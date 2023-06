Zu schnell in der Kurve: Biker verunglückt im Tunnel am Walchensee

Die Polizei musste zu einem Unfall am Walchensee ausrücken.

Im Kirchelwandtunnel kam es am Donnerstag zu einem Motoradunfall. Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt.

Walchensee - Zu einem Motorradunfall kam es am Donnerstagabend am Walchensee. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 25-jähriger Münchner gegen 18.10 Uhr mit seinem Motorrad von Walchensee kommend in den Kirchelwandtunnel ein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er nach einer Rechtskurve mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn und stürzte, nachdem er den Bordstein touchierte hatte.

Straßenmeisterei muss Ölspur beseitigen

Bei dem Sturz zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu und wurde ins Unfallklinikum Murnau gebracht. Die Ölspur, die die beschädigte Suzuki auf der Fahrbahn hinterlassen hatte, musste von der Straßenmeisterei beseitigt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 850 Euro.

