Geplanter „Wohnmobil-Hafen“ am Trimini: Es dauert noch

An der Kristall-Therme „Trimini“ in Kochel wird ein großer Stellplatz für Wohnmobile gebaut.

Therme Kochel

Von Christiane Mühlbauer schließen

Die Genehmigung für die Errichtung des großen Wohnmobilstellplatzes am Trimini in Kochel liegt immer noch nicht vor. Der Bauherr spricht von „Optimierungen bei einzelnen Stellplätzen“ und anderen Veränderungen, die er vorgenommen hat.

Kochel am See – Was ist eigentlich der Sachstand beim geplanten Wohnmobil-Stellplatz am Trimini in Kochel? Wie berichtet hatte der Gemeinderat Kochel im Januar 2022 der Errichtung von 91 Stellplätzen zugestimmt. Der Bauherr ist die „BTC Bäder- und Thermen-Consult GmbH“, die mit der Kristall- Bäder AG, also dem Betreiber der Therme, verzahnt ist. Dort bezeichnet man das Projekt als „Wohnmobil-Hafen“.

Erste Veränderungen wegen Biotop

Seit der Gemeinderat grünes Licht gab, gibt es allerdings viel Schriftverkehr zwischen Bauherr und Landratsamt. Das ergaben Nachfragen unserer Zeitung, denn das Projekt wurde vom Kreisbauamt noch nicht genehmigt. Zuerst musste der Bauherr seine Pläne wegen eines Biotops ändern (wir berichteten). Dies wurde dann aus der Projektplanung herausgenommen. Anschließend sprach der Bauherr davon, dass es nun „80 bis 90 Stellplätze“ sein werden. Man hoffe auf eine Baugenehmigung im ersten Halbjahr 2023.

Unternehmen rechnet mit Genehmigung im zweiten oder dritten Quartal 2023

Doch auch das zieht sich jetzt. Was hat sich in den vergangenen Monaten ereignet? Wie Sabine Schmid, Pressesprecherin des Landratsamts mitteilt, befindet sich der Bauantrag weiter in Bearbeitung. In Kochel machten Gerüchte die Runde, dass der Bauherr Umplanungen vorgenommen habe. Doch das dementiert das Unternehmen. „Es wurden Optimierungen bei einzelnen Stellplätzen und bei der Größe von Grünflächen sowie bei den Standorten der technischen Einrichtungen vorgenommen“, teilt Gerd Bittermann, Vorstandsvorsitzender der Kristall- Bäder AG, auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Wir gehen davon aus, dass eine Genehmigung im zweiten oder dritten Quartal 2023 erfolgt.“

Die Gemeinde Kochel wiederum plant eine Sanierung der Trimini-Straße – und hatte eigentlich gehofft, dass man zeitlich hier Hand in Hand mit der Kristall-Bäder-AG arbeiten könnte. Dazu teilt Bittermann mit: „Die Errichtung des Wohnmobilhafens ist davon unwesentlich berührt und kann völlig separat erfolgen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.