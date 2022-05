16-Jährige stürzt mit Leichtkraftrad und prallt gegen Felswand am Sylvensteindamm

Aus dem Polizeibericht

Leichtkraftrad-Fahrerin stürzte am Sylvensteindamm in Lenggries und prallte gegen die Felswand. Mit mehreren Verletzungen wurde sie in die Klinik geflogen.

Lenggries - Eine Linkskurve wurde einer Leichtkraftradfahrerin aus Pullach im Isartal (Landkreis München) zum Verhängnis. Wie die Polizei berichtet führ die 16-Jährige am Freitag gegen 18.30 Uhr mit ihrer Yamaha vom Sylvensteindamm in Richtung Fall. In einer scharfen Linkskurve kam sie dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie stürzte, prallte gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen die Felswand. Hierbei zog sich die Jugendliche Verletzungen zu.

Lenggries: 16-jährige verletzt sich beim Sturz mit Leichtkraftrad - Schädel-Hirntrauma und Fleischwunde

Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Fleischwunde am rechten Oberschenkel und Schürfwunden am linken Unterarm. Per Rettungshubschrauber wurde sie ins Unfallklinikum Murnau gebracht. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden von zirka 2000 Euro, am Verkehrszeichen ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

