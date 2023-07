Bundeswehr übt mit Fallschirmspringern am Kochelsee: „Wir bereiten uns für den Ernstfall vor“

Starke Winde lassen nach

Trotz widriger Bedingungen hat die Bundeswehr am Kochelsee auch erneut das „Notverfahren Wasserlandung“ durchgeführt. Das Wetter klarte rechtzeitig auf.

Kochel am See – Die Spannung ist greifbar am Ufer des Kochelsees. Scharen an Bundeswehrsoldaten haben sich zusammen mit Interessierten zum „Notverfahren Wasserlandung“ zusammengefunden. Endlich nähert sich von Südwesten ein Airbus vom Typ A400M. Auf knapp 450 Metern Höhe befinde sich die Maschine im Moment, erklärt Oberstleutnant Michael März. Acht Fallschirmjäger springen aus dem Flugzeug, binnen Sekunden öffnet sich ihr Schirm. Ein Jubelschrei entfährt März, die anderen atmen erleichtert auf. Es ist der Moment, auf den alle Beteiligten hingefiebert hatten.

Wegen Verletzungsgefahr: Abbruch von Bundeswehr-Übung am Kochelsee drohte

Anderthalb Stunden vorher war die Stimmung eine ganz andere. Das Wetter spielte nicht mit, wegen Windböen drohte ein Abbruch der Übung. „Sobald wir zwölf Knoten überschreiten, darf man auch an Land nicht mehr fliegen“, sagt Hauptmann Erwin Weber, Leitender Offizier des Fallschirmsprungdiensts. „Die Gefahr, sich dann zu verletzen, ist evident.“ Der Übung zuvor gehe eine „ganzjährige Planung“, meint Stabsfeldwebel Dirk Koelmann. „Es kommen Gäste aus ganz Deutschland zum Springen.“

+ Für den Ernstfall proben die Fallschirmjäger der Bundeswehr am Kochelsee. © arp

Die Luftlande-/Lufttransportschule in Altenstadt probt seit 1986 einmal im Jahr am Kochelsee. Eigentlich sollen die Fallschirmjäger nicht im Wasser landen. Doch Wind und schlechte Witterung können für einen sogenannten Absetzfehler sorgen. „Wir bereiten uns hier für den Ernstfall vor“, meint Koelmann. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg sei die Übung ein „reelles Szenario“, und auch die Nato verlange eine derartige Vorbereitung.

Jedoch: „Seit dem Zweiten Weltkrieg hat es keine Luftlandeoperation mehr gegeben“, schränkt Koelmann ein. Das „Notverfahren Wasserlandung“ sei „ein Highlight im Jahr“, meint Josef Scheifler. Er ist 1. Vorstand des Veteranen- und Reservistenvereins in Kochel, der die Veranstaltung mitorganisiert. Seit 1986 besteht eine Partnerschaft zwischen der Luftlande-/Lufttransportschule in Altenstadt und der Gemeinde Kochel. Heuer hat sich der Verein erstmals um die Verpflegung der Soldaten und Gäste gekümmert.

„Natürlich ist man erleichtert“: Fallschirmspringer an Land erleichtert

Nach langer Zeit des Bangens gibt es am Ende doch grünes Licht. Die Fallschirmjäger dürfen springen. Vom Fliegerhorst Lechfeld südlich von Augsburg startet die A400M in Richtung Tölzer Land. An Bord sind 75 erfahrene Fallschirmspringer und fünf Absetzer, die die Sicherheitsvorkehrungen überprüfen.

Auf dem Wasser warten die Boote darauf, die Soldaten einzusammeln. Die Besatzung besteht aus einem Bootsführer, einem Rettungsschwimmer und einem Bergungshelfer. Für jeden Fallschirmjäger gibt es ein zugewiesenes Boot. Bis die Soldaten an Bord sind, macht das Flugzeug eine Runde, bis die nächste Springer starten können. Drei bis vier Fallschirmjäger passen auf ein Boot, dann werden sie an Land abgesetzt.

+ Oberstleutnant Michael März erklärt den Interessierten die Abläufe. © arp

Leutnant Sönke Faust hat bislang fünf Sprünge auf Land absolviert, dieser war sein sechster. „Der Flug war ruckelig wegen der Turbulenzen, da steigt die Spannung dann schon“, sagt er noch immer voller Adrenalin. „Natürlich ist man erleichtert“, gibt Faust zu. Er habe aber „vollstes Vertrauen in die Technik“. Dirk Koelmann ist „stolz auf alle Beteiligten. Das ist schon toll, was hier auf die Beine gestellt wird.“ Insgesamt waren 130 Kameraden im Einsatz. (vfi)

