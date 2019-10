Zwei „Schwestern“ prellen Zeche und Hotel: Polizei warnt vor diesen Frauen

Schon wieder hat sich im Tölzer Land ein Fall von Einmietbetrug im Gastgewerbe ereignet.

Kochel am See - Im Tölzer Land sind derzeit wieder Fälle von Einmietbetrug zu beobachten. Diesmal passierte es in Kochel. Wie die Polizei berichtet, mieteten sich am vergangenen Freitag zwei Frauen in einem Gasthof in zentraler Lage für mehrere Tage ein. Am Mittwoch verschwanden sie dann, ohne die Rechnung, bestehend aus Zimmermiete und Bewirtungskosten, in Höhe von knapp 800 Euro bezahlt zu haben.

Bei der Anmeldung hatten sich die zirka 60 bis 70 Jahre alten Frauen als Schwestern ausgegeben, berichtet die Gastwirtin (62). Offensichtlich hinterließen die Urlauberinnen falsche Personalien. Die beiden Frauen hatten einen Hund dabei und waren mit einem Auto mit Münchner Kennzeichen unterwegs.

Hinweise auf den weiteren Aufenthaltsort sind nicht bekannt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatten sich die beiden Frauen mit derselben Masche auch in anderen Gasthäusern eingemietet, weshalb um besondere Vorsicht gebeten wird. Bei Auftreten wird um sofortige Benachrichtigung der Polizei gebeten. Die Beamten der Polizeiinspektion in Bad Tölz sind unter der Telefonnummer 08041/761060 zu erreichen, die Kollegen in Kochel unter 08851/259. Man kann sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

