Erlaubnis erlischt am 30. September 2030: Konzern will Walchensee-Kraftwerk trotzdem weiterbetreiben

Von: Andreas Steppan

Durch die Rohre des Walchenseekraftwerks fließt Wasser vom Walchensee hinunter in den Kochselsee und produziert dabei Strom. Kleine Kraftwerke könnten an Freistaat heimfallen Auch ein Verbund von Stadtwerken hebt die Hand © Uniper

Das Umweltministerium hat nun offiziell bestätigt, dass in Bezug auf die Stromgewinnung am Walchensee ein einschneidendes Datum bevorsteht. Kraftwerksbetreiber Uniper reagiert.

Kochel am See/Jachenau – Was die Stromgewinnung im Walchenseegebiet angeht, steht ein einschneidendes Ereignis bevor. Das hat das bayerische Umweltministerium jetzt in einer Pressemitteilung bekräftigt. Der Inhalt war schon zuvor weitgehend bekannt, jetzt aber ist von Seiten der Staatsregierung offiziell: Die Wasserrechte im Walchenseegebiet – also die staatliche Erlaubnis, Gewässer zur Stromproduktion zu nutzen – laufen zum 30. September 2030 aus. Der Konzern Uniper, der das Walchensee-Kraftwerk sowie die beiden kleineren Kraftwerke in Niedernach und Obernach betreibt, unterstreicht gleichzeitig seine feste Absicht, das auch über 2030 hinaus zu tun.

Im Walchenseegebiet wird Wasser zur Stromgewinnung genutzt

Zum Hintergrund: Rund um den Walchensee wird an verschiedenen Stellen Wasser aufgestaut und umgeleitet, um daraus Energie zu gewinnen. Das beginnt mit dem Aufstau der Isar am Krüner Wehr. Von hier wird ein großer Teil des Isarwassers in Richtung Walchensee umgeleitet, damit es von dort zur Stromproduktion durch die Rohe des Walchenseekraftwerks in den Kochelsee rauschen kann. Auf dem Weg dorthin treibt es auch noch die Turbine des kleinen Kraftwerks in Obernach an.

Ebenfalls zum Walchensee umgeleitet werden seit den 1950er-Jahren der Rißbach, der Fischbach und der Alpenbach. Ihr Wasser, das normalerweise in die Isar münden würde, läuft stattdessen in den Rißbachstollen und treibt unterwegs das Kraftwek Niedernach an.

Kraftwerke in Obernach und Niedernach könnten an den Staat „heimfallen“

Solche Eingriffe muss der Staat genehmigen. Im Fall des Walchenseekraftwerks gibt es diese Bewilligung seit Inbetriebnahme 1924. Befristet war sie bis 2030. Sie hätte sich automatisch um 25 Jahre verlängern können. Doch – so bestätigt es das Umweltministerium – das Tölzer Landratsamt hat mit Schreiben vom 31. März 2020 den Ablauf der Wasserrechte fristgerecht angekündigt. Das Ministerium hat das mittlerweile geprüft und bestätigt nun, dass sämtliche Bewilligungen im Walchenseegebiet einheitlich zum 30. September 2030 enden.

Das hat verschiedene Folgen: „Der Fristablauf löst den sogenannten Heimfall der Kraftwerke Obernach und Niedernach mit den zugehörigen Überleitungsbauwerken zugunsten des Freistaates Bayern aus“, teilt das Ministerium mit. „Heimfall“ bedeutet, dass die Kraftwerke gegen eine Entschädigung vom Betreiber Uniper auf den Freistaat übergehen würden. Das kann, muss aber nicht passieren. Das Ministerium spricht von „ergebnisoffenen Verhandlungen“ mit Uniper.

Walchenseekraftwerk bleibt in jedem Fall Eigentum von Uniper

Ziel der Regierung ist dabei offenbar: Als Bedingung dafür, dass der Konzern die Kraftwerke behalten und weiterbetrieben darf, sollen ökologische Verbesserungen festgeschrieben werden. Umweltverbände fordern zum Beispiel seit Langem, dass eine höhere Restwassermenge in der Isar verbleibt. In der Pressemitteilung liest sich das so: „Möglicherweise können so auch schon vor 2030 auf dem Vereinbarungsweg weitere Verbesserungen zum Wohl der Allgemeinheit erreicht werden.“

Beim Walchenseekraftwerk ist die Lage etwas anders. Wie das Ministerium feststellt, verbleibt diese Anlage inklusive der Überleitung der Isar am Krüner Wehr auch über den 30. September 2030 hinaus im Eigentum von Uniper. „Wenn die Anlagen über 2030 hinaus betrieben werden sollen, muss Uniper jedoch eine neue wasserrechtliche Gestattung beantragen“, heißt es in der Mitteilung. „Im Rahmen dieses Wasserrechtsverfahrens werden dann alle relevanten Belange von der Energiegewinnung bis hin zum Natur- und Gewässerschutz berücksichtigt.“

Auch acht regionale Energieversorger wollen Kraftwerk betreiben

In den vergangenen Monaten und Jahren hatte die anstehende Neuvergabe der Wasserrechte am Walchensee diverse Gedankenspiele ausgelöst. Zuletzt hatte ein Zusammenschluss von acht regionalen Energieversorgern – die Stadtwerke München, Bad Tölz, Wolfratshausen, Geretsried und Penzberg, die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen und Murnau sowie „Karwendel Energie & Wasser“ – öffentlich den Hut in den Ring geworfen, um künftig das Walchenseekraftwerk zu betreiben. Andere Stimmen sprachen sich sogar für eine Verstaatlichung des Kraftwerks aus.

Aus Sicht von Uniper dagegen wären das nur rein theoretische Optionen. Unternehmenssprecher Theodorus Reumschüssel unterstreicht, dass Uniper – wie jetzt vom Umweltministerium bestätigt – schließlich Eigentümer des Walchenseekraftwerks bleibe. Dass gleichzeitig ein anderer das Kraftwerk betreibe, sei da keine realistische Konstellation.

Uniper geht davon aus, gesamtes Kraftwerkssystem weiterzubetreiben

Und auch eine Abtrennung des Betriebs der Kraftwerke in Obernach und Niedernach bezeichnet Reumschüssel als „nicht zielführend – weder aus betrieblicher Sicht noch aus Gründen des Hochwasserschutzes an der gesamten Isar“. Deswegen „gehen wir davon aus, dass wir auch in einem zukünftigen Wasserrechtskonzept die Verantwortung für den sicheren Anlagenbetrieb übernehmen werden“, so Reumschüssel.

