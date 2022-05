Wasserwacht Kochel: Mit Spaßaktionen und Vorführungen Geld sammeln für die neue Bootshütte

Von: Christiane Mühlbauer

Die Kochler Wasserwachtler werden zeigen, wie man auf dem See Leben rettet. Am Info-Stand können Besucher wieder mit der Wasserpistole auf Badeenten schießen. © privat

Mit zahlreichen Attraktionen machen die Mitglieder der Kochler Wasserwacht beim Ufermarkt an diesem langen Wochenende auf sich aufmerksam. Es geht darum, Spenden für den Neubau der Bootshütte zu sammeln.

Kochel am See – Schon seit Monaten macht die Kochler Wasserwacht mit dem großen Plakat „Hilfe! Wir ertrinken“ auf die prekäre Lage ihrer Bootshütte am Ufer des Kochelsees aufmerksam. Die Holzpfähle sind marode, das Dach ist undicht, und das neue Boot passt nicht mehr hinein. Zudem gibt es weder eine Behandlungsmöglichkeit für Patienten noch eine Toilette für die Ehrenamtlichen.

Kosten: Bis zu 300.000 Euro eingeplant

Die Planungen für einen Neubau an gleicher Stelle laufen schon seit Längerem. Sie wird 250 000 bis 300 000 Euro kosten, berichtet Heinz Eger, Vorsitzender der Kreiswasserwacht, bei dem hier die Fäden zusammenlaufen. „Es wird kein Schmuckstück, sondern eine funktionelle Wasserrettungsstation.“ Finanziert wird sie über den Kreisverband, eventuell noch über Fördermittel, die beantragt wurden, und über Spenden. Eigentlich hätten die Wasserretter gerne noch in diesem Jahr mit dem Neubau angefangen, doch Eger rechnet nicht damit, den Termin halten zu können.

Vorführungen und Gaudi-Aktionen

Um Spenden zu sammeln, wird die Wasserwacht Kochel heuer wieder als einziger Verein auf dem Ufermarkt vertreten sein, der von Donnerstag (Christi Himmelfahrt) bis Sonntag stattfindet, und auf dem ansonsten Kunsthandwerk, Dekorationsartikel und ein kulinarisches Angebot zu finden sind. „Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit“, dankt Hubert Heimisch, Technischer Leiter der Wasserwacht Kochel, der veranstaltenden Event-Agentur.

Die Wasserwacht will nicht nur über ihr Ehrenamt berichten und Vorführungen zeigen, sondern auch für Spaß und Gaudi sorgen: Etwa, indem man mit einer Wasserpistole auf Badeenten aus Gummi zielen kann, die aufgereiht auf einer Biertisch-Garnitur stehen. „Das war im vergangenen Jahr der Renner“, berichtet Heimisch.

Notfall wird simuliert

Außerdem wird am Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils um 14.30 Uhr eine Rettungsübung mit Motorboot auf dem Kochelsee durchgeführt. Daran sind auch die Jugendlichen beteiligt. Die Kochler Wasserwacht erlebt zurzeit einen großen Andrang: „Wir haben 45 Jugendliche aktiv im Nachwuchs und 40 Kinder auf der Warteliste“, sagt Heimisch.

Wer den Stand besucht, kann außerdem an einer Puppe lernen, wie eine Reanimation durchgeführt wird oder wie man richtig Verbände anlegt. Außerdem kann man „Wundenschminken“, beziehungsweise Kinder können sich nach Herzenlust mit den Farben bemalen.

Tombola lockt mit zahlreichen Preisen

Außerdem wird eine Tombola durchgeführt. Die Wasserwacht hatte im Vorfeld zahlreiche Firmen in der Region um Sachspenden angefragt. „Die Rückmeldungen waren enorm, wir freuen uns riesig“, sagt Heimisch. Zu gewinnen gibt es Eis-, Essens- und Bergbahngutscheine sowie praktische Dinge für den Alltag, etwa Trinkflaschen. Als Hauptgewinne locken mehrere Ticketgutscheine vom SC Riessersee sowie die dreitägige Nutzung eines Hybridfahrzeugs als Leihwagen, gesponsort von einem Autohaus aus Penzberg.

Hoffen auf gutes Wetter

„Jetzt hoffen wir nur noch, dass auch das Wetter passt“, sagt Heimisch. „Wir freuen uns über jeden Besucher.“ Auch Kreis-Chef Heinz Eger hofft, dass viele Spenden eingehen. Die Arbeitsbedingungen der Ehrenamtlichen müssten unbedingt verbessert werden. Die Mitglieder würden sowohl am See als auch in der Wachstation am Trimini Dienst tun, und auch die Jugendarbeit sei sehr engagiert. „Respekt vor der Kochler Wasserwacht“, sagt Eger.

Infos zu Markt und Spenden

Der Markt an der Seepromenade in Kochel findet am Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, am Freitag und Samstag von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Wer die Kochler Wasserwacht beim Neubau der Bootshütte unterstützen will, kann auf dieses Konto des BRK einzahlen – wichtig ist die Angabe des Verwendungszwecks: „Neubau Wachstation Wasserwacht Kochel“. BRK Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen, IBAN: DE13 7005 4306 0000 0012 22.

