Wolfsriss an der Kochler Gemeindegrenze

Es sei nur eine Frage der Zeit, sagt Bürgermeister Thomas Holz, bis Wölfe auch im Kochler Gemeindegebiet unterwegs sind. Holz: „Wir wollen den Wolf nicht ausrotten“ Verantwortliche zum Handeln auffordern © dpa

Es gibt im Landkreis zwar noch keinen bestätigten Wolfsriss, im benachbarten Landkreis Garmisch-Partenkirchen aber bereits einige. Da das Gemeindegebiet Kochel hier unmittelbar angrenzt, hatte Bürgermeister Thomas Holz das Thema Wolf auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt.

Kochel am See – Anfang des Jahres habe es einen Wolfsriss direkt hinter der Gemeindegrenze gegeben, berichtete Bürgermeister Thomas Holz (CSU) am Dienstag in der Kochler Gemeinderatssitzung. Daher sei zu befürchten, dass auch Tiere im Gemeindegebiet unterwegs sind. Der erste Riss sei wohl nur eine Frage der Zeit. Bei den Nachbarn in Garmisch-Partenkirchen sind laut Holz drei männliche Tiere und ein Weibchen unterwegs. „Eine Rudelbildung ist zu erwarten“, sagte Holz – zumal die Wölfin wohl trächtig sei. „Und wenn man weiß, dass ein Tier sechs bis neun Junge zur Welt bringen kann, kann man sicher sein, dass Wölfe auch bald bei uns sind“, sagte Holz. Zumal die Tiere pro Tag durchaus große Strecken zurücklegen können.

Das alles bedeute auch in Kochel eine Bedrohung der Landwirtschaft und des Weidebetriebs, dessen Schutz durch Zäune nicht möglich sei. „Es ist davon auszugehen, dass die Landwirte ihr Vieh schon aus Tierschutzgründen auf Dauer nicht den Wolfsangriffen aussetzen und deshalb den Weideaustrieb einstellen werden. Landwirtschaft kann hier ohne die Weidenutzung von Almen und Talflächen aber nicht betrieben werden.“ Auch für den Naturschutz und die Biodiversität wäre die Einstellung des Weidebetriebs verheerend. „Es wäre das Aus für unsere Wiesenlandschaften“, sagte Holz.

Holz: „Wir wollen den Wolf nicht ausrotten“

Das Problem sei, dass der Wolf in Deutschland immer noch streng geschützt sei. „Das mache eine Entnahme schwierig“, sagte der Bürgermeister. Dabei gebe es mittlerweile einen veritablen Bestand von 161 Rudeln mit bis zu 2700 Tieren „und einem jährlichen Zuwachs von bis zu 30 Prozent“. Auf die Fläche umgerechnet gebe es hier „mehr Wölfe als in der russischen Taiga oder Kanada“. Die Nutztierrisse hätten sich in den vergangenen zehn Jahren verzwanzigfacht und lagen 2020 bei 4000 Rissen. Wichtig wäre daher, auch bei den zuständigen Abgeordneten darauf hinzuwirken, dass der Schutzstatus des großen Beutegreifers heruntergestuft wird. „Es geht nicht um die Ausrottung des Wolfs, sondern um ein sinnvolles Wolfsmanagement“, betonte Holz.

Der Landkreis Garmisch hat bei der Regierung von Oberbayern einen Antrag auf Einrichtung eines Weideschutzgebietes mit erleichterter Wolfsentnahme gestellt, um einen Fortbestand der Weidewirtschaft in der Region zu ermöglichen. Um der Bedeutung des Problems „Nachdruck zu verleihen“, sollten sich möglichst viele Gemeindeparlamente mit dem Thema Wolf beschäftigen und sich entsprechend positionieren. Auch der Kreistag werde sich noch damit befassen, kündigte Holz, der auch Vize-Landrat ist, an.

Bei den meisten Gemeinderäten rannte er offene Türen ein. „Ich würde das unterstützen, dass man eine Entnahme machen darf“, sagte Sonja Mayer („Mitte“). Es gebe Bereiche, wo der Wolf unproblematisch leben könne, „aber bei uns halt nicht“. Eduard Pfleger betonte, dass im Nachbarlandkreis auch die Grünen und die ÖDP für den Antrag gestimmt hätten. Als zuständiger Ortsobmann wisse er von Schafhaltern aus dem Gemeindegebiet, die ihre Tiere in Garmisch haben „und überlegen, nicht mehr aufzutreiben“.

Verantwortliche zum Handeln auffordern

Markus Greiner (Junge Liste) dagegen war skeptisch. „Für mich ist das zu viel Schwarz-Weiß. Ich kann das nicht unterstützen.“ Auch Klaus Barthel (SPD) fragte sich, ob die Gemeinde überhaupt für das Thema zuständig sei. „Natürlich ist das ein emotionales Thema, das uns alle berührt und manche aus der Stadt haben hier bestimmt eine andere Sichtweise als wir“, sagte Barthel. Ein Wolfsmanagement wäre bestimmt gut, man müsse aber auch bedenken, „dass nur in 1,5 Prozent der Fälle der Wolf ein Haustier reißt. Alle anderen Fälle sind Wildtiere.“ Er würde es lieber sehen, wenn die Gemeinde eine Infoveranstaltung zum Thema anbieten würde. „Aber generell zu sagen, der Wolf soll aus einem bestimmten Gebiet herausgehalten werden, dem kann ich nicht zustimmen.“

Max Leutenbauer (CSU) sieht in der Regulierung dagegen kein Problem. „Beim Rot- und Rehwild regulieren wir ja auch.“ Und genau diese Möglichkeit wolle man beim Wolf eben auch.

Gegen die Stimmen von Barthel und Greiner wurde beschlossen, die Entscheidungsträger auf Bundes- und Europa-Ebene „eindringlich“ aufzufordern, „die Tatsache der Nicht-Schützbarkeit vieler Weideflächen und die zwangsläufigen und fatalen landeskulturellen Folgen zur Kenntnis zu nehmen und daraus die Konsequenzen zu ziehen“. Ein staatliches Wolfsmanagement müsse „die Zerstörung vieler für den Naturschutz und die Gesellschaft so bedeutsamer Landschaften verhindern, bevor irreversible Entwicklungen eingetreten sind“, heißt es im Beschluss weiter. Zudem unterstützt man den Antrag auf erleichterte Entnahme aus Garmisch-Partenkirchen.

