Mittelschule Lenggries: So viele Spitzenleistungen und Durchgefallene wie noch nie

Von: Patrick Staar

47 Mädchen und Burschen verabschiedete die Lenggrieser Mittelschule am Donnerstag ins Leben. © Patrick Staar

Wegen Corona geht die Bildungsschere geht weit auseinander: Das zeigt sich auch am Abschlussjahrgang der Mittelschule Lenggries, der nun verabschiedet wurde.

Lenggries – In der Coronazeit ist die Bildungsschere weit auseinandergegangen. Dies haben diverse Studien gezeigt. Auch an der Lenggrieser Grund- und Mittelschule ist dieser Trend zu beobachten. Auf der einen Seite gab es so viele herausragende schulische Leistungen wie nie. Auf der anderen Seite hätten 25 Prozent der Schüler ihren Quali nicht bestanden, berichtete Bernd Kraft in der Abschlussfeier – ebenfalls ein Rekordwert.

„Herausfordernder Jahrgang“ an der Mitteschule Lenggries

„Ihr wart ein herausfordernder Jahrgang“, sagte der Schulleiter. Einige Schüler seien oft bei ihm im Büro gestanden, immer wieder habe es unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen gegeben. Es sei nicht einfach gewesen, Lösungen zu finden, mit denen alle einverstanden sind.

Gleich drei Schüler – Markus Riesch (Notenschnitt 1,1), August Maerz (1,0) und Korbinian Wasensteiner (1,1) – hätten einen nahezu perfekten Abschluss hingelegt. Insgesamt hatte ein Viertel der Schüler eine Eins vor dem Komma. „Ich bin seit elf Jahren Schulleiter – aber das gab’s noch nie“, lobte Kraft.

Auf der anderen Seite hätten außergewöhnlich viele Schüler den Quali nicht bestanden. „Als Schulleiter fragt man sich: Wie kann es das geben?“ An den Lehrern liege es nicht, die schwachen Ergebnisse und die Spitzenleistungen seien in allen Klassen gleichmäßig verteilt gewesen. Kraft mutmaßte, dass der starke Arbeitsmarkt ein Grund sein könnte: „Einige haben wohl gedacht: Ich hab’ meinen Ausbildungsplatz sicher, ich brauch’ nicht 100 Prozent zu geben.“ Andere habe die Aussicht motiviert, dass sie in Ausbildungsberufe einsteigen können, die vor ein paar Jahren für Mittelschüler noch unerreichbar schienen.

Abschlussfeier Lenggries: „Wir hatten eine sauschöne Zeit“

Ebenso einen Einfluss habe wohl der Distanzunterricht gehabt: „Die einen waren froh, dass sie endlich eigenständig in Ruhe arbeiten können.“ Andere Schüler hätten vor den Bildschirmen innerlich abgeschaltet: „Da ging’s beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr raus.“

Dass Kraft mit seiner Einschätzung nicht so ganz daneben liegt, deutete Klassensprecher Tobias Gründer in seiner Rede an: „Wegen Corona war’s für die Lehrer noch ein bisserl schlimmer als sonst, wenn mal wieder bloß fünf Leute am Bildschirm waren oder wenn wir unser Zeug mal wieder nicht gemacht haben.“ Er werde es vermissen, seine Mitschüler zu sehen und mit ihnen Gaudi zu haben, sagte Gründer: „Wir hatten hier eine sauschöne Zeit.“

Sie sei „echt froh, dass wir es geschafft haben“, gab Lehrerin Sigrid Schlickenrieder zu: „Es war ein anstrengendes Jahr, in dem wir uns nicht immer ganz grün waren.“ Ihre Klasse sei geprägt gewesen von „ganz individuellen Spezialisten“. Bisweilen hab es „kreative Auswüchse“ gegeben, und es habe eine „bierzelt-ähnliche Atmosphäre“ geherrscht. Wegen Corona habe sie mit ihren Schülern die Telefonnummern ausgetauscht: „Die Folge war, dass manche gedacht haben, sie können mich Tag und Nacht und an Sonntagen anrufen.“ Immerhin habe sie sich deshalb ihren Schülern aber „sehr stark angenähert“.

Lenggrieser Mittelschülern „stehen alle Türen offen“

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher sagte, dass viele Eltern den Standpunkt vertreten, ihr Kind müsse unbedingt das Abitur machen und studieren. Der Stellenwert der Mittelschule habe dagegen zuletzt immer weiter abgenommen. Dies könne er nicht nachvollziehen: „Viele handwerkliche Betriebe bauen auf euch ihre Zukunft auf. Was bringt es, wenn die ortsansässigen Betriebe nicht mehr aufrechterhalten werden können, weil sie keine Fachkräfte mehr finden?“

Die Jugendlichen, die nun die Mittelschule abgeschlossen haben, seien auf dem richtigen Weg. „Euch stehen alle Türen offen. Und eine Weiterbildung könnt ihr auch jederzeit machen.“

