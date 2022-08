150 Jahre Feuerwehr Lenggries: „Danke für Euren selbstlosen Einsatz“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Leistet seit 150 Jahren Dienst am Nächsten: die Lenggrieser Feuerwehr. © FOTO BETTINA KRINNER

Die Feuerwehr Lenggries holte jetzt den Festabend zu ihrem 150-jährigen Bestehen mit einem Jahr Verspätung nach.

Lenggries – Der Festtag hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr angestanden. Doch da machte Corona das Feiern unmöglich. Nun aber holte die Lenggrieser Feuerwehr den Festabend zum 150. Geburtstag im Alpenfestsaal nach. Am kommenden Sonntag, 7. August, steht dann noch der Festtag mit Gottesdienst und Festzug auf dem Programm.

116 Aktive bewältigen 60 bis 70 Einsätze pro Jahr

Die Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste übernahm Vorstand Josef Willibald, der sich auch freute, „endlich den Festabend abhalten zu können“. Kommandant Hans Willibald blickte kurz auf all seine Vorgänger im Amt zurück, zeichnete dann aber ein Bild von den aktuellen Herausforderungen der Wehr mit ihren 116 Aktiven. 50 bis 60 Einsätze seien pro Jahr zu absolvieren – „von der Katze auf dem Baum über Personensuchen, Hochwassereinsätze bis hin zu schweren Unfällen und Großbränden“, zeigte er die Bandbreite auf.

Gemeinsam mit den Viertelsfeuerwehr wird „super Jugendarbeit geleistet“

6000 bis 8000 Stunden an ehrenamtlichem Engagement kommen so jedes Jahr zusammen. Besonders freut sich Willibald, dass es nicht an Nachwuchs mangelt, „denn ohne unsere Jugend würde es nicht weitergehen“. Gemeinsam mit den sechs Viertelsfeuerwehren würde eine „super Jugendarbeit geleistet, und wir haben reichlich Nachwuchs. Darauf können wir stolz sein.“ Willibalds Dank richtete sich aber auch an die Gemeinde, die in Ausstattung und Fahrzeuge der Feuerwehren investiert. „Wir schätzen es sehr, dass Ihr die Feuerwehr so ernst nehmt.“

Freiwillige Feuerwehr: Die größte Bürgerinitiative des Landes

Auch die anderen Reden waren von Dank geprägt – für den großen Einsatz der Feuerwehr. Über 400 Aktive gebe es im gesamten Gemeindebereich, erinnerte Altbürgermeister Werner Weindl, der die Schirmherrschaft für das Jubiläum übernommen hatte. Manchmal heiße es, dass die Feuerwehr „die größte Bürgerinitiative des Landes ist. Allerdings ist sie nicht gegen etwas, was ja heute modern ist, sondern für etwas: nämlich für den Dienst am Nächsten, für die Hilfe für Mitmenschen in Notsituationen“, sagte Weindl. Dieses „selbstlose Verhalten“, bei dem oft die eigene Gesundheit und sogar das eigene Leben riskiert werde, „das hat sich in den vergangenen 150 Jahren überhaupt nicht verändert und verändert sich hoffentlich auch nie“. Immer größer werde dagegen das Anspruchsdenken der Menschen, „die dabei leicht übersehen, dass es sich hier um freiwillige und ehrenamtliche Arbeit handelt“.

Gut gefüllt war der Alpenfestsaal am Samstag beim Festabend zum 150-jährigen Bestehen der Lenggrieser Feuerwehr. © Bettina Krinner

Herausforderungen werden immer komplexer

Darauf ging auch Landrat Josef Niedermaier ein. Mittlerweile sei es für viele „eine verdammte Selbstverständlichkeit, dass in einer genau vorgeschriebenen Zeit jemand da ist und in einer Notsituation das richtige macht“. Dabei seien die Herausforderungen und Einsätze, die Feuerwehren zu meistern hätten, immer komplexer geworden. Das gelte auch für die Ausbildung. „Man muss den Hut ziehen vor jedem, der das macht“, sagte Niedermaier. Für die nächsten 150 Jahre wünschte der Landrat der Feuerwehr weiterhin einen so guten Zusammenhalt, „eine gedeihliche Entwicklung, immer die richtigen Entscheidungen, eine Gemeinde, die der Feuerwehr wohlwollend gegenübersteht und das Wichtigste: dass Ihr von jedem Einsatz gesund wieder heimkommt.“

„150 Jahre schafft ein Verein nur, wenn alle zusammenhalten“

Dass es an der Unterstützung der Gemeinde nicht mangelt hatte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher deutlich gemacht. „Feuerwehren brauchen eine zeitgemäße Ausstattung.“ Unter anderem schaffe die Kommune derzeit neue Helme und Einsatzkleidung für alle sieben Wehren an. Zudem werde in eine Schlauchpflegeanlage investiert. Die Zusammenarbeit zwischen den Wehren sei vorbildlich, lobte Klaffenbacher. „150 Jahre schafft ein Verein nur, wenn alle zusammenhalten und sich viele ehrenamtliche Helfer finden, die sich engagieren. Auf diese lange Vergangenheit könnt Ihr stolz zurückblicken.“ Durch die hervorragende Jugendarbeit ist ihm auch um die Zukunft nicht bang. „Macht’s weiter so, dann kann uns nichts passieren.“

Anforderungen an die Feuerwehr haben sich „gewaltig verändert“

Über die sich stetig verändernden Anforderungen an die Wehr sprach auch Kreisbrandrat Erich Zengerle. Bei der Gründung vor 150 Jahren sei es nur um das Löschen von Bränden gegangen. „Das hat sich gewaltig verändert.“ Heute müsse alles gemeistert werden – von der Hilfe bei Unfällen bis zu humanitären Einsätzen, so Zengerle. Und hier sei auf die Lenggrieser Feuerwehr immer Verlass. „Danke für Euren großartigen und selbstlosen Einsatz.“

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Sunnseitn Tanzlmusi. Zudem gab es einen Einakter zu sehen, in dem es um die Geschichte der Lenggrieser Feuerwehr ging: Walter Biagini spielte den Opa, dessen Enkel (Florian Willibald) viele Fragen zur Feuerwehr hatte.

Festtag: Der Festtag beginnt am Sonntag, 7. August, um 8.45 Uhr am Bahnhof mit der Aufstellung zum Kirchenzug. An den Festgottesdienst um 9.30 Uhr im Kurgarten schließt sich der Festzug ins Bierzelt.

