Krimi am Kochelsee: Dreharbeiten für „Der Alte“

„Der Alte“ ermittelt am Kochelsee: Schlehdorf stand jetzt ganz im Zeichen der ZDF-Krimiserie.

Schlehdorf –Vier Tage war Schlehdorf die Kulisse für eine neue Folge der Krimiserie „Der Alte“. Ein Drehteam mit bis zu 30 Akteuren und den Schauspielern Jan-Gregor Kremp als Kriminalhauptkommissar Richard Voss, Stephanie Stumph als Kommissarin Anna Lorenz und Kommissar Tom Kupfer alias Ludwig Blochberger ermittelte am schönen Kochelsee. Die Regie führt Florian Schott. Als Kameramann war Roman Nowocien mit dabei.

In der Folge, die am Kochelsee entstand, geht es um ein klassisches Generationendrama. Oskar Schaller (gespielt von August Zirner), ein wohlhabender Unternehmer, meldet mit seiner Firma Konkurs an. Kurz zuvor kauft er seinen beiden Kindern noch je eine Wohnung und verursacht dadurch eine Insolvenzverschleppung. Es kommt zu einer Demonstration gegen den Unternehmer, danach wird eine gute Freundin tot aufgefunden. Die Kommissare ermitteln.

In Schlehdorf wurde die letzte Sequenz der Folge gedreht, in der sich klärt, wie es zum Tod der Frau kam. Szenen entstanden auf einem Bootssteg am See. Dabei war auch die Kochler Wasserwacht involviert. Gedreht wurde außerdem auf einer Terrasse und auf der Zufahrt.

Das Hauptkommissariat steht übrigens auf dem Bavaria-Filmgelände. Weitere Filmsequenzen werden rund um München gedreht. Gesendet wird die Folge voraussichtlich Anfang nächsten Jahres. Produziert wird die Serie von der neuen Münchner Fernsehproduktions GmbH.

rs