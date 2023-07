Wikingerdorf Flake am Walchensee wird verkleinert

Von: Christiane Mühlbauer

Das Filmkulissendorf Flake, das seit 2009 am Walchensee steht, wird in dieser Form nicht erhalten bleiben. Drei Hütten werden saniert, die anderen abgerissen. Das Areal wird eine Familienbadewiese mit besserem Seezugang. © privat

Nach hitziger Diskussion ist im Kochler Gemeinderat die Entscheidung gefallen, das Filmkulissendorf Flake am Walchensee zu verkleinern. Statt fünf werden nur noch drei Hütten erhalten, und es erfolgt eine Umplanung. Kosten: knapp 80 000 Euro.

Kochel am See/Walchensee – Die Tatsache, dass vor vier Wochen über 300 Walchenseer auf einer Unterschriftenliste den Abriss von Flake forderten (wir berichteten), hatte in der Gemeinde hohe, ja sehr hohe Wellen geschlagen. Unter den sieben Initiatoren sind auch die beiden Walchenseer Gemeinderäte Frank Sommerschuh und Reinhard Dollrieß (beide Freie Wähler).

Die beiden hatten nun im Gemeinderat den Antrag gestellt, das Kulissendorf nicht zu sanieren, sondern abzureißen und aus dem Areal eine Badewiese zu machen. Zur entscheidenden Sitzung am Dienstag waren fast 40 Zuhörer erschienen, die meisten von ihnen aus Walchensee. Sie erlebten eine Diskussion, in der es hart zur Sache ging.

Sommerschuh: „Walchenseer identifizieren sich nicht damit“

Dollrieß begründete den Antrag damit, dass Flake schon seit Jahren den Einwohnern missfalle. Nun, da der TÜV die Standsicherheit der Hütten bemängle, sei der Zeitpunkt gekommen, um über die Zukunft zu sprechen. „Die meisten Walchenseer identifizieren sich nicht damit und haben kein Verständnis für große finanzielle Ausgaben“, sagte Sommerschuh. Und Besucher seien aufgrund des „begrenzten Angebots teilweise sehr enttäuscht“. Würde man jetzt Fundamente aus Beton gießen, „stehen die Hütten für die Ewigkeit“.

Das war in den vergangenen Monaten passiert

Bürgermeister Thomas Holz hatte anfangs in einer umfangreichen Stellungnahme über die gesamte Entwicklung von Flake gesprochen. Er berichtete auch von einem Ortstermin mit dem Bau- und Tourismusausschuss im Februar, nach dem die Beurteilung des TÜV eingegangen war. Von den Mitgliedern sei die „einhellige Meinung“ vertreten worden, dass Flake teilweise erhalten und mehr Platz für Badegäste geschaffen werden soll, so Holz. Weil zu dem Zeitpunkt noch keine Kostenschätzung vorlag, habe man im Haushalt 150 000 Euro angesetzt, „um einen gewissen Handlungsspielraum zu haben“. Parallel zu diesen Vorbereitungen, so der Bürgermeister weiter, wurde vom Walchenseer Verkehrsverein ein Konzept für Flake erarbeitet, das ihm im März überreicht wurde. Der Verein schreibt darin vom Erhalt von ein bis zwei Hütten und der Umwandlung in eine Familienbadewiese mit leichterem Seezugang.

Starke Kritik an Unterschriftenaktion

Im Juni fand dann die Unterschriftenaktion der Bürger statt. Die „abrupte Vorgehensweise“ der beiden Gemeinderäte „verursacht mir seit Tagen Brechreiz“, wetterte Max Leutenbauer (CSU). Er wollte wissen, ob die Unterschriften „real oder auf suggestiv beeinflussende Art“ zustande gekommen seien. Bei der Zukunft von Flake sei er „leidenschaftslos“, sagte Leutenbauer. Aber die Vorgehensweise „regt mich auf. Es wird ein Keil zwischen Walchensee und Kochel getrieben“. Auch Hans Resenberger (CSU) sprach von einem „absolut schlechten Stil“. Dollrieß hätte im Februar noch von der Umwandlung in Umkleiden gesprochen.

Sommerschuh und Dollrieß wehrten sich. „Ich habe in der Ausschusssitzung überhaupt nichts gesagt“, erwiderte Sommerschuh. An der Unterschriftenaktion habe er sich nicht als Gemeinderat, sondern als Privatperson engagiert. „Kann man das?“, konterte Markus Greiner (Junge Liste). Dollrieß sagte, er sei kein Mitglied im Ausschuss und hätte kein Stimmrecht. Er verteidigte das Vorgehen: „Das ist Basisdemokratie. Ich muss nicht die Gemeinde fragen, ob ich solche Aktionen starten darf.“ Da platzte Leutenbauer der Kragen. Er verließ mit Ankündigung den Saal, kam dann aber wieder.

Müller: „Thema Tourismus betrifft die gesamte Gemeinde“

„Das Thema Tourismus betrifft die gesamte Gemeinde“, meinte Jens Müller (UWK). „Flake bringt uns allen was, genauso wie das Trimini.“ Wenn man eine Befragung mache, müsse man alle Gemeindebürger anhören. Bettina Sindlhauser (Freie Bürger Ried) fand den Gedanken, Betonfundamente zu errichten, nicht gut. Sie stellte Eindrehfundamente vor, eine Art riesengroße Schraube. Diese würden in den Boden gedreht, darauf setze man dann die Bodenplatte. Wenn man ein Bauwerk entferne, drehe man dann die „Schraube“ wieder heraus und fülle den Boden mit Erde auf. Die Idee kam im Gremium gut an.

Holz: „Fotomotive generieren tausende Multiplikatoren“

Für Bürgermeister Holz hat Flake große touristische Bedeutung. Es sei ein kostenloses Ausflugsziel, und die Fotomotive generierten „tausende Multiplikatoren“. Bei den regelmäßigen Führungen kämen durchschnittlich sechs bis zehn Teilnehmer. Holz listete die Google-Statistik auf – selbst jetzt, während der Schließung, gab es fast 36 000 Aufrufe des Profils. Flake habe eine große Reichweite.

Diskussion über Unterschriften

Auf der Unterschriftenliste gegen das Kulissendorf haben 318 Personen unterschrieben. Holz listete auf, dass nur 237 Bürger der Gemeinde seien. Walchensee hat 474 Einwohner. Darauf entstand eine Debatte über das Stimmrecht. Als Dollrieß, dem die Diskussion im Laufe der guten Stunde sichtlich zusetzte, zynisch „Urlauber“ sagte, erntete er großes Gelächter. „Dieses Gschiss kann ich mir nicht mehr anschauen“, sagte Leutenbauer und dreht sich demonstrativ im Stuhl um. Was ihm unterstellt werde, sei „infam“, empörte sich Dollrieß. Das wiederum brachte Bürgermeister Holz in Rage: „Ihnen ist schon bewusst, was Sie da für ein Wort verwenden“, rügte er Dollrieß.

Holz kreidet den Initiatoren der Unterschriftenaktion an, „nicht alle relevanten Fakten zur objektiven Entscheidungsfindung“ vorgelegt zu haben. Um alle, auch den Verkehrsverein, „an einen Tisch zu bringen“, lud er Ende Juni zum Gespräch. Er fühle nämlich, dass „ein Riss“ durch Walchensee gehe.

Das sagen Walchenseer Bürgerinnen und Bürger zu der Entscheidung im Gemeinderat Fast 40 Bürgerinnen und Bürger aus Walchensee verfolgten die Sitzung des Kochler Gemeinderats. Nach dem Beschluss zeigten sie sich enttäuscht. „Das ist kein Kompromiss“, sagte ein Mann. „Im Konzept des Verkehrsvereins steht, ein bis zwei Hütten zu sanieren. Für mich wäre eine Hütte ein Kompromiss, aber jetzt sind es drei. 95 Prozent der Walchenseer sind dagegen“, sagte der Familienvater. Seine eigenen Kinder würden „nie groß danach fragen“, sagte der Walchenseer. „Und die Urlauber schauen halt mal rein, aber sehr groß ist das touristische Interesse nicht.“ Wenn man jetzt Hütten erhalte, sollte man sie auf jeden Fall auf die Eindrehfundamente setzen. „Die kann man in einigen Jahren einfach wieder raustun.“ Ein älterer Bürger meinte: „Die Art und Weise, wie der Gemeinderat mit uns Walchenseern umgeht, ist nicht in Ordnung. Keiner wurde zum Unterschreiben gezwungen“, sagte der Mann und meint: „Sollen sie die Hütten doch in Kochel aufstellen.“

„Das Wikingerdorf hat an Attraktion verloren. Das ist jetzt einfach ausgelutscht“, meinte eine Frau. Ein anderer Bürger sagte: „Wir Walchenseer haben nichts davon. Jetzt wird auch noch viel Geld investiert, aber wofür?“ Man hätte immer gedacht, dass die Hütten wieder wegkommen, wenn sie verrottet seien.

Kritisiert wurde auch der Wikingermarkt. „Ganz am Anfang konnten die Walchenseer Vereine noch mit Kuchenverkauf Geld einnehmen, aber dann wurde alles kommerzialisiert, es gab Verpflegungsstände von anderen, und es wurde Eintritt verlangt“, sagte ein anderer Walchenseer. Die Hütten könnten genauso gut in der Bavaria Filmstadt stehen. müh



Hinter den Kulissen ist viel passiert

Bei diesem Gespräch, so berichteten die Initiatoren der Unterschriftenaktion in einem Brief an die Walchenseer Bürger am 1. Juli, hätten sie sich „viele Vorwürfe zur Art unseres Vorgehens anhören müssen“. Sie wollten keinesfalls gegen den Verkehrsverein arbeiten, allerdings sei es „nicht unsere Aufgabe, das Konzept anderer zu veröffentlichen“. Bei der Zusammenkunft mit dem Bürgermeister hätten sie angeboten, erneut eine Befragung durchzuführen, ob man eine oder mehrere Hütten erhalten oder alle abreißen solle. Das hätte Holz aber abgelehnt.

„Das stimmt so nicht“, sagte Holz am Dienstagabend. Und fügte an: „Wenn allerdings meine kritischen Fragen nicht gut angekommen sind und als Vorwurf gewertet werden, dann tut mir das leid.“ Eine erneute Befragung aber hätte er „neutral von der Gemeinde durchführen lassen wollen“.

Letztlich wurde der Antrag von Sommerschuh und Dollrieß auf Abriss von Flake abgelehnt – alle anderen waren dagegen.

Walchenseer Gemeinderat hebt zum falschen Zeitpunkt die Hand - und stimmt versehentlich zu

Bürgermeister Holz stellte dann ein neues Konzept vor, basierend auf dem Sanierungsangebot, das seit Ende Mai vorliegt. Es handelt sich um den Teil-Erhalt von Flake mit dem Konzept des Verkehrsvereins als Grundlage. Drei Hütten sollen „stilgerecht saniert“ und auf Fundamente gesetzt werden. Kosten: 78 500 Euro.

Bei der Abstimmung wurde überraschend zur Kenntnis genommen, dass Dollrieß dafür stimmte. Das sorgte für Verwunderung. Als unsere Zeitung Dollrieß am Mittwoch darauf ansprach, sagte er: „Ja, das war ein großer Fehler, der mir da passiert ist. Ich hatte einfach einen Blackout. Das muss ich jetzt auf meine Kappe nehmen.“ Natürlich sei er nicht dafür. Offiziell bleibt es aber bei der einzigen Gegenstimme von Frank Sommerschuh.

Das sagen die Initiatoren der Unterschriftenaktion

Und was sagen die Initiatoren der Unterschriftenliste? Sie seien enttäuscht, dass dem Bürgerwillen aus Walchensee zu wenig Beachtung geschenkt werde, so Sprecherin Julia Schuster auf Kurier-Anfrage. „Wir bedauern außerdem, dass die Diskussion in weiten Teilen mit persönlichen Angriffen verlief und an den eigentlichen Diskussionspunkten vorbeiging.“

