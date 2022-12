Pläne des Wasserwirtschaftsamts wecken Sorgen um beliebten Wanderweg an der Loisach

Von: Christiane Mühlbauer

Egal, ob Winter oder Sommer: Der Bereich an der Loisach ist bei Spaziergängern und Radfahrern immer sehr beliebt. Es gibt aber auch Schutzzonen für bedrohte Vogelarten. Holz: „Auch der Mensch gehört zur Natur“ ZUK will Sackgasse auf Klosterland nicht öffnen Landwirte sorgen sich um die Tiefe des Flusses WWA verspricht Einbeziehung aller Beteiligten © Arndt Pröhl

Im Wasserwirtschaftsamt sind derzeit die Planungen für einen besseren Zustand der Loisach in vollem Gange. Bei den Gemeinden schrillen die Alarmglocken.

Kochel am See/Benediktbeuern/Bichl – Eine Bewertung der Loisach hat ergeben, dass der Abschnitt vom Kochelsee bis zur Mündung in die Isar (kurz hinter Wolfratshausen) ökologisch in einem nur mäßigen Zustand ist. Gemeint ist damit die mangelnde Lebensraumeignung für die Fischfauna. Deshalb soll einiges am Fluss nun verbessert werden. Grundlage dafür ist die Europäische Wasserrahmenrichtlinie.

Kochel, Benediktbeuern und Bichl von Plänen betroffen

Im Wasserwirtschaftsamt (WWA) in Weilheim wird schon lange an einem Gewässerentwicklungs- und Umsetzungskonzept gearbeitet, die nun beide öffentlich einsehbar sind beziehungsweise den Kommunen vorgestellt werden. Im Tölzer Land sind davon die Gemeinden Kochel, Benediktbeuern und Bichl betroffen. Diese sowie das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) und die Landwirte haben bei einigen Punkten jedoch starke Bedenken.

Die geplanten Maßnahmen des WWA sind vielfältig. So soll zum Beispiel an verschiedenen Stellen Totholz eingebracht werden, damit Fische einen Unterstand haben. An anderen Stellen geht es um Rückbau von Uferverbauungen. Entlang des gesamten Abschnitts ist jedoch Flächenerwerb geplant, um den gewässerbegleitenden Weg zu verlegen, damit sich der Fluss „eigendynamisch“ entwickeln kann. Die letzten beiden Punkte lassen bei den Anliegern nun die Alarmglocken schrillen. „Es ist zu befürchten, dass durch den Rückbau und die Abflachung der Ufer der sehr beliebte und frequentierte Loisach-Rundweg zurückgebaut und vielleicht sogar aufgelassen werden muss“, sagte Kochels Bürgermeister Thomas Holz nun bei der Vorstellung der Pläne im Gemeinderat. Das werde Kochel nicht zulassen: „Über den Wanderweg lassen wir nicht mit uns reden“, sagte er klipp und klar. „Das ist so ein beliebter Weg. Und der Mensch gehört auch zur Natur.“ Edi Pfleger kritisierte den hohen Kormoran-Bestand. „Die gehören weg. Die sind die größten Fischschädlinge am Kochelsee und in der Loisach.“

Befürchtung: Bald auch Privateigentum betroffen

An der Loisach, sagt Bichls Bürgermeister Benedikt Pössenbacher, würden viele Flächen „sowieso schon dem Freistaat gehören“. Deshalb werde sich die Flussverbreiterung auch umsetzen lassen. „Wenn das passiert, wird aber bald auch das Privateigentum betroffen sein“, sagt er und meint: „Das ganze Projekt ist einfach nicht durchdacht. Es hängt nicht nur der Naturschutz dran.“ In Bichl arbeiten sich die Gemeinderäte gerade durch die Planung, eine Stellungnahme erfolge dann in Kürze.

In Benediktbeuern sowie im Zentrum für Umwelt und Kultur ist das schon passiert. „Grundsätzlich ist eine Problemlösung sehr komplex, da durch jede Maßnahme neue Störungen und Probleme geschaffen werden“, sagt Pater Karl Geißinger vom ZUK. Das WWA wolle Flussdynamik, die Gemeinde eine Sicherung des Weges, das ZUK und Vertreter des Naturschutzes eine Vermeidung von zusätzlichen Störungen in den umliegenden wertvollen Streuwiesen und Wiesenbrüterrevieren.

ZUK-Chef befürchtet Störung im Wiesenbrütergebiet

Generell, sagt der Pater, brauche die Loisach eine Aufwertung. Man müsse aber alle Maßnahmen sorgfältig austarieren, denn der Erholungsdruck auf die Natur sei groß. „Die Leute sollen ja auch ins Moor, aber auf gelenkten Wegen“, sagt der Pater. Ein Problemfall auf Benediktbeurer Flur ist im Bereich der alten Loisachschleife. Der Bereich gehört wie eine „Nase“ zum Landkreis Weilheim-Schongau, so dass auch noch das dortige Landratsamt in die Pläne einbezogen werden muss – das macht die Sache nicht leichter. Im alten Loisachlauf soll nämlich ein neuer Weg angelegt werden. Dieser würde aber durchs Wiesenbrütergebiet führen. Und noch etwas: „Ein neuer Weg birgt die große Gefahr eines Ringschlusses zum nur zirka 50 Meter entfernten, gesperrten landwirtschaftlichen Sackweg vom Kloster her“, sagt der Pater. „Bei einem Ringschluss wäre eine neue, massive Störung im Wiesenbrütergebiet östlich der Loisach vom Kloster her bis zur Moosmühle die Folge.“

Geißinger wäre es am liebsten, man würde den jetzigen Weg belassen und auf die Nutzung auf eigene Gefahr hinweisen – so wie seit einigen Jahren schon auf Schildern zu lesen ist. „Das regelt sich schon, die Leute wissen um die Situation.“ Der jetzige Weg zwischen Kochelseemündung und Loisach-Brücke (B472) sei ohnehin dermaßen beliebt, denn könne man nicht einfach verlegen. Und schon gar nicht sperren, meint der Pater.

Bürgermeister Toni Ortlieb ist allerdings nicht begeistert, einen „Weg auf eigene Gefahr“ zu lassen, denn man dürfe dort keine Pflege- und Unterhaltsmaßnahmen durchführen. Für die Spaziergänger und Radfahrer brauche man aber gelenkte Wege, „weil sonst rennen die Leute querfeldein durch die Wiesenbrütergebiete“. Auch für Benediktbeuern ist sind die WWA-Pläne ein „massiver Eingriff in Tourismus und Naherholung“. Wenn diese so umgesetzt würden, sagt Ortlieb, „brauchen wir von Besucherlenkung im Moor nicht mehr sprechen“.

Maßnahmen an Loisach: Landwirte in Alarmstimmung

In Alarmstimmung sind auch die Landwirte. „Für uns ist wichtig, dass die Vorfluter vernünftig auslaufen können“, sagt Franz Sindlhauser, Vorsitzender des Wasser- und Bodenverbands Benediktbeuern. Die Loisach müsse zudem ihre Tiefe beibehalten, am besten sogar noch mehr vertieft werden. „Wir haben schon festgestellt, dass der Fluss immer mehr auflandet.“

Die Anfrage unserer Zeitung beantwortete Korbinian Zanker, Leiter des WWA. Die beiden Konzepte seien keine Detailplanungen, sondern „verorten und konkretisieren lediglich die grundsätzlichen Maßnahmen“, so Zanker. Die eingereichten Stellungnahmen würden gesichtet, bewertet und geprüft, ob Änderungen der WWA-Konzepte erforderlich seien. Weil das gerade laufe, könne man noch kein abschließendes Ergebnis mitteilen.

Das sagt das Wasserwirtschaftsamt zu den Befürchtungen

Ihm sei der Wunsch nach Erhalt der Geh- und Radwege aber schon zu Ohren gekommen. „Wir streben an, vor allem die Maßnahmen zur Wegeverlegung so umzusetzen, dass zum einen der ökologische Zustand der Loisach verbessert wird und zum anderen auch das vorhandene Wegenetz ausreichend erhalten bleibt.“ Dafür werden bei den noch anstehenden Konkretisierungen der Maßnahmen alle Betroffenen miteinbezogen.

Und was die Sorgen der Landwirte anbelangt, sagt Zanker: „Nach heutigem Stand wird sich der Abfluss der Loisach durch die Konzepte nicht verändern. Somit bleiben auch die ermittelten Überschwemmungsgebiete und Gefahrenflächen unverändert.“ Es werde keine Änderung im Umfang von Überflutungen stattfinden. „Solche Änderungen können sich allerdings auch aus anderen Aspekten ergeben, wie zum Beispiel aufgrund von klimabedingten Änderungen.“ Eine weitere Eintiefung der Loisach sei aber von wasserwirtschaftlicher Seite nicht beabsichtigt, da diese nicht nur eine negative Auswirkung auf natürliche Rückhalteräume, sondern auch ein erhöhtes Hochwasserrisiko für die Unterlieger zur Folge hätte.

