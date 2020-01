Zahnarztpraxis auf vier Rädern

Zahnarzt Tobias Cubranic betreibt nicht „nur“ eine Praxis am Bergfeldweg in Kochel. Der 36-Jährige ist einer von wenigen Zahnärzten in der ganzen Region, der Senioren in Heimen besucht. Dann ist er mit seiner Praxis auf vier Rädern unterwegs.

Kochel am See/Bad Heilbrunn –Tobias Cubranic ist Zahnarzt mit Leib und Seele. „Ich mag das manuelle Arbeiten und den Umgang mit den Patienten“, sagt der 36-Jährige. „Das ist sehr abwechslungsreich.“ Dabei hatte Cubranic gar nicht geplant, einen medizinischen Beruf zu ergreifen. Denn seine Eltern und Geschwister sind alle in diesem Bereich tätig, „und ich wollte da eigentlich gar nicht hin“, sagt er lächelnd. „Ich habe immer gesagt, mit dem Gesundheitssystem könnt ihr mich jagen.“

Doch es kam anders. Nach dem Abitur entschied sich der junge Mann, dessen Familie im Odenwald lebt, für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich mobile Pflege – und fand Gefallen an der Arbeit. Anschließend absolvierte er eine dreijährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger in der Nähe von Darmstadt. Danach ging es zum Studium der Zahnmedizin nach Regensburg.

Nach dem Examen und der Approbation sammelte Cubranic Erfahrungen als Assistent und arbeitete unter anderem in Regensburg in einer Praxis, in der der Chef auch Patienten in Seniorenheimen besuchte. „Da war dann wieder der Bogen zu meiner ersten Ausbildung gespannt“, berichtete Cubranic. Denn dass der Bedarf an mobilen Zahnärzten groß sei und in Zukunft steigen werde, wurde ihm rasch klar.

2017 wurde Cubranic darauf aufmerksam, dass in Kochel ein Nachfolger für eine Zahnarzt-Praxis gesucht werde. Er bekam den Zuschlag und lebt seit 2018 mit seiner Frau, die in Kürze das vierte Kind erwartet, in Bad Heilbrunn. „Uns gefällt es hier sehr gut“, sagt der Arzt. Dass er zur „normalen Praxis“, die er „Zahnsozial“ getauft hat, auch die mobile Tätigkeit aufnehmen konnte, war sein großer Wunsch. Nun hat er Kooperationsverträge mit den Seniorenheimen „Seehof“ in Kochel, „Zum Jaud“ in Bad Heilbrunn und dem Pater-Rupert-Mayer-Heim in Bad Tölz sowie dem Caritas-Wohnheim in Geretsried und zwei Heimen in Garmisch-Partenkirchen.

In regelmäßigen Abständen besucht Cubranic die Heimbewohner – und freut sich jedes Mal, wenn er dort ist. „Ich mag den Umgang mit Senioren sehr gerne“, sagt er. „Sie freuen sich, wenn ich komme, und warten schon regelrecht darauf. Außerdem sind die Menschen sehr dankbar, wenn ich ihnen helfen kann.“

Für seine Besuche verfügt Cubranic über eine sogenannte „portable Dentaleinheit“, Hygiene- und Desinfektionsmittel inklusive. Die Ausrüstung wiegt 18 Kilogramm. Auch ein tragbares Röntgengerät hat sich Cubranic angeschafft – alles in allem Investitionskosten von rund 25 000 Euro. In manchen Heimen besucht er die Senioren auf ihren Zimmern, in anderen wird extra für ihn und seine beiden Helferinnen ein Raum zur Verfügung gestellt. Cubranic kann zwar mit einem tragbaren Zahnarztstuhl arbeiten. Aber letztlich entscheidet er selbst, was für den Patienten das Beste ist, „und das kann auf dem persönlichen Stuhl oder auch im Bett sein“, sagt der Arzt.

Im Vordergrund stehen Prophylaxe und Zahnreinigung. Wenn nötig, kann Cubranic aber zum Beispiel auch Füllungen machen, Prothesen reparieren, Druckstellen entfernen oder natürlich auch einen Zahn ziehen. „Man muss das immer mit dem Patienten besprechen und abwägen, was die beste Lösung ist“, sagt Cubranic über die Arbeit mit den oft hochbetagten Menschen. „Manchmal ist weniger mehr. Ich muss da sehr einfühlsam sein.“ Generell brauche er für diese Arbeit auch „einen sehr dicken Geduldsfaden“.

Wenn einem Heimbewohner nach einer erfolgreichen Behandlung „die Dankbarkeit ins Gesicht geschrieben steht“, dann sei das für ihn der schönste Lohn, sagt Cubranic. Er wünscht sich von den Krankenkassen mehr Bewusstsein dafür, dass mobile Zahnarzt-Arbeit wichtig ist, und dass die Nachfrage steigen wird. „Die Menschen werden immer älter und haben länger ihre eigenen Zähne.“

Im Ausland – etwa in der Schweiz oder in den USA – sei das Thema Hausbesuche schon viel selbstverständlicher als in Deutschland. Cubranic würde sich gerne ganz auf die mobile Arbeit konzentrieren, sagt aber offen, dass er dann finanziell nicht über die Runden kommen würde. Deshalb macht er auch Hausbesuche nur in Kochel und in der nahen Umgebung.

Dennoch, sagt Cubranic, steige auch in Bayern langsam die Bedeutung dieser mobilen Arbeit. Dr. Christoph Benz, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer, sei hier eine treibende Kraft. In Straubing beispielsweise gibt es schon eine mobile Zahnarztpraxis in einem BRK-Rettungswagen. „Ich denke, das wird künftig immer mehr werden“, ist Cubranic optimistisch.