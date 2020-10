Lenggrieser (43) ertappt Einbrecher in flagranti

Ein Lenggrieser hat beim Heimkommen einen Einbrecher erwischt, wie er in einem Vorraum seiner Wohnung seine Sachen durchwühlte. Der Mann konnte zunächst fliehen.

Lenggries – Das muss ein ganz schöner Schreck gewesen sein: Als ein Lenggrieser (43) am Mittwoch um kurz vor 22 Uhr zurück zu seiner Wohnung in der Demmeljochstraße kam, erwischte er auf der Außentreppe einen Unbekannten, der seine Sachen durchsuchte. Das berichtet die Polizei Tölz. Im überdachten Vorraum nahm der Fremde eine schwarze Jacke des Lenggriesers und wühlte in den Regalen nach Gegenständen.

Von dem Heimkommenden angesprochen, fragte der Unbekannte etwas auf Französisch und ergriff dann die Flucht. Die Jacke ließ er zurück. Eine Viertelstunde später wurde der Unbekannte vom Reinigungspersonal in einem Zug auf dem Bahnbetriebswerk in Lenggries angetroffen. Dort rief man die Polizei. Es handelt sich um einen 32-Jährigen, berichten die Beamten. Er muss sich jetzt wegen Hausfriedensbruch und versuchtem Diebstahl verantworten. müh