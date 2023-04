Wilderei im Kochler Moos: Rehbock angeschossen - Tier verendet

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Lauf eines Jagdgewehrs. (Beispielfoto) © Patrick Pleul

In einem Fall von Jagdwilderei ermittelt die Kochler Polizei. Ein Unbekannter hat einen Rehbock angeschossen. Später verendete das Tier.

Kochel am See – Gemeldet worden war der Vorfall am Mittwoch in der Früh. Eine Passantin hatte gegen 7 Uhr im Moorgebiet zwischen Ort und Brunnenbach im Gemeindebereich Kochel am See einen toten Rehbock entdeckt. Später wurde festgestellt, dass dieser an einer Schusswunde verendet war.

Tier lief möglicherweise verletzt noch ein ganzes Stück weiter

Offenbar hatte ein bislang Unbekannter, der wohl keine Jagdberechtigung besitzt, zwischen dem Abend des Vortags und dem Auffindezeitpunkt mutmaßlich mit einer kleinkalibrigen Waffe den Rehbock angeschossen. Möglicherweise war das Tier zunächst verletzt weitergelaufen und erst später seiner Verletzung erlegen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Tier im Jagdrevier Ried. Geschädigt ist der 77-jährige Jagdpächter. Der Rehbock hat einen Wert von rund 100 Euro.



Der zweite Vorfall dieser Art innerhalb eines Jahres

Nach Angaben der Polizei handelt es sich hier um den zweiten Vorfall dieser Art innerhalb eines Jahres im Loisachtal. Zuletzt war ein ähnlicher Fall aus Benediktbeuern gemeldet worden. Auch dort war das Tier vermutlich nur verwundet worden und hatte sich noch weitergeschleppt, bevor es verendete.



Die Polizei Kochel am See bittet um sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter. Wer Beobachtungen gemacht hat oder sonst irgendwie zur Klärung des Falls beitragen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 80 41/7 61 06-273 zu melden.

