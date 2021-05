88-jährige Lenggrieserin touchiert Auto und macht sich aus dem Staub.

Polizei informiert Führerscheinstelle

von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss sich eine 88-Jährige aus Lenggries jetzt verantworten. Dass ist die Unfallflucht überhaupt geklärt werden konnte, ist aufmerksamen Zeugen zu verdanken.

Lenggries – Die Zeugen hatten nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr den Vorfall auf dem Parkplatz an der Karwendelstraße in Lenggries beobachtet. Die Lenggrieserin hatte beim Ausparken aus einer Parklücke zwei Fahrzeuge beschädigt.

Beifahrerin begutachtet noch den Schaden, dann fährt 88-Jährige weiter

Durch den Aufprall wurde der parkende Audi eines 65-jährigen Gaißachers auf ein weiteres parkendes Auto geschoben, sodass an diesem ebenfalls Sachschaden entstand. Die Beifahrerin der 88-Jährigen stieg laut Zeugenaussage noch aus dem Wagen aus, um den Schaden zu begutachten. Beiden fuhren dann aber davon.

Polizei verständigt die Fahrerlaubnisbehörde

Die Unfallverursacherin konnte an ihrer Anschrift angetroffen werden. Da die Frau augenscheinlich nicht mehr in der Lage ist, so die Polizei, ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen, wird von den Beamten die Fahrerlaubnisbehörde verständigt. Der Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 8500 Euro. (va)

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.