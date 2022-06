Zoff im Waschkeller endet vor Gericht: „Die Emotionen waren sehr weit oben“

Aus dem Amtsgericht

Der Streit zwischen zwei Frauen im Waschkeller eines Mehrfamilienhauses in Kochel endet vor dem Strafrichter. Der stellte schnaubend das Verfahren nach einigen Nachstellszenen ein.

Kochel am See – Zwei Frauen treffen sich im Waschraum eines Mehrfamilienhauses. Die kurze Begegnung endet für eine 76-jährige Kochlerin mit einem Verfahren vor dem Amtsgericht. Sie muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie soll der anderen Hausbewohnerin (54) eine Handgelenksdistorsion (Verstauchung) zugefügt haben – durch einen Schlag mit ihrem Schrubber in die Hand ihrer Kontrahentin. Das Verfahren wurde eingestellt.

Eine Weile hört der Richter zu, was die Angeklagte zu dem gegen sie erhobenen Vorwurf zu sagen hat. Dann unterbricht er die Verhandlung und schreitet mit wehender Robe aus dem Sitzungssaal hinaus in den Flur. Nach zwei Minuten kehrt er zurück, „bewaffnet“ mit einem Schrubber. Damit stellt er sich vor dem Richtertisch auf. „Ich bin jetzt Sie“, erklärt er der verdutzten Rentnerin. „Jetzt zeigen Sie mir, wie das abgelaufen ist – damit ich es verstehe.“

Richter holt Wisch-Schrubber in der Gerichtssaal

Die Beschuldigte tritt vor den Richter, umgreift mit beiden Händen den Schrubberstil und reißt ihn hin und her. Der Richter schaut zum Staatsanwalt. Sein Blick scheint zu fragen: Was machen wir hier? Sie habe den Waschraum geputzt, als sie im Gang Schreierei gehört habe. Sie habe sich nichts dabei gedacht und weiter geputzt. „Auf einmal springt sie in den Raum und schreit: Du lässt deine Finger von meinem Trockner und meiner Waschmaschine“, erzählt die Seniorin. Seit 25 Jahren wohne sie in dem Haus und nie habe es Ärger gegeben. „Das wollte ich sagen, aber – da greift sie schon den Schrubber“, so die 76-Jährige. „Ich habe ihn nur festgehalten, sie hat ihn hin und her gerissen.“

Dann darf die Geschädigte erzählen. Sie holt dabei weit aus, berichtet von Problemen mit der Wohnungssanierung, nachdem sie und ihr Mann eingezogen seien. Die Fußbodenheizung, es gab Schmutz. „Das äußere Erscheinungsbild hat sich verändert“, erzählt die 54-Jährige und ergänzt: „Das hatte aber mit ihr nichts zu tun.“ Die Zeugin erzählt vom großen Wäscheständerrücken. „Das hat sich hochgeschaukelt.“

Der Richter schnauft: „Ein Wahnsinn!“

Dann endlich kommt sie zum Tattag, dem 17. Dezember 2020. „Sie schrubbt. Ich sage: Dieser Kindergartenscheiß muss aufhören. Sie sagt: Du bist blöd. Ich sage: Wenn einer blöd ist, dann Du.“ Inzwischen ist der Richter wieder aufgestanden, steht nun zwei, drei Meter vom Zeugentisch entfernt. Der Schrubber pendelt vor ihm von rechts nach links und zurück. „Sie war am Gestikulieren“, erinnert sich die Zeugin. „Dann ist der Besen hierhin gekommen.“ Dabei fährt sie mit dem Zeigefinger der linken Hand durch die Mulde zwischen Zeigefinger und Daumen der rechten Hand. Auch die Zeugin darf mit dem Richter um den Schrubber ringen. Der Richter schaut fragend. Die Zeugin sagt: „Ich habe ja gesagt: Sie hat wohl nicht bewusst geschlagen.“

Der Richter schnauft: „Ein Wahnsinn!“ Sie seien dann zusammen „durch den Waschraum getänzelt, während ich sie festgehalten habe“, ergänzt die 54-Jährige, die erst am nächsten Tag zum Arzt gegangen war, was sie so begründete: „Die Emotionen waren sehr weit oben.“ Deshalb habe sie auch nicht gleich Anzeige erstattet – sondern erst im Februar 2022, 14 Monate nach dem Vorfall, als man sich mal wieder im Treppenhaus begegnet war. Auf Antrag des Staatsanwalts stellte Richter Helmut Berger das Verfahren ohne Auflagen ein. Den Damen gab er den Rat: „Versucht, euch aus dem Weg zu gehen – und wenn ihr euch begegnet, Ruhe walten zu lassen.“

