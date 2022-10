B 13-Parkplätze blockiert: Aushub muss kontrolliert werden

Zwischen Tölz und Lenggries

Wer mit dem Auto zwischen Bad Tölz und Lenggries unterwegs ist und eine Pause benötigt, kann seit geraumer Zeit die Parkplätze entlang der Bundesstraße 13 nicht nutzen. Denn dort wird der Aushub der Bauarbeiten für den Radweg zwischengelagert.

Gaißach/Lenggries - „Wir sind gerade in der Klärung, wie es mit dem Aushub weitergeht“, sagt Martin Herda vom Staatlichen Bauamt Weilheim mit Blick auf die gesperrten Parkplätze. Die Schwierigkeit ist, dass jeder Aushub zunächst beprobt werden muss. Dann stelle sich heraus, ob das Material auf eine Deponie müsse oder wieder in die Baustelle eingebaut werden könne. „Größtenteils ist die Beprobung abgeschlossen“, so Herda.

Am Rand der Bundesstraße ist mit hohen Belastungen zu rechnen

Für die Arbeit gebe es spezielle Beauftragte. „Sie kontrollieren, ob es zum Beispiel Ölrückstände gibt, die von einem Verkehrsunfall herrühren können oder ob die Probe chloridbelastet ist, was durch das Salzen im Winter entsteht.“ Grundsätzlich sei am Rande einer Bundesstraße immer mit einer hohen Belastung zu rechnen.

Radweg-Baustelle liegt voll im Zeitplan

Bis die Proben aber ausführlich kontrolliert sind, wird der Schutt auf den Parkplätzen gelagert. Denn es sei umweltschonender, das Material – sollte es unbelastet sein – wieder zu verwenden. Deshalb versuche man das Möglichste.

Die Baustelle des Radwegs an sich liegt laut Herda im Zeitplan und soll Ende Juli im kommenden Jahr fertiggestellt werden.

