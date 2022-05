Zu schnell in Kurve: Frau (24) schleudert mit Auto fast in Walchensee

Die 24-Jährige war mit ihrem Fahrzeug die Uferböschung hinunter gestürzt. Kurz vor dem Wasser blieb das Auto liegen. © Wasserwacht

Einen großen Schutzengel hatte eine junge Frau (24) aus Walchensee bei einem schweren Verkehrsunfall am See am frühen Freitagmorgen. Sie blieb unverletzt.

Walchensee – Es war um kurz nach 4 Uhr, als bei den Rettungskräften der Alarm ging. Weil anfangs nicht klar war, ob sich nur eine oder mehrere Personen in dem Fahrzeug befinden, wurden mehrere Hilfsorganisationen alarmiert. Wie die Polizei Bad Tölz berichtet, war eine 24-Jährige aus Walchensee mit ihrem Auto auf der Süduferstraße von Einsiedl in Richtung Niedernach unterwegs. Dabei war sie laut Polizei zu schnell unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Die Frau überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen sowie zwei Begrenzungsbalken aus Holz und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite im steinigen Uferbereich zum Liegen.

Zahlreiche Rettungskräfte waren an der Unfallstelle. © Wasserwacht

„Ihr Glück war, dass der See noch nicht wieder ganz voll mit Wasser ist“

Die First Responder sowie die Feuerwehr Jachenau waren rasch vor Ort. Alarmiert waren auch die Feuerwehren aus Walchensee und Wallgau, der Notarzt aus Lenggries, die Rettungswagen-Besatzungen aus Lenggries und Kochel sowie die Polizei Bad Tölz. Auch die Wasserwacht aus Walchensee war vor Ort. Die Verletzte lag eingeklemmt im Auto und konnte sich nicht selbst befreien. „Das große Glück der Frau war, dass der See noch nicht wieder ganz voll mit Wasser ist, so dass sie noch im Trockenen blieb“, berichtet Lisa Grünwald von der Wasserwacht.

Wasserwacht sammelt Treibgut auf

Die Feuerwehr befreite die junge Frau aus ihrem Auto. Laut Polizei blieb sie unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Die Wasserwacht sammelte anschließend auf dem See verschiedene Dinge auf, die aufgrund des Unfalls ins Wasser gelangt waren.

