Welle der Hilfsbereitschaft für Ukraine-Flüchtlinge in Kochel

Von: Franziska Seliger

Das Kino in Kochel will einen ukrainischen Kinderfilm zeigen. Der Besuch soll auch Flüchtlingskindern aus Bichl und Benediktbeuern ermöglicht werden. © arp

Der Helferkreis in Kochel für Menschen aus der Ukraine hat in den vergangenen Tagen einiges in Bewegung gesetzt. Es gibt einen zweiten Sprachkurs, eine Spielgruppe und bald auch einen Film im Kino für ukrainische Kinder. Aber es gibt auch noch Themen, da drückt der Schuh.

Kochel am See/Walchensee – Die Hilfsbereitschaft der Kochler gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen im Gemeindegebiet ist nach wie vor groß. Nachdem sich kürzlich ein Helferkreis gegründet hatte und erste Angebote für die geflüchteten Menschen angelaufen sind (wir haben berichtet), sind innerhalb kürzester Zeit viele weitere Aktionen gestartet.

95 Flüchtlinge leben in der Gemeinde

Außerdem ist kürzlich ein Hilfsgütertransport aus Kochel in die Ukraine gefahren. „Er brachte auf dem Rückweg eine Frau und vier Kinder nach Deutschland mit“, berichtet Rosemarie Marksteiner, die den Helferkreis wesentlich initiiert hatte. Wie die Gemeinderätin auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, leben derzeit rund 95 Ukrainer in der Gemeinde. Untergebracht seien sie in insgesamt 16 Unterkünften, darunter auch Hotels. Für jede Unterkunft seien je nach Größe ein bis zwei Aktive aus dem Helferkreis gefunden worden, die den Geflüchteten jetzt als direkte Ansprechpartner zur Seite stünden.

Sorge vor der Urlaubssaison

Was die Geflüchteten in den Hotels allerdings beunruhige, sei die Tatsache, dass etwa ab Mitte Mai die Feriensaison beginnt und viele Hotelzimmer schon von Urlaubern gebucht seien. Die Ungewissheit, wohin sie dann umziehen müssen, belaste die Menschen, weiß Marksteiner. Für die Geflüchteten sei mittlerweile ein Infoblatt rund um die Gemeinde erstellt und ins Ukrainische übersetzt worden. „Dieses Infoblatt bekommt jeder Geflüchtete im Bürgerbüro, und es steht auch auf der Webseite von Kochel“, sagt Marksteiner. Außerdem sei eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet worden: ukrainehilfe@kochel.de.

Zweiter Sprachkurs und eine Spielgruppe

Um es möglichst allen Geflüchteten zu ermöglichen, Deutsch zu lernen, sei ein zweiter Sprachkurs initiiert worden. Er findet zweimal wöchentlich statt und werde von drei Mitgliedern des Helferkreises geleitet. Für die ukrainischen Kinder zwischen drei und sechs Jahren sei außerdem eine Spielgruppe installiert worden, die sich jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr trifft. „Die Mütter haben sich das gewünscht, da diese Kinder in dem Alter ja noch nicht in die Schule gehen“, so Marksteiner.

Ukrainischer Kinderfilm

Und: „Das Kino in Kochel hat uns das Zeigen eines ukrainischen Kinderfilms angeboten. Dieses Angebot werden wir nach den Osterferien in Anspruch nehmen“, freut sich Marksteiner. Zu der Vorführung sollen nach Möglichkeit auch die ukrainischen Kinder, die in Benediktbeuern und Bichl wohnen, eingeladen werden. Für die in Walchensee lebenden Kinder seien außerdem Fahrräder organisiert worden. Was diesen Jugendlichen im Kochler Ortsteil noch fehle, seien Laptops, sagt Marksteiner. Denn damit könnten sie vom Walchensee aus am Online-Unterricht in ihrem Heimatland teilnehmen.

Begegnungscafé und ökumenischer Gottesdienst

Wie Marksteiner weiter informiert, soll nach den Osterferien ein „Begegnungscafé“ für alle Geflüchteten und Helfer organisiert werden. Das genaue Datum werde noch bekannt gegeben. Fest stehe bereits, dass am Donnerstag, 28. April, um 10 Uhr im Schulhof der Kochler Grundschule ein ökumenischer Gottesdienst stattfindet. Dazu sollen alle ukrainischen Kinder und ihre Eltern eingeladen werden. Damit die Geflüchteten den Gottesdienst verfolgen können, werde allerdings noch ein Übersetzer gesucht.

Infos für Helfer: Bei der evangelischen Kirchengemeinde in Kochel wurde ein Spendenkonto für die Ukrainehilfe eingerichtet. Es hat diese IBAN: DE 51 7039 0000 0003 7248 16; Verwendungszweck: „Helferkreis Ukraine“. Wer den Schülern in Walchensee einen Laptop zu Verfügung stellen kann oder sich als Übersetzer zur Verfügung stellen möchte, schreibt bitte eine E-Mail an diese Adresse: ukrainehilfe@ kochel.de.

