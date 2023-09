Landtagswahl in Bayern: Tim Sachs (FDP) steht „für ein zukunftsgewandtes Bayern“

Von: Vinzent Fischer

Alles im Blick hat Tim Sachs auf seinem Computerbildschirm. Der 33-Jährige arbeitet als Unternehmensberater in Bichl und fordert weniger staatlichen Einfluss in die Gesellschaft. Tim Sachs ist „großer Fan“ des Liberalismus Bildung, Gesundheit und Wirtschaft sind die Schwerpunkte © Arndt Pröhl

Tim Sachs aus Bichl kandidiert im Stimmkreis 111 für die FDP. Der 33-Jährige will bei den Wählern mit liberaler Politik punkten.

Bichl – Es ist ein grauer Dienstagmittag in Bichl, als Tim Sachs seine Haustür öffnet. Der 33-Jährige strahlt trotzdem. Knapp eine Stunde wird es um sein Kernthema gehen. Sachs, seit 2008 Mitglied bei der FDP, ist Liberaler durch und durch. Von der ersten Minute an wird das deutlich.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Tim Sachs ist „unfassbar großer Fan von liberaler Politik“

„Ich bin ein unfassbar großer Fan von liberaler Politik und der liberalen Lebensweise“, schwärmt er. Und zieht einen Vergleich: Liberale Politik, das sei wie mit dem Erwachsenwerden. Als Kind brauche man helfende Hände für den Start ins Leben, als Erwachsener hingegen müsse man nur noch aufgefangen werden, „wenn es nötig ist“. Übersetzt bedeutet das: „Wir brauchen keinen unfassbar starken Staat.“ Stattdessen müsse es ein „soziales Netz“ geben, mit der „Unterstützung, um sein Potenzial zu erreichen“, erklärt Sachs. „Jeder, der die FDP wählt, bekommt diese Einstellung.“

Sachs stammt aus einem „1000-Seelen-Dorf“ in Hessen. Vor sechs Jahren kam er nach München, ehe es ihn „in der Corona-Zeit“ mit seiner Freundin nach Bichl verschlug. Im Loisachtal hat sich Sachs als Unternehmensberater selbstständig gemacht. Gemeinsam mit sieben Mitarbeitern unterstützt er mittelständische Unternehmen im Gesundheitswesen und in der Dienstleistungsbranche. „Ich musste mir das alles selbst erarbeiten“, erzählt Sachs.

Seine Chancen auf einen Einzug in den Landtag tendieren gegen null

Der Bichler steht auf Listenplatz 23 der FDP in Oberbayern. Seine Chancen auf einen Einzug in den Landtag tendieren damit gegen Null. Er sei „bewusst auf einen hinteren Listenplatz gegangen“, sagt Sachs. Ein Landtagsmandat wäre für ihn „kein guter Schritt“, sowohl finanziell als auch persönlich. „Meine Priorität liegt auf der Firma. Ich sehe die Politik mehr als ein Hobby“, erklärt er. „Ich habe noch nicht einen Euro mit der Politik verdient.“

Dennoch engagiert sich Sachs aktiv in der Partei. „Ich mache bei der FDP viel Programmatik. Die Arbeit in der Partei passiert auch an der Basis“, sagt er. „Ich bin unfassbar froh, dass wir die Möglichkeit der politischen Partizipation haben.“ Neben dem Vollzeitjob in der Unternehmensberatung betreibt er dafür einen hohen Aufwand. „Ich arbeite bis 17.30 Uhr, dann fängt der Wahlkampf an, auch am Wochenende.“

Wenige Wochen vor der Landtagswahl gehe es jetzt in die „heiße Phase“. Für jedes Wochenende habe die FDP zwei Infostände geplant. Im Gespräch mit den Bürgern gebe es sowohl kritische als auch positive Stimmen. „Wir sind oft die Blitzableiter für die Bundespolitik“, berichtet Sachs. Doch gerade was die Haushaltsdisziplin angeht, gebe es auch viel Unterstützung. „Wir geben das Geld des Steuerzahlers aus und müssen sorgfältig damit umgehen“, sagt Sachs. Seinen eigenen Wahlkampf finanziere er sowohl aus privaten als auch als Parteimitteln.

Tim Sachs: „Wir wollen die Wähler fachlich und mit unserem Knowhow überzeugen“

Besonders am Herzen liegen Sachs die Themen Bildung, Gesundheit und Wirtschaft. „Wir wollen die Wähler fachlich und mit unserem Knowhow überzeugen“, erklärt er. Das Thema Gerechtigkeit nimmt für ihn dabei übergreifend eine große Rolle ein. „Die Qualität unseres Bildungssystems nimmt permanent ab. Das finde ich unfair“, sagt er etwa.

Mit einem Durchschnittsgehalt könne man immer schwerer qualitativ gut leben. Die Steuerlast sei „viel zu hoch“. „Das ist nicht die Gesellschaft, die ich mir wünsche.“ Auch der hohe Bürokratieaufwand in Deutschland stößt Sachs sauer auf. Er verbringe in seiner Selbstständigkeit „viel zu viel Zeit mit der Administration. Ich will meine Zeit ja eigentlich für Produktives aufwenden“. Mit einer schlankeren Verwaltung könne man „mindestens 20 bis 25 Prozent der Staatskosten einsparen“, schätzt Sachs. „Der Staat soll den Bürgern das Leben einfacher machen.“

Schwerpunktthemen Bildung, Gesundheit und Wirtschaft

Man müsse „Strukturen kritisch hinterfragen.“ Die Politik müsse die „Probleme des Durchschnittsbürgers angehen“, etwa die Energiepreise oder die hohen Kosten für Eigentum. Es fehle jedoch an dem „Willen, wirklich etwas zu verändern und zu verbessern“. Stattdessen sei Deutschland „wohlstandssatt“ geworden. „Für ein zukunftsgewandtes Bayern ist die FDP im Landtag wichtig“, appelliert Tim Sachs.

Das Klischee von der „Partei für Reiche“ findet er „unfassbar schade“. Und zitiert erneut die liberale Einstellung: „Jeder, der Bock hat, etwas zu leisten“, profitiere von der FDP-Politik. Dazu sei ein „fairer Staat“ nötig, der ambitionierte Menschen nicht unnötig ausbremse. (vfi)

