Körperverletzung in Tölzer Asylbewerber-Unterkunft

Zu einem handgreiflichen Streit kam es am Freitag zwischen einem Paar aus Nigeria. Die Polizei ermittelt.

Bad Tölz - Ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau aus Nigeria ist am Freitagabend in einer Tölzer Unterkunft für Asylbewerber eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, schubste ein 31-Jähriger seine sieben Jahre ältere Lebensgefährtin so stark gegen eine Wand, dass sie Verletzungen am Rücken und an einem Arm davontrug.

Warum die beiden in Streit gerieten, muss die Polizei noch klären. (sis)