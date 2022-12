Phänomenale Aussicht beim Reparieren: Eine Werkstatt mit Panoramablick

Karl Walter ist jeden Tag aufs Neue überwältigt von dem Ausblick, den er durch das Fenster vor seiner Werkbank in der Metallwerkstatt auf 1520 Höhenmetern hat.

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Bis Heiligabend öffnen sich Fenster, hinter denen sich Geschichten verbergen. Heute schauen wir aus dem Fenster der Werkstatt der Brauneck-Bergbahn.

Lenggries – Viele strengen sich knapp zwei Stunden an und gehen von Wegscheid oder der Talstation das Brauneck hinauf, andere kaufen eine Bergbahnkarte, um diesen Ausblick genießen zu können. Für Karl Walter gehört einer der schönsten Panoramablicke der Region zu seinem Arbeitsalltag dazu. Er ist bei der Brauneck-Bergbahn angestellt und hier unter anderem für die Instandhaltung und Reparatur der verschiedensten Sachen rund um die Seilbahn zuständig. In der Werkstatt haben Walter und seine Kollegen dabei wohl den beeindruckendsten Ausblick – sowohl über das Karwendel als auch über das Isartal. „An manchen Tagen sieht man sogar bis nach München“, freut sich der Lenggrieser.

Werkstatt auf dem Brauneck: Mehr als nur ein Arbeitsplatz

Die Werkstatt, welche es in dieser Form seit dem Umbau der Bergstation im Jahr 2003 gibt, sei für ihn mehr als nur sein Arbeitsplatz. „Ich habe hier meinen Glücksplatz gefunden“, sagt er überzeugt. Genau vor den großen grüneingerahmten Fenstern – es sind drei an der Zahl – sind jeweils die Werkbänke, links und rechts hängen Ersatzteile, Schrauben und Werkzeug.

An den Bänken finden sämtliche Reparaturen rund um das Bergbahn-Equipment statt. „In der Früh ist unser erster Arbeitsschritt eine kleine Revision. Wir checken, ob an der Seilbahn alles in Schuss ist“, berichtet Walter von seinem Arbeitstag.

Per Whatsapp schicke ich oft meiner Tochter Bilder aus dem Fenster raus.

Dabei komme es häufiger vor, dass kleine oder größere Rollen abmontiert und neu ausgerüstet werden. „Wir warten ja schließlich nicht, bis etwas komplett durch oder kaputt ist“, erklärt der 50-Jährige. „Aber auch sonst richten wir hier in der Metallwerkstatt eigentlich alles, was am Berg anfällt, im Sommer haben wir einige Teile von den Zäunen wieder hergerichtet und im Winter fällt auch immer mal etwas bei den verschiedenen Liftstationen an“, sagt er.

Beim Werkeln gilt es natürlich, sich nicht auf die Finger zu hauen, immerhin könnte der Ausblick ablenken. „Aber so sehr bin ich dann mittlerweile schon daran gewöhnt. Viele beneiden mich dafür aber auch. Per Whatsapp schicke ich oft meiner Tochter Bilder aus dem Fenster raus“, sagt Karl Walter und lacht.

Von seinem Arbeitsplatz am Brauneck aus hat Karl Walter sein Haus im Blick

Dabei bietet das Fenster noch viel mehr. „Ich habe von der Werkstatt aus permanent mein Haus im Blick. Von hier sehe ich genau nach Wegscheid auf mein Dach herunter“, sagt Walter und deutet durch die Glasfront nach rechts.

„Noch dazu hat man hier natürlich über vieles am Berg einen Überblick.“ Im Sommer sieht er die Menschen, wie sie die letzten anstrengenden Meter bis zum Gipfel bewältigen. „Im Winter hat das Ganze auch einen gewissen Unterhaltungswert, wenn es den einen oder anderen beim Skifahren aufstellt – natürlich nur, wenn es nicht mit einer Verletzung einhergeht“, betont Walter.

Seit sieben Jahren jeden Tag aufs Neue gigantisch

Apropos Verletzungen: Wenn auf dem Brauneck etwas passiert, bekommen Walter und seine Kollegen das auch sehr schnell mit. „Wir sehen von dem Fenster schließlich direkt an die Bergbahnstation, man bekommt tatsächlich recht viel mit, wenn man hier am Werkeln ist“, sagt der gelernte Maschinenbauer.

Einen anderen Arbeitsplatz könne sich Walter nicht mehr vorstellen. „Seit sieben Jahren bin ich hier angestellt und es ist jeden Tag aufs Neue gigantisch.“ Jede Stimmung, jeden Lichtwechsel bekommt er durch das Fenster mit. „Den ganzen Tag gegen irgendeine Fassade zu schauen, wäre für mich, seit ich mich an diesen Platz gewöhnt habe, komplett ausgeschlossen“, unterstreicht Walter, blickt nach draußen und lässt das atemberaubende Panorama für sich sprechen.

