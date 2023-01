Bis 2040 immer mehr Senioren im Landkreis: „Das sind Zahlen, die nachdenklich machen“

Von: Christiane Mühlbauer

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen geht man davon aus, dass es bis zum Jahr 2040 über 40 Prozent mehr Menschen mit Pflegebedarf geben wird und fast ebenso viele Pflegebedürftige mehr zu Hause leben werden. © Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Der Kochler Gemeinderat beschäftigte sich erneut mit dem seniorenpolitischem Gesamtkonzept und dem steigendem Pflegebedarf bis zum Jahr 2040. Man sieht, wie dringend der Handlungsbedarf ist - auf allen politischen Ebenen.

Kochel am See/Schlehdorf – Das seniorenpolitische Gesamtkonzept stand in der jüngsten Kochler Gemeinderatssitzung auf der Agenda. Es wird in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den anderen Kommunen entwickelt. Bürgermeister Thomas Holz stellte die Statistik vor, wie sich für die Jahre bis 2040 der Bedarf an Pflegeplätzen im Landkreis entwickeln wird. Es sind erhebliche Steigerungen im Vergleich zu jetzt. So geht man davon aus, dass es über 40 Prozent mehr Menschen mit Pflegebedarf geben wird und fast ebenso viele Pflegebedürftige mehr zu Hause leben werden. Noch größer wird vermutlich der Anteil jener Menschen sein, die vollstationär gepflegt werden müssen. In der Statistik wird deutlich, dass sowohl Kurzzeit- als auch Tagespflegeplätze fehlen, vor allem jedoch vollstationäre Pflegeplätze.

Rund 141.000 Menschen leben 2040 im Landkreis

Im Jahr 2040 werden im Landkreis schätzungsweise 141 000 Menschen leben (ein Zuwachs von neun Prozent), und rund 40 000 werden älter als 65 Jahre sein, rund 13 000 älter als 80. Derzeit sind es rund 28 000 beziehungsweise 9000 Personen.

„Das sind Zahlen, die nachdenklich machen“, sagte Holz. Das Thema werde „immer drängender“. Zwar könne man für die Seniorenheime in Kochel und Schlehdorf „dankbar sein“, doch die Plätze würden für die Zukunft nicht ausreichen.

Dringend benötigt: Wohnraum für Pflegekräfte

Nach Ansicht des Sachgebiets Sozialwesen im Landratsamt sind die Gemeinden wichtige Akteure bei der Umsetzung folgender Punkte, welche vom Kochler Gemeinderat gutgeheißen wurden: barrierefreier bezahlbarer Wohnraum, denn ohne Wohnraum für Pflegekräfte könne die Pflege in Zukunft nicht funktionieren. Wichtig seien auch ausreichende und an Pflegezeiten angepasste Betreuungsmöglichkeiten für Kinder sowie Orte der Begegnung für die Bürger und ein barrierefreier öffentlicher und digitaler Raum.

Zudem sollen Strukturen wie Bänke und Toiletten geschaffen werden. Gleiches gelte für Grundstücke beziehungsweise Räumlichkeiten für Träger von Unterstützungs- und Pflegeleistungen. Wichtig seien auch örtliche Unterstützungsstrukturen wie Nachbarschaftshilfen und Ehrenamtliche, die den Senioren bei Anträgen und „Begleitungen durch das System“ helfen. Aber auch Einkaufshilfen, Arztfahren und Winterdienst-Hilfe seien wichtig. Von Bedeutung sei auch eine Willkommenskultur für Pflegekräfte aus anderen Ländern.

Eduard Pfleger mahnte in diesem Zusammenhang die gemeinnützige Baugenossenschaft Lenggries an, auf ihrem Flächen „etwas zu tun“. Außerdem solle sich „da auch der Landkreis einbringen“, forderte Pfleger. Holz dazu: „Ich gebe es weiter.“

