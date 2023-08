Wenn die Arbeit Urlaub ist: Seelsorger zu Gast in Kochel

Von: Christiane Mühlbauer

Der Regenbogen-Schirm symbolisiert für Heike Bährle und Gerhard Schäfer die Farben des Glaubens. © privat

Heike Bährle und Gerhard Schäfer sind zurzeit die Urlauberseelsorger für die evangelischen Christen im Loisachtal. Sie sind zum zweiten Mal in Kochel und freuen sich auf viele schöne Begegnungen.

Kochel am See – Nicht nur bei den sonntäglichen Gottesdiensten, sondern auch bei anderen Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinde Kochel trifft man derzeit Heike Bährle und Gerhard Schäfer. Bährle ist Pfarrerin bei der Johannes-Diakonie in Mosbach (Baden-Württemberg) mit Schwerpunkt Behindertenarbeit. Ihr Mann ist schon im Ruhestand, zuvor war der Pfarrer Professor für Theologie an der evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe.

Das Paar hat zwei erwachsene Söhne und engagiert sich seit vielen Jahren schon in der Urlauberseelsorge, vor allem in Bayern. „Wir kennen Oberbayern recht gut, hier gibt es viel zu entdecken“, sagt Bährle. Im vergangenen Jahr übernahmen sie diese Aufgaben in Murnau und Bad Kohlgrub, außerdem waren sie oft in der Region Schliersee sowie in Inzell und auch in Füssen im Allgäu. In Kochel vertraten sie vor knapp 20 Jahren Pfarrer Michael Jäger, damals waren auch noch ihre kleinen Kinder mit dabei.

Viele schöne Begegnungen in Kochel

„Wir finden es wunderbar, dass wir jetzt wieder in Kochel sind“, sagt Bährle. Sie sei sehr gerne Urlauberpfarrerin. Warum? „Ich bin keine gute Touristin“, sagt sie lächelnd. Und erklärt: „Es ist so schön, dass man mit diesem Engagement Anschluss an das ,normale Leben‘ in einer Region bekommt. Man lernt so vieles kennen“, sagt die 58-Jährige.

Beim jüngsten „Kirchcafé“ nach dem Sonntagsgottesdienst habe es viele schöne Begegnungen gegeben, berichtet Bährle. In der Predigt hatten sie über „Die Farben des Glaubens“ gesprochen, mit einem Regenbogen als Symbol. „Es sind viele Menschen anschließend noch geblieben, und manchmal haben wir auch festgestellt, dass wir uns noch von früher kennen.“ Kochel sei ein schönes Gottesdienst-Team mit Mesnerin und Organistin.

Nur Beerdigungen übernimmt der Tölzer Pfarrer

Die „Musik zur Abendstunde“ ist auch in diesem Jahr wieder ein Teil des Sommerprogramms der evangelischen Gemeinde. „Die letzte Veranstaltung war sehr gut besucht, die Kirche war proppenvoll“, freut sich die Pfarrerin. Sie selbst genieße es auch, für sie nicht so alltägliche Instrumente wie ein Hackbrett zu hören, und natürlich Kontakt zu den Musikerinnen und Musikern zu haben. Entsprechend dem Programm stellt sich Bährle dann die kleinen Texte zusammen, die sie vorträgt. Bei der vorangegangenen Veranstaltung sprach Gerhard Schäfer die Texte, und er unterhielt die Bewohner des Seniorenheims auch schon mit Klaviermusik.

Wer mit Bährle einen Gesprächstermin vereinbaren möchte, kann jederzeit Kontakt aufnehmen. Ansonsten übernimmt sie aber nicht alle Aufgaben von Pfarrerin Elke Binder. „Es wurde vereinbart, dass Beerdigungen der Pfarrer aus Tölz übernimmt.“

Ausflüge zu Kirchen und Klöstern, ins Museen und auf die Kreut-Alm

Noch bis zum 27. August weilt das Ehepaar im Loisachtal und hat natürlich auch Freizeit. „Wir fahren gerne mit dem E-Bike“, sagt Bährle. Zudem seien sie gerne kulturell unterwegs und besichtigten Kirchen und Klöster. „In Benediktbeuern kann man sich sehr lange aufhalten“, sagt die Pfarrerin lächelnd. Schön sei auch, dass in der Region so viele Kirchen offen stünden. „Und die Lovis-Corinth-Ausstellung im Walchensee-Museum war eine Entdeckung“, schwärmt sie. „Der Leiter, Herr Oriwol, hat uns sehr viel erklärt.“ In Kürze wollen die beiden noch ins Franz-Marc-Museum, und auch die Kreut-Alm wollen sie wieder besuchen. „Aber manchmal möchte man auch einfach nur irgendwo sitzen und die Landschaft genießen“, sagt die Pfarrerin.

Musik zur Abendstunde: Die nächste Veranstaltung ist am Donnerstag,10. August, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Kochel. Es gibt zwei- bis vierstimmigen Gesang mit Werken aus dem Frühbarock bis zur Moderne. Mitwirkende sind Birgit Müller, Barbara Daser, Josef Vinnemeier, Hartmut Düfel und Matthias Strobl (Orgel und Klavier). Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

