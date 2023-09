Zu schnell in der Kurve: Tutzinger bei Motorradunfall am Kesselberg schwer verletzt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Feuerwehr, BRK-Rettungsdienst, Polizei und Rettungshubschrauber waren nach dem Unfall im Einsatz. © Feuerwehr Kochel am See

Erneut hat sich ein schwerer Motorradunfall am Kesselberg ereignet. Ein Tutzinger wurde dabei schwer verletzt.

Kochel am See - Der folgenschwere Unfall ereignete sich Sonntagmittag auf Höhe des Parkplatzes in der sogenannten Schaukurve. Der in Tutzing beheimatete 26 Jahre alte Fahrer war gegen 13 Uhr mit seiner Honda bergaufwärts unterwegs und kam in der Linkskurve zu Sturz. Etwa 25 Meter weiter prallte der Mann dann gegen den Unterfahrschutz der Leitplanke. Der Unterfahrschutz verhinderte nach Angaben der Polizei zwar Schlimmeres, dennoch verletzte sich der Mann schwer und zog sich mehrere Frakturen zu.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Rettungshubschrauber fliegt den Schwerverletzten in die Klinik

Unfallursächlich war laut Polizei eine im Kurvenbereich nicht angepasste Geschwindigkeit. Zudem war das Motorrad aufgrund des abgefahrenen Hinterreifens nicht mehr verkehrssicher. Der schwer verletzte Fahrer wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Vor Ort waren zudem die Freiwillige Feuerwehr Kochel und das BRK mit circa 20 Kräften.

Polizei beziffert den Sachschaden mit rund 8000 Euro

Die Honda musste mit einem Totalschaden von einem Abschleppdienst geborgen werden. Am Motorrad und an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Es ist ein weiterer Unfall in einer Reihe schwerer Motorradunfälle, die sich in dieser Saison erneut auf der Bergstrecke ereignet haben. Zuletzt kam es am Feiertag Mariä Himmelfahrt gegen 12.30 Uhr auf der Kesselbergstrecke der Bundesstraße 11 zu einem Unfall. Ein 26-jähriger Münchner verunglückte laut Polizei alleinbeteiligt mit seinem Kraftrad KTM.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.