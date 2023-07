25 Jahre BRB: Zum Jubiläum gibt es in Lenggries einen Blick hinter die Kulissen

Heute sind Lint-Fahrzeuge auf den Strecken der BRB unterwegs. © Dietmar Denger

Seit 25 Jahren fahren die Züge der BRB im Oberland. Zu diesem Anlass gibt es am 7. Juli einen „Tag der offenen Tore“ in Lenggries - und gleich vier Zugtaufen.

Lenggries/Holzkirchen – Generationen von Schulkindern, Auszubildenden, Pendlerinnen und Pendlern, Ausflüglern und Urlaubsgästen nutzen seit 25 Jahren die Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) im Oberland. Am kommenden Freitag, 7. Juli, wird das Jubiläum mit einem „Tag der offenen Tore“ im Bahnbetriebswerk Lenggries gefeiert.

Die Besonderheit der BRB, vor nicht allzu langer Zeit noch BOB genannt, war und ist das Kuppeln und Flügeln in Holzkirchen und Schaftlach. Das erspart Fahrgästen lästiges Umsteigen zwischen München und Lenggries, Tegernsee oder Bayrischzell – sofern man am Hauptbahnhof in den richtigen Wagen gestiegen ist.

Die Anfangsschwierigkeiten kosteten alle Beteiligten viel Kraft und Nerven

Die Oberlandflotte wird seit jeher im BRB-eigenen Bahnbetriebswerk in Lenggries gewartet. 31 Lint-Fahrzeuge des Herstellers Alstom sind derzeit im Einsatz, legen jährlich im Durchschnitt über 160 000 Kilometer je Fahrzeug mit fünf Millionen Fahrgästen zurück.

1998 startete die BRB mit dem Netz Oberland. Sie war mit ihren Zügen der erste private Anbieter, der eine Strecke in Bayern übernehmen durfte. Davor gab es nur die Deutsche Bahn. In der Festschrift zum zehnjährigen Jubiläum wurde noch ausführlich über die Anfangsschwierigkeiten berichtet, die die Mitarbeitenden viel Kraft und Nerven gekostet hatten und von den Fahrgästen und der Politik viel Geduld forderten.

Mitunter blieben die Züge einfach auf offener Strecke stehen

Tatsächlich war die Anfangszeit von großen technischen Problemen der Züge geprägt. Türen ließen sich nicht öffnen und schließen, Lautsprecher fielen aus, die Zugzielanzeiger funktionierten nicht. Integrale blieben wegen kleiner technischer Defekte immer wieder auf offener Strecke stehen. Zeitweise galt die BOB als der unpünktlichste Zug Deutschlands. Sogar eine Bürgerinitiative gründete sich. Die Integrale mussten zur Komplett-Überarbeitung aussortiert und eine ganze Weile durch Fahrzeuge der DB ersetzt werden.

Danach ging es bergauf. Heute ist die BRB im gesamten südbayerischen Raum eine feste Größe. „Das zeigt auch die Auszeichnung des Netzes Oberland 2022 mit dem Bayerischen Eisenbahnpreis der Bayerischen Eisenbahngesellschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Sommer 2020 wurden die Talente und Integrale durch Lint-Fahrzeuge ersetzt

Der Tausch der Fahrzeugflotte stand im Sommer 2020 auf dem Programm. Statt auf Talent und Integral setzt die Bayerische Regiobahn nun auf Lint-Fahrzeuge, modern ausgestattet und weniger anfällig. „Zur gleichen Zeit kam ich ins Unternehmen“, sagt BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. Wo sieht er die Zukunft der BRB und der Bahnbranche insgesamt? Das 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr und jetzt das Deutschland-Ticket haben der gesamten Branche einen Schub gegeben, „den wir sehr begrüßen und dringend brauchen“, sagt Schuchmann. „Wenn wir über Klimaschutz sprechen, dann wird es ihn nur mit einem gut ausgebauten und gut funktionierenden Personennahverkehr geben, also weg vom Auto und hin zur Schiene.“

In den Ausflugsgegenden sind die Kapazitätsgrenzen erreicht

Das allerdings stellt das Unternehmen auch vor große Herausforderungen. „Unsere Kapazitätsgrenzen sind in den Ausflugsregionen zu Urlaubszeiten und an schönen Wochenenden bereits jetzt ausgereizt“, so der Geschäftsführer. Eine Kapazitätserweiterung sei aus vielerlei Gründen nicht möglich. „Man kann nicht eben mal ein neues Fahrzeug bestellen und in Monatsfrist liefern lassen, Bahnsteige sind mancherorts zu kurz, um einen weiteren Zugteil anzukuppeln, eingleisige Strecken sind heute schon an der Grenze der Belastbarkeit. Das sind nur einige der Gründe.“

Natürlich wisse er, dass die Branche im Umbruch ist, dass heute belastende Baumaßnahmen langfristig für einen reibungsloseren Bahnverkehr sorgen werden. „Doch das dauert, wir sprechen hier von Jahrzehnten“, sagt Schuchmann. Bis dahin müsse der Fahrgast manche Verspätung in Kauf nehmen. (tk/va)

Tag der offenen Tore am 7. Juli Zum „Tag der offenen Tore“ wird am Freitag, 7. Juli, von 11.30 bis 18 Uhr ins Bahnbetriebswerk an der Demmeljochstraße 4 eingeladen. Als Höhepunkt werden vier der Lint-Fahrzeuge über eine Namensgebung enger mit der Region verbunden und gesegnet. Besucher bekommen die seltene Gelegenheit, einen Blick hinter die Hallentore zu werfen. Die BRB bietet ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm. Neben der Zugtaufe um 12 Uhr steht um 13.45 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Ausblick Zukunft ÖPNV“ auf dem Programm. Ab 14.30 Uhr gibt es regelmäßige Führungen durchs Werk. Wer ist stärker? Diese Frage wird beim Zugziehen eines BRB-Lint durch die Besucher beantwortet. Vieles erfahren kann man zudem über die verschiedenen Berufsbilder wie Triebfahrzeugführer, Kundenbetreuer im Zug und Service-Mechaniker.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Zudem gibt es eine Hüpfburg für Kinder sowie Stationen zum Mitmachen. Weitere Infos im Internet auf brb.de/tag-der-offenen-tore.