Alkohol am Steuer: Drei betrunkene Isarwinkler erwischt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ins Röhrchen pusten mussten die drei Alkoholsünder. © Volkmar Schulz/dpa

Gleich drei betrunkene Verkehrsteilnehmer zog die Polizei am Dienstag aus dem Verkehr. Alle drei hatten deutlich zu tief ins Glas geschaut.

Lenggries/Gaißach - Drei alkoholisierte Autofahrer gingen der Tölzer Polizei am Dienstgabend ins Netz. Trauriger Spitzenreiter bei der Promillezahl war ein 37-jähriger Lenggrieser.

Trauriger Spitzenreiter hatte 1,28 Promille

Die Polizei stoppte den Autofahrer am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf der Staatsstraße 2072 auf Höhe von Wegscheid. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Alkotest vor Ort ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet. Eine Stunde später fiel den Beamten ganz in der Nähe ein Lenggrieser (36) auf, der ebenfalls nach Alkohol roch. Der Alkomat zeigte einen Wert von 0,9 Promille an. Die Schlüssel wurden sichergestellt, ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Autoschlüssel sichergestellt, Bußgeldverfahren eingeleitet

Bereits um 20.10 Uhr war in Gaißach ein 59-jähriger Gaißacher mit seinem Auto kontrolliert worden. Auch hier zeigte der Alkoholtest vor Ort ein erhöhtes Ergebnis. Der gerichtsverwertbare Test ergab laut Polizei 0,78 Promille. Die Polizei stellte auch hier die Autoschlüssel sicher und leitete ein Bußgeldverfahren ein.

