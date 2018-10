Unsere Direktkandidaten - ihr Steckbrief und was sie antreibt: Florian Streibl (Freie Wähler)

Sie buhlen um die Erststimmen in unserem Stimmkreis 111: Hier packen sie alles aus. Ihr Lebensmotto, was sie bewegt - und wo sie sich in der Zukunft sehen. Hier: Florian Streibl (Freie Wähler).

Der Stimmkreis 111 umfasst den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sowie die Gemeinden Farchant, Garmisch-Partenkirchen, Grainau, Krün, Mittenwald und Wallgau vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Florian Streibl (Freie Wähler).

Alter: 55

Beruf: Rechtsanwalt

Familienstand: verheiratet

Kinder: Tochter (24), Sohn (17).

Wohnort: Oberammergau

Hobbys: Bergwandern, Malen

Parteimitglied seit: 2002

Ich möchte in den Landtag, weilich die erworbenen Erfahrungen gerne weiter für meine Heimat einsetze und den Anliegen der Menschen in unserer Region eine Stimme geben möchte.

Das will ich anpacken...

... „den Erhalt von wohnortnahen Schulen, den flächendeckenden Ausbau von Ganztagsbetreuungen und kostenfreie Kitas“, erklärt Florian Streibl (55), seit dem Jahr 2008 Mitglied des Bayerischen Landtags für die Freien Wähler. Auch das Thema Verkehr ist für den Oberammergauer zentral. „Wir brauchen eine leistungs- und zukunftsfähige Infrastruktur.

Um Transitverkehr und Pendlerströme auf die Schiene verlagern zu können, müssen das Eisenbahnnetz und der öffentliche Personennahverkehr weiter ausgebaut werden“, fordert er. Nicht weniger wichtig ist für Streibl, der auch als parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion fungiert, die Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet: „Was wir brauchen, ist Glasfaser an jedes Haus.“

Am Herzen liegt ihm der Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft und, eng damit verbunden, der Erhalt der Kulturlandschaft im Oberland. „Landwirtschaft und Forst im Alpen- und Voralpenraum sind mehr als Lebensmittelproduktion und Urlaubskulisse.

Die Vielfalt und die regionalen Besonderheiten unserer Agrarwirtschaft müssen durch die flächendeckende, bäuerlich strukturierte Landbewirtschaftung erhalten bleiben“, sagt er. „Unsere Kulturlandschaft ist unsere Heimat, unser Kapital und Alleinstellungsmerkmal.“

Das geht mir an die Nieren...

... „das zunehmende Auseinanderdriften der Menschen in unserem Lande.“ Streibl sieht mit Sorge eine zunehmende Polarisierung, und das gleich in mehrfacher Hinsicht. „Zum einen in Arm oder Reich und zum anderen in die, die dazugehören und die, welche ausgeschlossen sind“, erklärt der Vater zweier Kinder. „Die Einigkeit der Gesellschaft ist ein hohes Gut, das wir uns nicht durch Populisten kaputt machen lassen dürfen.“

Das habe ich im Sinn...

... „das alle Menschen im Oberland die Möglichkeit bekommen, ihr Lebensglück in ihrer Heimat zu finden“, sagt Florian Streibl. Seine Überzeugung: „Politisches Handeln muss sich am Wohl der Menschen orientieren, um ihnen bestmögliche Chancen und ein Leben in Freiheit zu ermöglichen.“

Der praktizierende Rechtsanwalt will sich stark dafür machen, dass diese Ziele für alle Menschen gelten, unabhängig von Herkunft, Vermögen oder Status. „Demokratie ist mehr als ein Ordnungssystem. Demokratie ist Freiheit und Gleichheit. Sie baut auf diesen Wesenseigenschaften der menschlichen Person auf und verwirklicht sie“, erklärt Streibl, der überregional durch seinen Einsatz für Gustl Mollath bekan

Mein Herz schlägt für...

... „die Familie, die uns allen Sicherheit und Geborgenheit gibt“, sagt Streibl, Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Max Streibl.Kinder dürfen aus seiner Sicht auf keinen Fall zum Armutsrisiko werden. „Geldsorgen dürfen die Familienplanung nicht behindern“, erklärt er.

Ähnliches gilt für das viel diskutierte Thema Wohnen. „Wohnraum muss man sich wieder leisten können“, findet Streibl. „Wir müssen aktiv der Gefahr entgegen wirken, dass die ortsansässige Bevölkerung sich keinen Wohnraum mehr leisten kann.“ Und noch etwas liegt dem Freien Wähler am Herzen: „Die Menschen im Oberland dürfen auch nicht durch eine übertriebene Erbschaftssteuer benachteiligt werden.“

Mein weiterer Weg führt mich...

... „in den Landtag“, erklärt Streibl selbstbewusst. „Dort will ich mich weiterhin stark für das Oberland einsetzen und die Stimme für die Menschen in meiner Heimat sein“, so der Rechtsanwalt, der unter anderem dem Ältestenrat und dem Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen angehört. „Freistaat ist das deutsche Wort für Republik. Die republikanische Demokratie hat den Freistaat Bayern zu einer der liebens- und lebenswertesten Regionen der Welt gemacht. Dies gilt es zu erhalten und zu stärken.“

Das Fundament, auf dem ich stehe...

