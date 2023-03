Kochel hat wieder einen Frisörsalon

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Freuen sich auf die neuen Kunden: Frisörmeister Björn Wünschirs und Salonleiterin Vroni Göbl. © Pröhl

Schon seit längerer Zeit gab es in Kochel keinen Frisör mehr, nun hat Björn Wünschirs einen Salon eröffnet. Dadurch entstehen in Kochel auch neue Arbeitsplätze.

Kochel am See – Für Björn Wünschirs ist es neben Penzberg und Oberau der dritte Salon. Er befindet sich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Raiffeisenbank in der Ortsmitte. „Ich hatte in Penzberg einige Kunden aus Kochel, die immer wieder bedauert haben, dass sie vor Ort keinen Frisörsalon mehr haben“, berichtet der 34-jährige Betriebswirt. Dann habe er von den leer stehenden Räumlichkeiten am Schmied-von-Kochel-Platz erfahren. „Die Lage ist bestens, es gibt zahlreiche Parkplätze vor dem Haus“, sagt Wünschirs erfreut.

Mitarbeiter im Handwerk zu finden, ist nicht leicht

Mit der Eröffnung des Frisörsalons entstehen in der Gemeinde Kochel auch neue Arbeitsplätze. Neben zwei Vollzeitkräften beschäftigt Wünschirs drei Teilzeitkräfte, die sogar alle aus Kochel stammen, sowie einen Lehrling. Ein weiterer Lehrling wird ab September gesucht. Er könne sich glücklich schätzen, zur Eröffnung gleich so viele Angestellte zu haben, sagt der Chef. „Es ist im Handwerk wirklich schwer, Mitarbeiter zu finden.“

Wünsche von Angestellten berücksichtigt

Bei den Öffnungszeiten beschreitet er deshalb neue Wege. „Die Mitarbeiterinnen haben sich eine Vier-Tage-Woche gewünscht“, sagt Wünschirs. Deshalb hat der Salon in Kochel nur dienstags bis freitags geöffnet, allerdings durchgehend von 8 bis 18 Uhr. Er sei gespannt, wie es laufen werde. „Man merkt schon, dass die Kunden nach Corona andere Arbeitszeiten haben und unter der Woche flexibler sind“, sagt Wünschirs. „In Kochel werden wir samstags eine Öffnung nur nach Vereinbarung anbieten“, sagt der Frisörmeister und meint damit zum Beispiel Hochzeiten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.