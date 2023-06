Wie erzieht man Saubären? Müll in der Natur ist ewiges Ärgernis im Tölzer Land

Von: Christiane Mühlbauer

Kein schöner Anblick ist dieser Müll an einer Bank am Isarwanderweg. © Demmel

Müll in der Natur ist immer wieder ein Ärgernis im Tölzer Land. Die Ranger wünschen sich mehr Umweltbildung für Kinder, aber auch Erwachsene.

Bad Tölz-Wolfratshausen – An beliebten Ausflugszielen ärgert man sich immer wieder über weggeworfenen Müll. Erst vor wenigen Wochen fanden Kinder und Eltern beim Ramadama in der Jachenau am Walchensee-Südufer unter anderem hunderte Rosenblätter aus Polyester, verstreut auf einer 1000 Quadratmeter großen Wiese (wir berichteten). Auch am Isarwanderweg und im Loisach-Kochelsee-Moor liegen immer wieder Dosen, Bierflaschen, Chipstüten und ähnliches. Hat unsere Gesellschaft generell zu wenig Umweltbewusstsein? Wie ließe es sich schärfen?

20 Prozent ihrer Arbeitszeit verbringen die Ranger beim Müllsammeln

Einer, der täglich mit den Hinterlassenschaften der Zivilisationsgesellschaft zu tun hat, ist Hans Adlwarth, einer der Ranger am Walchensee. Rund 20 Prozent ihrer Arbeitszeit, sagt Adlwarth, würden die Ranger mit dem Aufsammeln von Müll verbringen. Er schätzt, dass zwar rund 80 bis 90 Prozent der Ausflügler ihren Müll wieder mitnehmen, „aber die restlichen 10 bis 20 Prozent sind noch immer viel zu viele Bürger“.

Einige Ranger sowie Mitglieder der Wasserwacht Walchensee fertigten nun größere und mehr Schilder an, die auf das Betretungsverbot der Insel Sassau hinweisen © Grünwald

Adlwarth ist der Meinung, dass Umweltbewusstsein und Naturschutz schon zu Hause beziehungsweise mit Beginn der Grundschule gelehrt werden sollten. „Das muss so selbstverständlich werden wie das Zähneputzen.“ Ganz werde sich der Müll in der Landschaft nie vermeiden lassen, ist sich Adlwarth sicher. „Ich denke, jeden Bürger wird man nicht erreichen. Aber generell ist noch viel Luft nach oben.“

„„Manche werfen die Verpackungen von Schnellrestaurants während der Autofahrt aus dem Fenster“

Es sei zwar schon auffallend, dass viele Ausflügler mit Thermosflaschen und Brotzeitdosen unterwegs seien. „Solche Sachen lässt man nicht liegen.“ Es gebe aber eben auch einige, die mit Fertiggrill und Einweggeschirr unterwegs seien. „Manche werfen die Verpackungen von Schnellrestaurants während der Autofahrt einfach aus dem Fenster.“ Die Ranger fanden auch schon ein Zelt und Badehandtücher am See, die offensichtlich bei einem heraufziehenden Gewitter einfach zurückgelassen wurden. „Wir leben halt leider in einer Wegwerf-Gesellschaft.“ Umweltbildung, fordert Adlwarth, müsste einen viel größeren Stellenwert einnehmen. „Und zwar überall, damit man Kinder, Jugendliche und Erwachsene erreicht.“ Ertappen die Ranger Umweltsünder, suchen sie das Gespräch. „Die Leute zeigen sich durchaus einsichtig“, sagt Adlwarth.

Eine Zigarettenkippe verseucht bis zu 50 Liter Wasser

Ein großes Problem seien Zigarettenkippen. „Eine Kippe verseucht 45 bis 50 Liter Wasser. Die meisten wissen das gar nicht.“ Die Ranger verteilen zum Beispiel kleine, wiederverwendbare Aschenbecher aus Alu. „Den meisten Leuten gefallen sie, sie nehmen sie gerne an.“

Es seien aber beileibe nicht nur Privatleute, sondern auch Gewerbetreibende, die Müll in der Natur entsorgten. Adlwarth nennt als Beispiel zehn weggeworfene Matratzen, gefunden in einem Waldstück am Walchensee. „So was macht kein Privatmensch.“ Manchmal könne die Polizei die Täter finden wie im vergangenen Jahr, als im Gemeindebereich Kochel einige Autoreifen im See entsorgt wurden.

Das Aufstellen von Müllcontainern hat am Walchensee die Lage verbessert

Vor Müll überquellende Hundetoiletten am Walchensee sorgten vor einigen Jahren für Schlagzeilen. „Seit die Gemeinde Müllcontainer aufgestellt hat, hat sich die Situation erheblich verbessert“, sagt Alois Grünwald, Leiter der Wasserwacht Walchensee. Wie berichtet verfolgte die Gemeinde Kochel lange Zeit die Strategie, dass die Besucher ohne Mülleimer gezwungen seien, ihren Abfall wieder mit nach Hause zu nehmen. Das sorgte immer wieder für Diskussionen in der Bevölkerung. „Die Leute zahlen heute fürs Parken und erwarten auch, dass sie vor Ort Service wie zum Beispiel Mülleimer haben“, argumentiert Grünwald. Auch wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln komme, wolle seinen Abfall vor Ort entsorgen.

Wunsch nach einer Walchensee-App mit allen Infos

Grünwald wünscht sich, dass im Zuge der Besucherlenkung am Walchensee mehr Informationen zur Verfügung stünden, vor allem digitalisiert. „Man muss den Besucher da abholen, wo er sich heute als Erstes informiert, nämlich im Internet.“ Man könnte zum Beispiel eine Walchensee-App einrichten, schlägt er vor, in der es alles Wichtige rund um den See gebe: Infos zum Naturschutz, Parkplätzen, zu Wanderwegen und Gasthöfen, aber auch zu Toiletten- und Müllcontainer-Standorten und zu behindertengerechten Einrichtungen.

Mehr Schilder weisen auf Betretungsverbot auf der Insel Sassau hin

Die Wasserwacht erwischt regelmäßig Menschen, die sich verbotenerweise auf der Insel Sassau aufhalten. Für diese gilt ein Betretungsverbot. „Die meisten sagen, sie hätten die Schilder nicht gesehen.“ Deshalb wurden nun zusammen mit den Rangern die Schilder erneuert. Es sind jetzt sechs Stück – also eines mehr –, und sie sind wesentlich größer als früher. Grünwald hofft, dass diese nun mehr Wirkung zeigten, und dass die Insel bei den Behörden einen größeren Stellenwert bekommt. „Es sind halt wir Ehrenamtlichen, die die Arbeit machen, und die sich dann die Beleidigungen der Leute anhören dürfen.“

Umweltbildung an Schulen nicht überall gleich gut

Und wie sieht es mit der Umweltbildung an Schulen aus? Im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) am Kloster Benediktbeuern hat man damit Erfahrung, schließlich kommen viele Kinder zu Bildungstagen. Nachhaltige Entwicklung sei zwar in den Lehrplan integriert, sagt Doris Linke, verantwortlich für den Bildungsbereich im ZUK. Es sei aber festzustellen, dass es am Engagement der Lehrkräfte liege. „Das ist von Schule zu Schule unterschiedlich.“ Grundsätzlich seien Kinder und Jugendliche sehr interessiert, einiges über Natur und Umwelt zu erfahren. Ein Projekt, das sich im ZUK etabliert habe, sei die „Draußenschule“. Es würden gerne noch mehr Einrichtungen mitmachen, sagt Linke, aber derzeit habe man leider weder genügend Personal noch könne man eine Erweiterung finanzieren.

