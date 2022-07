Wegen DB-Bauarbeiten: Nostalgiezugfahrt wird verschoben

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Die Elektrolokomotive E69 05 aus dem Jahr 1930 soll mit diesen historischen Wagonen nach Kochel fahren. © Bayerischer Localbahn Verein

Die für diesen Sonntag, 24. Juli, geplante Sonderzugfahrt des „Bayerischen Localbahn Vereins“ mit der Elektrolokomotive E69 05 aus dem Jahr 1930 von München über Starnberg und Benediktbeuern nach Kochel muss baustellenbedingt verschoben werden.

Kochel am See - „Grund ist die derzeit nicht absehbare Lage in Bezug auf kurzfristige Streckensperrungen“, sagt Max Umlauft, der im Verein für die Fahrtenplanung zuständig ist. Die Bahnstrecke nach Kochel ist derzeit vermutlich bis Mittwoch gesperrt, ein genaues Ende der Bauarbeiten kann die Deutsche Bahn noch nicht mitteilen (wir berichteten). Der Zug sollte eigentlich das Seefest der Kochler Feuerwehr bereichern.

„Zug soll nicht am Ostbahnhof stecken bleiben“

Zudem ist von Seiten der DB noch eine kurzfristige Sperrung der Strecke nach Landshut vorgesehen. „Diese Strecke wird aber benötigt, um den in Landshut stationierten Zug überhaupt nach München fahren zu können“, sagt Umlauft. „Es wäre weder im Interesse der Fahrgäste noch im Interesse des Vereins, wenn der Zug am Ostbahnhof steht und dann nicht fahren könnte, weil wieder kurzfristig ein Schaden an der Strecke entdeckt wurde.“

Neuer Anlauf im Herbst geplant

Der Verein will deshalb abwarten, bis sich die Lage im Streckennetz der Deutschen Bahn wieder beruhigt hat. „Das ist aber unserer Meinung nach vermutlich nicht vor September der Fall.“ Man plane deshalb, die Nostalgiezugfahrt nach Kochel im September beziehungsweise am ersten Oktoberwochenende nachzuholen. „Hierzu befinden wir uns derzeit in Abstimmung mit der Bahn, um klären zu können, ob es in diesem Zeitraum geplante Bauarbeiten gibt“, sagt Umlauft. Die Voranmeldung für die Zugfahrt bleiben erst mal erhalten. Sobald der neue Termin feststeht, wird er über die Medien und über die Webseite des Vereins (www.localbahnverein.de) bekannt geben. Umlauft hofft, dass die Eisenbahnliebhaber weiterhin Interesse zeigen. Der Verein braucht die Einnahmen, um damit den Unterhalt der Züge finanzieren zu können.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.