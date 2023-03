Alkoholfahrt kostet 7200 Euro - Lenggrieser hatte trotzdem „großes Glück“

Von: Rudi Stallein

Das Amtsgericht behandelte den Fall eines erneuten Verkehrssünders aus Lenggries. (Symbolbild). © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Das war eine teure Fahrt: Ein Lenggrieser stand wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vor dem Wolfratshauser Amtsgericht. Sein Führerschein wurde ihm bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen.

Lenggries/Wolfratshausen – Als die Polizei ihn kontrollierte, konnte der Pkw-Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Dieser war dem Lenggrieser (43) eineinhalb Jahre zuvor entzogen worden. Deshalb musste sich der Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor dem Amtsgericht Wolfratshausen verantworten. Da es nicht das erste Mal war, dass er ohne Führerschein erwischt worden war, wurde es nun richtig teuer: Auf 7200 Euro summiert sich die Geldstrafe. Dennoch hatte der Angeklagte „großes Glück“, wie ihm der Richter versicherte.

Er habe nicht nachgedacht, erklärte der Beschuldigte auf die Frage, warum er am 26. August 2022 durch Lenggries gefahren war, wo ihn die Polizei gegen 11.20 Uhr auf der Marktstraße gestoppt hatte. Mit im Auto saß seine kleine Tochter, die er nicht angeschnallt auf dem Beifahrersitz platziert hatte.

Im Rahmen einer früheren Verurteilung wegen fahrlässiger Trunkenheit und unerlaubten Entfernens vom Unfallort hatte das Gericht gegen den Angeklagten eine Führerscheinsperre angeordnet. Diese endete zwar am 24. April 2022, aber seither hat der Mann keine neue Fahrerlaubnis beantragt. „Ich muss den Führerschein komplett neu machen, aber das schaffe ich aus beruflichen Gründen zeitlich im Augenblick nicht“, erläuterte er.

Sie habe darüber nachgedacht, eine Gefängnisstrafe auf Bewährung für den Wiederholungstäter zu beantragen, machte die Staatsanwältin deutlich, dass sie diesen Fall nicht als Bagatelle einstufte. Letztlich habe sie sich jedoch „gerade nochmal zu einer Geldstrafe durchringen können“ – und zwar zu 120 Tagessätzen je 30 Euro. Richter Helmut Berger folgte dem Antrag insoweit, als er die Anzahl der Tagessätze übernahm, den Rechenfehler der Anklagevertreterin jedoch korrigierte, indem er die Höhe dem Einkommen des Angeklagten entsprechend auf 60 Euro anhob.

Froh sein kann der Lenggrieser, dass er sein Auto behalten darf. Denn, so erläuterte der Richter, nach Paragraf 21, Absatz drei, Nummer drei kann „das Kraftfahrzeug, auf das sich die Tat bezieht, eingezogen werden, wenn der Täter in den drei Jahren vor der Tat schon einmal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden ist.“ Zudem war, was in solchen Fällen eher unüblich ist, keine weitere Führerscheinsperre ausgesprochen worden. „Es kommt nicht so oft vor, dass wir Sachen, die wir machen könnten, nicht machen – sie haben großes Glück“, betonte der Richter. Der Angeklagte nahm das Urteil an.

