300 Jahre St. Jakob: Zwölf Monate feiern

Von: Felicitas Bogner

Sie gehört zu den Wahrzeichen des Isarwinkels: Die Lenggrieser Pfarrkirche St. Jakob. Heuer wird dort Jubiläum gefeiert. Im Sommer soll es eine Festschrift zum Jubiläum geben © Wolfgang Müller

2022 steht für die Pfarrgemeinde Sankt Jakob ein bedeutendes Jubiläum an: Die Kirche wird im September 300 Jahre alt. Dieses Ereignis wird auch mit vielen kleineren und größeren Veranstaltungen gefeiert.

Lenggries – Die Lenggrieser Pfarrkirche wird am 11. September stolze 300 Jahre alt. Wie wichtig der Pfarrgemeinde der Kirchengeburtstag ist, wird nicht zuletzt dadurch deutlich, dass es dafür einen eigens eingerichteten Festausschuss gibt. Mit dabei sind Pfarrer Josef Kraller, Mitglieder der Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderat. Gemeinsam sind sie verantwortlich für alles rund um das Jubiläumsjahr. Und das ist einiges: Die ersten Gottesdienste und Veranstaltungen zu Ehren des Geburtstags liefen bereits im Herbst vergangenen Jahres an. „So wird zwölf Monate lang immer wieder an das Jubiläum erinnert“, erklärt die Verwaltungsleiterin Andrea Fahrner.

Einige Programmpunkte mussten bereits pandemiebedingt ausfallen

Aufgrund der aktuellen Lage wundert es aber kaum, dass einige der ins Auge gefassten Programmpunkte bereits auf Eis gelegt werden mussten. „Das trifft nun leider auch die für 11. Februar geplante Kanzelpredigt aus dem barocken Baiern“, sagt Fahrner enttäuscht. Gleiches gelte für die für Ende April anberaumte Fahrt nach Padua. Ebenso in den Sternen stehe noch der Misereor-Gottesdienst mit dem Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber. „Das liegt aber einmal nicht an Corona, sondern daran, dass Monsignore Huber verletzt ist und es noch nicht sicher ist, ob er für den Gottesdienst im März wieder fit genug sein wird“, schildert die Leiterin der Verwaltung. Dafür liege nun alle Hoffnung darin, dass die weiteren Veranstaltungen stattfinden können. „Einige sind auch an der frischen Luft, wie etwa die Wanderungen im Sommer“, berichtet Fahrner. Die bisherigen Programmpunkte seien alle „ganz gut“ angenommen worden, bilanziert sie. „Bisher waren vor allem unsere üblichen Kirchgänger da, was sehr schön ist.“ Mit Blick auf die kommenden Programmpunkte würde sich die Pfarrgemeinde auch freuen, neue Leute anzuziehen. „Jeder, der Lust hat, ist herzlich willkommen“, sagt sie.

Bier, Brot und Wurst kommt gut an

Sehr gut angekommen ist in Lenggries die Idee, das Jubiläum zu allen nach Hause zu bringen. Besser gesagt auf alle Esstische. Schließlich gibt es seit September in den örtlichen Bäckereien ein Jubiläumsbrot, in allen Metzgereien eine Jubiläumswurst – von Wildwurzn bis Gelbwurst. Aber auch für flüssig Brot ist gesorgt. Manch einer hat es sicherlich schon getrunken: Das würzige Jubiläumsbier von der Brauerei Reutberg. Diesbezüglich ist aktuell aber etwas Geduld gefragt, denn die erste Charge ist in den drei Lenggrieser Getränkemärkten bereits ausverkauft, wie Fahrner berichtet. „Da haben wir gut gerechnet, immerhin hält das Bier auch nicht länger als ein gutes halbes Jahr.“ Nachschub sei bereits in Auftrag gegeben, beruhigt sie.

m Sommer soll es eine Festschrift zum Jubiläum geben

Im Sommer wird es dann noch eine Festschrift zur Kirchengeschichte geben. Darin werden die kirchlichen Gruppen und Vereine präsentiert. Das gab es auch vor 100 Jahren – beim 200. Jubiläum. Absoluter Höhepunkt ist dann freilich der Jubiläumstag selbst. Am Sonntag, 11. September, ist ein Festgottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx geplant. Im Anschluss soll es ein Pfarrfest geben. Wie groß der Ansturm auf den Gottesdienst mit Kardinal Marx sein wird, könne man schwer abschätzen, meint Fahrner. Aktuell überlege man, ob es Eintrittskarten dafür geben soll, oder man mit Ordnern den Einlass regeln werde. Die genaue Ausgestaltung des Finales mit Pfarrfest sei aktuell noch in Planung. „Wir müssen mit Blick auf die Coronalage bei allen Programmpunkten nach wie vor auf Sicht fahren.“

