Wiesenbrüter: Arten sind weiterhin vom Aussterben bedroht

Im Loisach-Kochelsee-Moor ist die Brutzeit der Wiesenbrüter nun beendet. Zwar sind einige Braunkehlchen geschlüpft, aber der Bestand ist weiterhin gefährdet. Das gilt auch für den Großen Brachvogel und den Wachtelkönig.

Kochel am See/Benediktbeuern/Bichl/Schlehdorf – Das Loisach-Kochelsee-Moor (LKM) beheimatet das größte Brutvorkommen der Braunkehlchen in Bayern. Seit drei Jahren läuft ein Schutzprojekt, in dem Behördenmitarbeiter, Landwirte und Ehrenamtliche zusammenarbeiten. Auf Anfrage unserer Zeitung zieht Projektleiterin Hanna Heither, Biodiversitätsberaterin im Tölzer Landratsamt, eine Bilanz des Sommers. „Wir konnten 10 bis 13 Brutpaare feststellen sowie 21 bis 23 Jungvögel“, berichtet sie. Bei sieben Nestern wurden Gelegeschutzmaßnahmen ergriffen, sprich, der Bereich wurde großflächig mit Pflöcken markiert, damit die Landwirte wissen, wo sich die Vögel befinden. Beteiligte Landwirte erhalten für den Schutz eine Anerkennung von 50 Euro sowie eine Plakette als „wiesenbrüterfreundlicher Betrieb“.

Männchen warten vergeblich auf Partnerin

Bei den Wiesenbrütern wurden heuer wieder einige unverpaarte Männchen beobachtet. „Das ist schon ein Problem“, sagt Heither. Braunkehlchen überwintern in Afrika südlich der Sahara. Die Männchen treffen im Frühsommer vor den Weibchen ein. Sie finden ihren alten Brutort fast bis auf den Meter genau. Die Männchen warten dann auf das Weibchen, währenddessen singen sie. Die Ehrenamtlichen konnten aber immer wieder feststellen, dass einige Männchen vergeblich auf ihre Partnerin warteten.

Enttäuschung für den Großen Brachvogel

Beim Großen Brachvogel hingegen war anfangs die Freude groß. Die Helfer beobachteten einen Schlupferfolg im „Hühnermoos“, man wusste von zwei Jungtieren. „Doch leider sind sie nicht flügge geworden“, bedauert Heither. Eventuell wurden sie vom Fuchs geholt, vielleicht überlebten sie aber auch den vielen Regen nicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit seien die jungen Vögel verendet, so Heither. „Das ist sehr schade. Die Ehrenamtlichen haben hier viel Engagement aufgebracht.“

+ Jungtiere des Großen Brachvogels sind diesen Sommer leider verendet. © Bosch / Landesbund für Vogelschutz

Wachtelkönig nistet nicht mehr

Keine guten Nachrichten gibt es auch vom Wachtelkönig. In diesem Jahr wurde er schon wieder nicht entdeckt beziehungsweise gehört. Diesen Vogel habe man schon seit Jahren nicht mehr im Loisach-Kochelsee-Moor wahrgenommen. Das passe in die allgemeine Beobachtung, dass der Bestand des Wachtelkönigs in Bayern rückläufig sei, sagt Heither.

Viele Ehrenamtliche sind engagiert

19 Ehrenamtliche aus Benediktbeuern, Bichl, Kochel, Schlehdorf und Penzberg beteiligen sich derzeit an dem Projekt zur Beobachtung der Wiesenbrüter. Auch für sie gelten die Schutzmaßnahmen, sprich, in die sensiblen Bereiche des Moores dringen sie nicht vor. „Es ist deshalb davon auszugehen, dass es in Bezug auf die Braunkehlchen zum Beispiel noch ein paar Jungvögel mehr gibt als die beobachteten“, sagt Heither. „Trotzdem, der Bruterfolg müsste größer sein, um die Art langfristig zu erhalten.“ Man versuche, so viel wie möglich zu machen. „Aber auch wir sind nur eine kleine Stellschraube im großen Ganzen.“ Der Fortbestand der Tiere hänge von vielen Faktoren ab, zum Beispiel vom Nahrungsangebot. Aber je weniger Insekten es gebe, umso schwieriger werde es.

+ Der Wachtelkönig wurde seit Jahren nicht mehr im Moor gesehen. © Alfred Limbrunner

Vertragsnaturschutzprogramm: Es könnten noch mehr Teilnehmer sein

Eine wichtige Rolle kommt den Landwirten zu. Die Mahd ist wichtig, um die Wiesen offenzuhalten, aber es kommt für die Vögel auf den richtigen Zeitpunkt an. Hanna Heither wirbt dafür, dass noch mehr Landwirte sich am Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) beteiligen. „Im Vogelschutzgebiet Loisach-Kochelsee-Moore sind rund 30 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche im VNP, es könnten noch mehr sein“, sagt die Beraterin.

Konzept zur Besucherlenkung: Es geht voran Ende 2021 hat der Kreisumweltausschuss beschlossen, zusammen mit den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau ein Besucherlenkungskonzept für das Loisach-Kochelsee-Moor (LKM) zu erarbeiten. Anlass ist der große Druck von Erholungssuchenden. Deshalb soll der Schutz der gefährdeten Vogelarten besser koordiniert werden.

Wie Marlis Peischer, Pressesprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage mitteilt, hat sich eine Steuerungsgruppe gebildet, die sich mittlerweile zu vier moderierten Workshops getroffen hat. Mitglieder in der Gruppe sind die Bürgermeister aus Kochel und Großweil, Thomas Holz und Frank Bauer, ein Vertreter des Wasserwirtschaftsamts, Vertreter des Bauernverbands, Vertreter der Wasser- und Bodenverbände aus dem Loisachtal, Vertreter von Jagd und Fischerei sowie Vertreter der Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen, der Naturschutzwacht, ehrenamtliche Wiesenbrüterberater und ein Vertreter der Tourismusbranche (Daniel Weickel, Abteilungsleiter Tourismus der Gemeinde Kochel). In der Gruppe sind außerdem die beiden Gebietsbetreuerinnen der Unteren Naturschutzbehörde aus den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen sowie eine Vertreterin des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK). Die Projektkoordination hat Gebietsbetreuerin Birgit Weis (Bad Tölz), die Projektleitung liegt in den Händen von Franz Steger (Leiter der Unteren Naturschutzbehörde im Tölzer Landratsamt).

„Es ging viel voran“, sagt Peischer. „In der Gruppe wird sehr vertrauensvoll und konstruktiv zusammengearbeitet.“ Es seien schon viele Ideen für eine Verbesserung der Besucherlenkung eingebracht worden.

Zuerst sei eine Bestandsaufnahme gemacht worden, dann wurde definiert, was man erreichen wolle, etwa die Beruhigung von störungsempfindlichen Bereichen. „Es geht auch darum, die Nutzungsarten und die Kulturlandschaft zu erhalten und respektvoll miteinander umzugehen.“ Anschließend wurde über ein „klares Regelwerk gesprochen, das jeder versteht“, berichtet Marlis Peischer.

An den Gesprächen sei auch ein Planungsbüro beteiligt, das Parkplätze, Rad- und Wanderwege sowie die Schutzgebietsgrenzen einbeziehe. „Es geht zum Beispiel darum, bei der Wegeführung vor Ort klare Ein- und Austritte zu definieren, also zu sagen: Hier ist Stopp“, nennt Peischer ein Beispiel. Zudem wurden die Wiesenbrüterverordnungen aus den drei Landkreisen angepasst.

Die Gruppe wird sich weiterhin treffen. Wann erste konkrete Umsetzungsmaßnahmen der Öffentlichkeit vorgestellt werden, konnte Peischer nicht sagen.

Insgesamt, stellt die Projektleiterin fest, sei die Aufmerksamkeit für die Vögel gestiegen. „Man merkt, dass die Menschen für dieses Thema sensibilisiert sind“, sagt Heither. „Wenn die Ehrenamtlichen vor Ort sind, ergeben sich immer wieder Gespräche mit Besuchern. Das ist schön.“

Ausstellung über Braunkehlchen derzeit in Schlehdorf

Das Landratsamt wird das Projekt fortsetzen. „Wir werden auch weiterhin in Lebensraum verbessernde Maßnahmen investieren und das Vertragsnaturschutzprogramm bewerben“, sagt Heither. Zudem wird es in bestimmten Bereichen zu Gehölzentnahmen kommen. Dort lassen sich Beutegreifer nieder, die die Vögel gefährden.

Die Ausstellung des Landesbunds für Vogelschutz über das Braunkehlchen mit vielen Infos über die Tiere und die Bedeutung des Loisach-Kochelsee-Moores befindet sich derzeit im Klostergut Schlehdorf.

