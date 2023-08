150 sichere Schwimmer: Erfolgreicher Abzeichentag der Lenggrieser Wasserwacht

Kooperation mit DLRG

Von Sabine Schörner schließen

Die Wasserwacht Lenggries veranstaltete jüngst in Kooperation mit der DLRG ihren ersten Abzeichentag in der „Isarwelle“.

Lenggries – Bereits kurz nach Beginn der Badesaison starben in Bayern drei Menschen durch Ertrinken. Generell ist festzustellen, dass immer mehr Kinder und Jugendliche nicht gut oder gar nicht schwimmen können. Der Ausfall an Kursen in der Corona-Zeit hat das Problem noch verschärft. Vor diesem Hintergrund veranstaltete die Wasserwacht Lenggries jetzt in Kooperation mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Geretsried erstmals einen Abzeichentag in der „Isarwelle“. Das Motto: „Macht so viele Abzeichen, wie Ihr wollt und startet fit in die Sommerferien 2023“.

Abzeichentag: „Hier zeigte sich enormer Teamgeist“

Los ging es am Vormittag mit den dritten und vierten Klassen der Grundschulen Lenggries und Wegscheid. Die Kinder absolvierten das jeweils gewünschte und nach dem Leistungsstand mögliche Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold. „Hier zeigte sich der enorme Teamgeist der Kinder“, schreibt die Wasserwacht in einer Pressemitteilung. Die Schüler feuerten sich gegenseitig lautstark an und freuten sich über die Leistung der jeweils anderen.

Ab Mittag konnten dann die Badegäste der „Isarwelle“ ihr Können unter Beweis stellen. Vom Seepferdchen bis zum goldenen Schwimmabzeichen wurde alles abgelegt. Die Mitglieder der Wasserwacht waren vom Ehrgeiz der Kinder begeistert. Angelika Scheck berichtete zum Beispiel von einem Mädchen, dass mit dem Seepferdchen angefangen hat und am Ende des Tages zusätzlich mit dem bronzenen und silbernen Abzeichen nach Hause ging. „Da bekommt man einfach Gänsehaut.“ Auch einige Eltern machten mit. Während der Sohnemann beispielsweise das bronzene Abzeichen, legte der Papa nebenan das goldene Schwimmabzeichen ab. „Es war schön, wie die Familien das Angebot der Wasserwacht annahmen und mit vielen Abzeichen sie nach Hause gingen“, freut sich die Wasserwacht. Obendrein gab es für alle noch eine Broschüre mit den Baderegeln zum Nachlesen.

Vom Seepferdchen bis zum goldenen Schwimmabzeichen

Ulli Kirchgatterer, Technischer Leiter der Wasserwacht Lenggries, bedankt sich bei der Gemeinde für die Unterstützung und die Bereitstellung des Hallenbads. Auch die DLRG Geretsried stand tatkräftig zur Seite. „Es ist super, dass die Zusammenarbeit so optimal funktioniert, und wir durch solche gemeinsamen Aktionen näher zusammenrücken und die Freundschaft und das gemeinsame Ziel der Wasserrettung offen zeigen.“

Insgesamt wurden an dem Tag 150 Abzeichen abgenommen. „Aus unserer Sicht haben wir unsere vorgenommen Ziele, viele strahlende Gesichter zu sehen und zeitgleich über die Gefahren an und im Wasser aufzuklären mehr als erreicht“, resümiert die Wasserwacht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.