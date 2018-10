Jetzt live: Debatte mit unseren Direktkandidaten: Streibl (FW) vs. Lausch (BP) vs. Gehnen (Linke) 

Sie buhlen um die Erststimmen in unserem Stimmkreis 111: Hier stellten Sie sich live Ihren Fragen. Zu Gast am Dienstagabend: Florian Streibl (Freie Wähler), Josef Lausch (Bayernpartei) und Elmar Gehnen (Linke).









Ab 19.30 Uhr diskutieren hier Florian Streibl (Freie Wähler), Elmar Gehnen (Linke) und Josef Lausch (Bayernpartei) über Themen wie bezahlbaren Wohnraum, Bildung, kostenlose Kinderbetreuung, die Energiewende und Verkehr. Live im Stream - Sie stellen die Fragen.

Der Erfahrenste in dieser Runde ist mit Sicherheit Florian Streibl. Der 55-jährige Rechtsanwalt sitzt seit 2008 im bayerischen Landtag. Die Politik liegt dem Oberammergauer im Blut, schließlich ist er der Sohn des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Max Streibl. Florian Streibl ist Parlamentarischer Geschäftsführer der Freien-Wähler-Landtagsfraktion und Mitglied des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen.

Elmar Gehnen hält die Fahne der Linken im eher schwarzen südlichen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hoch. Der 62-jährige Tölzer ist Handwerksmeister und Fotograf, aber seit 2015 in Rente.

Aus Petzenbichl bei Tattenhausen im Landkreis Rosenheim stammt Josef Lausch, Kandidat der Bayernpartei. Der 48-Jährige ist Nebenerwerbslandwirt und selbstständiger Unternehmer im Bereich erneuerbare Energien. 2014 kandidierte Lausch in seiner Heimat für das Amt des Landrats und kam am Ende auf 6,85 Prozent der Stimmen.

Alle drei stellen sich den Fragen von Veronika Ahn-Tauchnitz, Redaktionsleiterin des Tölzer Kurier. Das Gespräch ist live auf der Facebook-Seite des Tölzer Kurier sowie auf der Seite www.teolzer-kurier.de zu sehen. Die Zuschauer können während der Übertragung über die Kommentarfunktion Fragen stellen.

Zweites Wahlduell zum Nachschauen - CSU vs. SPD

Weiter geht die Reihe der Livestreams des Tölzer Kurier zur Landtagswahl am Montag, 8. Oktober, weiter. Dann treffen ab 19.30 Uhr Martin Bachhuber (CSU) und Robert Kühn (SPD) aufeinander. Der ehemalige Heilbrunner Bürgermeister Bachhuber, der am Tag der Wahl, Sonntag, 14. Oktober, seinen 63. Geburtstag feiert, gehört dem Landtag seit 2008 an und möchte das Direktmandat im Stimmkreis verteidigen.

An dieser Bastion möchte der Sozialdemokrat Robert Kühn (35), Inhaber eines Schuhgeschäfts in seinem Heimatort Bad Wiessee, rütteln. Beide stellen sich den Fragen von Veronika Ahn-Tauchnitz, Redaktionsleiterin des Tölzer Kurier.

Erstes Wahl-Duell zum Nachschauen - AfD vs. Grüne

Den Auftakt am Montag, 1. Oktober, machten Anne Cyron von der AfD und Hans Urban von den Grünen. Asylpolitik sowie Umwelt- und Klimaschutz sind sicher die Themen, bei denen die beiden Parteien am weitesten auseinanderliegen.

Aber nicht nur darüber soll gesprochen werden, sondern auch über die drängendsten Probleme der Menschen in der Region. Dazu gehören bezahlbarer Wohnraum und intelligente Lösungen für den drohenden Verkehrskollaps.

Live-Duell aus der Redaktion - Die Termine

Für den jeweiligen Steckbrief zum Kandidaten klicken Sie auf den jeweiligen Namen, noch sind aber nicht alle verfügbar. Ebenfalls als Direktkandidaten treten an: Piratenpartei: Myriam Kalipke; mut: Khando Ronge; Die Partei: Christian Lutz; V-Partei³: Roland Mittelmaier.

Live-Duell aus der Redaktion - Der Ablauf

Die Diskussionsrunden starten immer um 19.30 Uhr. Zu finden sind die Live-Streams dann auf der Startseite des Tölzer Kuriers. Für jede Runde ist etwa eine Stunde angesetzt. Die Länge hängt auch ein bisschen von Ihren Fragen und Ihrem Interesse ab. Die Interviews sind nach Ende des Live-Streams hier in diesem Artikel und auf unserer Facebook-Seite jederzeit abrufbar.

Ihre Fragen stellen Sie entweder vorab per Mail oder direkt im Facebook-Live-Stream. Für letzteres müssen Sie allerdings über ein Facebook-Konto verfügen.

