Zusammenarbeit der drei Gemeinden mit dem Landkreis vertan“, urteilte er. (Christine Weikert)

