Kuh verletzt Frau am Hals

Von: Stefanie Wegele

Eine Kuh hat eine Frau am Hals verletzt. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler / dpa

Eine 64-Jährige ist am Brauneck von einer Kuh am Hals verletzt worden. Die Bergwacht Lenggries rückte aus. Wie sich herausstellte, hatte die Frau Glück im Unglück.

Lenggries - „Die Frau kann ab sofort zum zweiten Mal Geburtstag feiern“, sagte Einsatzleiter Karl Strehler. Denn trotz allem hatte die 64-Jährige großes Glück. Wie die Bergwacht mitteilt, erreichte sie am Freitag um 13.41 Uhr die Alarmierung mit der Meldung „Person vital bedroht – Halsverletzung durch Kuh“. Drei Einsatzkräfte sowie ein Bergwachtnotarzt machten sich umgehend auf den Weg zur Kotalm am Brauneck. Da kein Rettungshubschrauber zur Verfügung stand, musste die Rettung an Land erfolgen. Auf dem Weg zur Einsatzstelle konnten die Einsatzkräftekeine weiteren Informationen bezüglich des Verletzungsbildes einholen. Vor Ort stellten die Retter fest, dass es sich lediglich um eine oberflächlich blutende Verletzung am Hals handelte, die der Bergwachtnotarzt sowie ein Notfallsanitäter versorgen konnten.

Die 64-Jährige hatte, wie die Bergwacht berichtet, die Kuh gestreichelt. Das Tier machte einen Schlenker und erwischte dabei die Frau mit dem spitzen Horn. „Hätte die Kuh die Dame fünf Zentimeter weiter hinten am Hals erwischt, hätte das wirklich böse enden können, wenn die Halsschlagader verletzt worden wäre“, sagt Karl Strehler. So sei die Verletzung an der Oberfläche geblieben.

Die 64-Jährige wurde mit dem Heli 3 aus Tirol nach Agatharied ins Krankenhaus geflogen. Nach etwa 90 Minuten war der Einsatz für die Bergwacht beendet.