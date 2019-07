Wasserspringen in den Kochelsee: Viel Genuss und ein „Erschreck-Moment“

Für die Soldaten ist es der vielleicht angenehmste Termin des Jahres: Das Wasserspringen in den Kochelsee. Trainiert wird die ungeplante Landung für den Notfall. 90 Soldaten beteiligten sich am Mittwoch.

Kochel am See – Das Wasserspringen in den Kochelsee war vor einigen Jahren noch ein riesiges Event. Hubschrauber knatterten über den See, die Gemeinde vibrierte, und unzählige Schaulustige sah zu, wie Soldaten mit ihren Fallschirmen im See landen.

Etwas anders läuft es heute ab: Die Soldaten springen aus einem Flugzeug, das nahezu lautlos über den See gleitet. Die Zuschauer-Kulisse ist deutlich keiner geworden. „Es ist nicht mehr so spektakulär wie früher, aber näher an der Realität“, urteilte ein Zuschauer.

Was geblieben ist: Die Soldaten sind mit Spaß und Leidenschaft bei der Sache. Oberstleutnant Udo Franke gerät ins Schwärmen, wenn er vom Wasserspringen erzählt. „Traumhaftes Wetter, traumhafte Kulisse: Kochel ist immer grandios, ein Riesen-Ereignis für uns alle.“

Rund zwei Minuten dauert der Sprung aus 400 Metern Höhe

Was ist beim Wasserspringen anders als bei „normalen“ Fallschirmspringen? „Man ist etwas entspannter, weil man weiß, dass man mit nahezu 100-prozentiger Sicherheit im Wasser landen wird“, sagt Franke, Leiter der die Luftlande- und Lufttransportschule Altenstadt (Landkreis Weilheim-Schongau).

Nach dem Ausstieg könne man einige Momente lang das Alpen-Panorama gnießen, den Kochelsee anschauen und an Tagen mit guter Fernsicht bis nach München blicken. Nach diesem kurzen Moment der Entspannung geht es darum, die Landung vorzubereiten. Wenn man von der 30 Grad warmen Luft ins kalte Wasser eintaucht, gebe es einen kurzen „Erschreck-Moment“. Generell sei die Landung aber „deutlich weicher und angenehmer als an Land“. Nach dem Eintauchen ins Wasser müsse man möglichst schnell das Gurtzeug lösen, „damit man vom Schirm wegkommt“. Und dann werden die Soldaten schon in die Rettungsboote gezogen. Rund zwei Minuten dauert der Sprung aus 400 Metern Höhe, dann ist alles erledigt.

Noch einmal wird am Donnerstag gesprungen

Bei allem Spaß darf man aber nicht übersehen, dass das Fallschirmspringen nicht ganz ungefährlich ist. So verunglückte vor einigen Jahren ein Soldat tödlich, weil er die Gurte zu früh löste und aus zu großer Höhe ins Wasser stürzte. Mittlerweile werden die Gurte erst nach Eintritt ins Wasser gelöst, aber auch das muss üben. Franke: Wir sind der Gemeinde sehr dankbar, dass wir hier springen dürfen.“

An diesem Donnerstag können Zuschauer die Fallschirmspringer noch mal von 10 bis 16 Uhr beobachten.

